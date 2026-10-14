Academicianul Ioan-Aurel Pop a vorbit despre identitatea națională, memoria istorică și responsabilitatea morală a profesorilor, în timpul unei întâlniri dedicate valorilor educației, organizate duminică, 11 octombrie, la Cluj-Napoca. Evenimentul a fost organizat de Asociația „Sinaxa Educațională” și a reunit cadre didactice interesate de rolul școlii în formarea noilor generații.

Conferința, intitulată „Valorile educaționale pentru prezent”, a făcut parte dintr-un ciclu de întâlniri dedicate reperelor formative autentice. Invitatul special al serii a susținut o prelegere despre legătura dintre trecut, identitate și educație, punând accent pe valorile morale care ar trebui să stea la baza activității profesorilor.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Casa Corpului Didactic Cluj, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai”, Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” și Colegiul Național „Emil Racoviță”.

Printre participanți s-au numărat pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai”, prof. univ. dr. Adrian Opre, decanul Facultății de Psihologie și Științele Educației a aceleiași universități, și ieromonahul Gavriil Vulcu, egumen al Mănăstirii Nicula.

În deschiderea întâlnirii, Lucia Lazea, profesoară la Colegiul Național „Emil Racoviță” și membră activă a comunității, a vorbit despre principiile care au stat la baza înființării Sinaxei Educaționale. Aceasta a subliniat importanța îmbinării pregătirii profesionale cu dezvoltarea morală a elevilor.

„Ca oameni ai educației, trebuie să ne punem mereu întrebarea: ce fel de oameni îi ajutăm pe copii să devină, dincolo de conținuturile predate? Educația înseamnă să formăm discernământul și respectul. Iar pentru a înțelege prezentul, avem nevoie să ne întoarcem spre trecut — nu doar ca să vedem ce s-a întâmplat, ci ce au apărat, pentru ce au luptat și ce ne-au lăsat moștenire cei dinaintea noastră.”

Mesajul a evidențiat rolul școlii în dezvoltarea discernământului, a respectului și a responsabilității, dincolo de transmiterea informațiilor prevăzute în programa școlară.

În prelegerea sa, academicianul a trecut în revistă mai multe momente definitorii pentru istoria Transilvaniei. De la Mihai Viteazul și demersurile episcopului Inochentie Micu-Klein până la adunarea de la Blaj din 1848 și Marea Unire din 1918, expunerea a evidențiat rolul solidarității, al credinței și al argumentelor raționale în păstrarea identității naționale.

Dincolo de perspectiva istorică, Ioan-Aurel Pop a abordat și provocările cu care se confruntă educația contemporană. Academicianul a atras atenția asupra riscului ca relațiile umane autentice să fie înlocuite de comunicarea mediată de tehnologie și a pledat pentru păstrarea legăturii directe dintre profesori și elevi.

„Cea mai mare primejdie de astăzi nu este lipsa de comunicare tehnică, ci dispariția comuniunii între oameni. Omul trăiește prin legătura vie cu celălalt. Dacă ne uităm doar prin sticlă și prin ecrane, pierdem sufletul copilului. Catedra nu este o simplă slujbă de funcționar; de la catedră se oficiază cu sobrietate și dăruire, aproape ca de la amvon. Dacă nu ne place această meserie, mai bine o lăsăm, fiindcă ea este misiune: din mințile și cuvintele noastre se plămădesc oamenii de mâine.”

Ioan-Aurel Pop a vorbit și despre diminuarea statutului profesorului în societate, susținând că dascălii trebuie respectați și protejați. Potrivit mesajului transmis de academician, o societate nu poate avea o evoluție sănătoasă fără un sistem de educație solid și fără profesori care își pot îndeplini misiunea în condiții adecvate.

Importanța vocației didactice a fost evidențiată și de Cosmina Tămaș, una dintre participantele la eveniment, care a descris întâlnirea drept o experiență valoroasă pentru comunitatea profesorilor.

„Un eveniment minunat, în contrast cu vremea dezlănțuită de afară, a cărui înregistrare merită urmărită, ascultată și reascultată, cu mintea și cu inima. Un spirit enciclopedic, dar mai ales aristocrat, de o rară finețe și modestie ne-a oferit o lecție fundamentală de onestitate științifică și de atașament față de vocația văzută nu ca o profesie între altele, ci ca un apostolat.”

Întâlnirea s-a încheiat cu un mesaj despre importanța comunității, a valorilor morale și a apropierii dintre oameni. Organizatorii au pus accent pe rolul pe care dragostea de carte, căldura umană și căutarea adevărului îl au în formarea elevilor și în consolidarea unei societăți responsabile.

Comunitatea Profesorilor „Sinaxa Educațională” a fost înființată la 21 mai 2023, cu binecuvântarea și la inițiativa părintelui Iustin Miron, actualul stareț al Mănăstirii Nicula.

Asociația reunește cadre didactice care își propun să integreze valorile morale și creștine în educația noilor generații. Printre activitățile organizate se numără conferințele, școlile de vară pentru profesori și atelierele practice destinate dascălilor din întreaga țară.