Interzis la Patriarhie, dar liber la Cernica: Becali continuă să cânte

Gigi Becali, cunoscutul patron al FCSB, și-a găsit un nou refugiu spiritual după ce i s-a interzis să cânte la Catedrala Patriarhală din București. Decizia, luată în vara anului 2025, a venit ca urmare a plângerilor unor enoriași care criticau calitățile sale vocale.

Deși interdicția a reprezentat un obstacol, Becali nu a renunțat la pasiunea sa pentru cântările bisericești. Omul de afaceri s-a mutat la Mănăstirea Cernica, unde continuă să se dedice slujbelor și muzicii sacre. Potrivit martorilor, patronul FCSB a cântat cu implicare timp de aproape două ore, demonstrând că dorința sa de a se conecta cu divinitatea rămâne puternică.

„Ne-am bucurat să-l vedem atât de dedicat și de pătruns de spiritul slujbei. Își trăiește credința cu multă pasiune”, a declarat un reprezentant al Mănăstirii Cernica.

Reamintim că, în vara lui 2025, Patriarhul Daniel a decis să-i interzică accesul la strana Catedralei Patriarhale, motivând că Becali nu avea pregătirea muzicală necesară. Deși milionarul și-a arătat disponibilitatea de a urma cursuri de canto, decizia a rămas neschimbată.

Mutarea la Cernica i-a oferit oportunitatea de a continua să cânte fără restricții. Sursele apropiate spun că Becali tratează fiecare slujbă cu seriozitate și dăruire, demonstrând un respect profund pentru ritualurile bisericești.

În ciuda criticilor și a restricțiilor, Becali și-a păstrat legătura cu credința și spiritualitatea. La finalul anului 2025, acesta a participat din nou la o slujbă la Catedrala Patriarhală, unde emoțiile l-au copleșit, plângând în hohote și mărturisind că simte în mod intens iubirea divină.

Pe lângă pasiunea sa pentru cântările bisericești, patronul FCSB este implicat și într-un proiect spiritual de amploare: construirea unei noi biserici. Milionarul a declarat că vrea să ridice un lăcaș de cult care să servească comunitatea și să fie un loc de liniște și rugăciune pentru credincioși.

Surse apropiate proiectului spun că lucrările au început deja și că Becali se implică personal în detaliile construcției, de la design până la alegerea mobilierului și a icoanelor.