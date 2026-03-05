Monden

Ioana Tufaru ajunge iar la Gigi Becali. Ce vrea să îi ceară latifundiarului

Comentează știrea
Ioana Tufaru ajunge iar la Gigi Becali. Ce vrea să îi ceară latifundiaruluiIoana Tufaru. Sursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Ioana Tufaru a declarat la un podcast că probabil va apela din nou la ajutorul lui George Becali. Nu de alta, dar fiul ei și-ar dori să devină fotbalist.

Ioana Tufaru, din nou, la Gigi Becali

Fiica Andei Călugăreanu se confruntă acum cu dorința fiului de a face fitbal. ”Am vrut să îl duc la un club de fotbal pe băiat și am sunat înainte. Și când mi-au spus cât costă m-am luat cu mâinile de cap. Dar mi-a zis și mie cineva și am să mă interesez la școală că primăria de sector dă profesorilor de sport niște vouchere.

Trebuie să mă interesez să văd cum e cu ele. Că înțeleg că ar acoperi jumătate din suma respectivă. Voucherele sunt 250 de lei. Deci m-ar ajuta cumva”, a spus aceasta.

Latifundiarul e salvarea

Practic aici ar urma să intervină Gigi Becali. Ioana Tufaru și-ar dori sprijin pentru ca fiul ei să se poată înscrie la un astfel de club. ”M-a zăpăcit cu fotbalul. Nu am mai îndrăznit să vorbesc cu domnul Becali, că am plecat de la el de acum trei ani.

Nicușor Dan în Polonia: Nu o să plângem Republica Islamică Iran. Ce spune despre armele nucleare franceze
Nicușor Dan în Polonia: Nu o să plângem Republica Islamică Iran. Ce spune despre armele nucleare franceze
De ce fac așa de mulți tineri cancer. Raportul care dezleagă misterul, publicat în SUA
De ce fac așa de mulți tineri cancer. Raportul care dezleagă misterul, publicat în SUA

Dar nu este o idee rea. Eu o să îi rămân recunoscătoare toată viața mea pentru cei 9 ani cât am stat acolo. Dar cred că într-o zi mă voi duce la palat. O să vedem, deocamdată ne focusăm pe școală că nu îi place materia” a explicat femeia.

Ar vrea sport, dar nu prea poate

Pe de altă parte, Ioana Tufaru a mai spus că e complicat cu Luca și sportul. Nu de alta, dar copilul ei este plinuț. ”Eu m-am dus și am vorbit cu profesoara de sport că mi-a zis copilul că nu-i dă mingea de sport. Și m-am dus și am vorbit cu doamna.

Și ea mi-a zis că el dă de două ori din minge și gâfâie. E grăsan și obosește. Mănâncă mult și nu am ce să-i fac. Dacă reușesc să-l duc la fotbal ar fi foarte bine”, a încheiat fiica Andei Călugăreanu.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:43 - Nicușor Dan în Polonia: Nu o să plângem Republica Islamică Iran. Ce spune despre armele nucleare franceze
14:31 - De ce fac așa de mulți tineri cancer. Raportul care dezleagă misterul, publicat în SUA
14:26 - Cipru: Drona care a lovit baza britanică, trasă din Beirut. Mână liberă pentru Trump în Iran, de la Senatul SUA. Amen...
14:24 - Regimul comunist chinez își reduce manevrele lângă Taiwan, după declanșarea războiului din Iran
14:15 - Probleme cu ordonanța care interzice jocurile de noroc. Primarii, puși în dificultate: Se închid și agențiile loto?
14:09 - Soțul prințesei Beatrice a pleacat din Marea Britanie. Edoardo Mapelli Mozzi, văzut pe o insulă de lux din Miami

HAI România!

Istoria Luptei de Partizani anticomuniști din România
Istoria Luptei de Partizani anticomuniști din România
Pentru cine bat clopotele? Hai LIve cu Turcescu
Pentru cine bat clopotele? Hai LIve cu Turcescu
Mojtaba Khamenei, un viitor ayatollah plin de bani și afaceri în Europa. „Are mâinile pătate cu sânge”
Mojtaba Khamenei, un viitor ayatollah plin de bani și afaceri în Europa. „Are mâinile pătate cu sânge”

Proiecte speciale