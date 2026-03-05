Ioana Tufaru ajunge iar la Gigi Becali. Ce vrea să îi ceară latifundiarului

Ioana Tufaru a declarat la un podcast că probabil va apela din nou la ajutorul lui George Becali. Nu de alta, dar fiul ei și-ar dori să devină fotbalist.

Fiica Andei Călugăreanu se confruntă acum cu dorința fiului de a face fitbal. ”Am vrut să îl duc la un club de fotbal pe băiat și am sunat înainte. Și când mi-au spus cât costă m-am luat cu mâinile de cap. Dar mi-a zis și mie cineva și am să mă interesez la școală că primăria de sector dă profesorilor de sport niște vouchere.

Trebuie să mă interesez să văd cum e cu ele. Că înțeleg că ar acoperi jumătate din suma respectivă. Voucherele sunt 250 de lei. Deci m-ar ajuta cumva”, a spus aceasta.

Practic aici ar urma să intervină Gigi Becali. Ioana Tufaru și-ar dori sprijin pentru ca fiul ei să se poată înscrie la un astfel de club. ”M-a zăpăcit cu fotbalul. Nu am mai îndrăznit să vorbesc cu domnul Becali, că am plecat de la el de acum trei ani.

Dar nu este o idee rea. Eu o să îi rămân recunoscătoare toată viața mea pentru cei 9 ani cât am stat acolo. Dar cred că într-o zi mă voi duce la palat. O să vedem, deocamdată ne focusăm pe școală că nu îi place materia” a explicat femeia.

Pe de altă parte, Ioana Tufaru a mai spus că e complicat cu Luca și sportul. Nu de alta, dar copilul ei este plinuț. ”Eu m-am dus și am vorbit cu profesoara de sport că mi-a zis copilul că nu-i dă mingea de sport. Și m-am dus și am vorbit cu doamna.

Și ea mi-a zis că el dă de două ori din minge și gâfâie. E grăsan și obosește. Mănâncă mult și nu am ce să-i fac. Dacă reușesc să-l duc la fotbal ar fi foarte bine”, a încheiat fiica Andei Călugăreanu.