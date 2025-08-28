Monden Fiica Andei Călugăreanu, de urgență la spital: Am avut dureri groaznice







Ioana Tufaru, fiica regretatei Anda Călugăreanu, a ajuns din nou pe mâinile medicilor după ce a trecut printr-un episod extrem de dureros. Nu este pentru prima dată în ultima perioadă când vedeta are nevoie de îngrijiri medicale, iar specialiștii atrag atenția asupra problemelor de sănătate cu care aceasta se confruntă. „Am făcut o criză urâtă”, a spus ea.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Ioana Tufaru s-a plâns de stări de rău cauzate de temperaturile ridicate, medicii avertizând-o că, având în vedere greutatea, problemele cu spatele și dificultățile de respirație, expunerea la soare îi poate fi periculoasă.

De această dată, situația a fost și mai gravă, iar femeia a fost nevoită să cheme ambulanța după ce a acuzat dureri intense de stomac. După mai multe investigații, medicii au stabilit diagnosticul: gastrită. Chiar dacă nu a fost necesară internarea, aceasta va trebui să urmeze un tratament și să își facă investigații suplimentare, inclusiv o endoscopie.

Medicii i-au recomandat Ioanei un regim alimentar strict, care să excludă alimentele greu de digerat, prăjelile, carnea de porc și lactatele. Pentru fiica Andei Călugăreanu, respectarea acestor recomandări nu este deloc ușoară, mai ales din cauza limitărilor financiare. Totuși, ea recunoaște că trebuie să facă aceste sacrificii pentru a-și proteja sănătatea.

O primă schimbare a fost deja făcută: Ioana a renunțat complet la sucurile carbogazoase și spune că încearcă să își gătească separat de restul familiei, pentru a respecta indicațiile medicilor.

Fiica Andei Călugăreanu a mai trecut prin situații delicate și în trecut, iar medicii o avertizează că nerespectarea regimului poate agrava problemele. Episoadele de acest tip, combinate cu alte afecțiuni, îi fac viața tot mai complicată, iar tratamentele și analizele medicale reprezintă o provocare constantă.