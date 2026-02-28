Ioana Tufaru a fost părăsită de soț: De o lună și ceva a plecat de acasă

Ioana Tufaru a făcut public faptul că relația cu soțul său, Ionuț, a ajuns într-un punct de ruptură, iar cei doi nu mai formează un cuplu. De mai bine de o lună, bărbatul a plecat din locuința comună, iar situația este descrisă de fiica regretatei Anda Călugăreanu drept o separare, nu un divorț.

Ioana Tufaru a explicat că ruptura nu s-a produs brusc, ci după o perioadă în care relația nu a mai funcționat.

„Din păcate, eu și Ionuț nu mai suntem împreună. De o lună și ceva a plecat de acasă, nu ne-am mai înțeles. Mai vine așa când și când la băiat, dar eu nu discut, mă retrag în dormitor”, a declarat Ioana Tufaru în cadrul emisiunii „Online story by Cornelia Ionescu”.

Ea a detaliat și motivele care au contribuit la această situație, făcând referire la dificultăți financiare și la problemele de sănătate ale soțului.

„Cred că și de la neajunsuri, problemele cu banii. El are și problema asta de sănătate și nu poate munci atât cât ar fi vrut. Sunt multe lucruri la mijloc și s-a rupt. De vreo lună s-au rupt, el a plecat. (…) Am luat împreună decizia. Am stat de vorbă, am discutat, am luat decizia că așa e cel mai bine. (…) Deocamdată doar ne-am despărțit, la divorț mai vedem. La un notar eventual, încă nu am discutat despre asta. Deocamdată e o separare, o numesc pauză și vedem ce va mai fi”, a explicat ea.

Ioana Tufaru a explicat că, după separare, a ales să nu se intereseze de locul în care s-a mutat fostul partener, considerând că această informație nu îi este necesară în prezent. Ea a recunoscut că încă este supărată și preferă să păstreze distanța pentru a evita tensiunile sau discuțiile inutile.

În ceea ce privește întâlnirile dintre tată și copil, Ioana Tufaru a spus că încearcă să limiteze interacțiunea directă. Atunci când fostul partener vine să-l vadă pe băiat, ea fie se retrage în altă cameră, fie pleacă de acasă pentru câteva ore, lăsându-i să petreacă timp împreună. Vizitele sunt scurte, de una sau două ore, după care acesta pleacă, iar rutina zilnică își reia cursul.

Unul dintre cele mai delicate aspecte ale separării îl reprezintă felul în care situația este percepută de Luca, fiul celor doi. Deși este încă mic și nu a pus întrebări directe despre schimbările din familie, reacțiile lui arată că simte transformările din jur. Potrivit Ioanei Tufaru, copilul nu a căutat explicații, însă a transmis în mod simplu și sincer dorința de a-și vedea în continuare tatăl, semn că legătura dintre ei rămâne importantă pentru echilibrul său emoțional.

În această etapă, Ioana Tufaru vorbește despre o pauză și despre un timp necesar pentru clarificări, evitând concluziile definitive. Ea lasă deschisă posibilitatea unor decizii viitoare privind oficializarea despărțirii, subliniind că prioritatea rămâne stabilitatea copilului. Perioada actuală pare să fie una de reflecție, în care fiecare încearcă să își regăsească echilibrul înainte de a face un pas decisiv.