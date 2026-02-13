Interes crescut pentru fostul Sidex Galați. Zeci de investitori solicită documentația de licitație

Mai mulți investitori interesați de achiziția combinatului siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, au făcut deja pași concreți în direcția participării la licitația programată peste o lună, la un preț de pornire de 690 de milioane de euro. Potrivit declarațiilor oferite pentru Profit.ro de Paul Cîrlănaru, CEO al Casa de Insolvență Transilvania (CITR), unul dintre cei doi administratori concordatari ai Liberty Galați, o parte dintre cei 13 potențiali investitori cu care au avut loc discuții au solicitat deja caietul de sarcini.

Celălalt administrator concordatar este Euro Insol, cele două societăți acționând în consorțiu. Informația fusese anunțată anterior pe Profit Insider, înainte de a fi prezentată public.

Paul Cîrlănaru a subliniat că procesul a intrat într-o etapă aplicată, în care interesul trebuie formalizat.

„Este important să distingem între curiozitate, intenţie şi fapte. Până la acest moment, au existat un număr de cel puţin 13 părţi interesate de combinat cu care am purtat discuţii în diverse stadii, bineînţeles pe bază de acorduri de confidenţialitate, pentru a putea să-şi facă o idee despre potenţiala investiţie. Acum, am ajuns la un demers aplicat, în care aceste entităţi, pe care le-am informat despre acest proces de licitaţie, ca de altfel întreaga piaţă relevantă, trebuie să-şi manifeste interesul expres. Manifestarea de interes se produce în 2 etape. Orice parte interesată poate achiziţiona caietul de sarcini al licitaţiei, cu toate informaţiile necesare, iar ulterior va trebui să se înscrie propriu-zis la licitaţie şi să ofere o garanţie de participare sub forma unei scrisori de garanţie bancară″, a spus Cîrlănaru. Surpriză pentru România. Desertul tradițional care a ajuns în Top 100 cele mai bune din lume Tot mai aproape de sfârşitul carierei. Magistrat, găsit vinovat într-un dosar penal

Potrivit acestuia, obiectivul administratorilor este accelerarea procesului de vânzare.

„Am început o campanie amplă de informare pe tema viitoarei licitaţii. Caietul de sarcini poate fi deja achiziţionat. Avem deja mai multe intenţii de achiziţie a acestui caiet de sarcini. Prin calendarul pe care l-am propus, data licitaţiei va fi 12 martie, iar pe baza caietului, cei interesaţi vor putea să depună în timp util documentaţia necesară, în cazul în care vor decide să participe”, a precizat el.

Printre companiile care și-au manifestat interesul se numără UMB Grup România, deținută de Dorinel Umbrărescu, JSW Steel, Jindal Group, Galiawa Group, DeLong Steel, KMC Steel și Metinvest, controlată de miliardarul Rinat Akhmetov. De asemenea, interes există și din partea unui consorțiu european coordonat de traderul de mărfuri Steel Mont, cu sediul în Germania.

Paul Cîrlănaru a explicat că actuala procedură de vânzare a devenit necesară după ce planul inițial de redresare a fostului Sidex Galați, susținut financiar de grupul GFG Alliance, controlat de Sanjeev Gupta, nu a mai putut fi implementat.

Prețul de pornire de 690 de milioane de euro vizează întreaga platformă industrială, incluzând atât activele Liberty Galați, cât și pe cele ale Liberty Tubular Products Galați. Potrivit reprezentantului CITR, această sumă ar permite acoperirea integrală a creanțelor creditorilor garantați și a obligațiilor către bugetul de stat, printre principalii creditori numărându-se fosta EximBank și ANAF.

În plus față de suma care va fi stabilită în urma licitației, un eventual cumpărător va avea nevoie de aproximativ 200 de milioane de euro suplimentari pentru repornirea combinatului și menținerea acestuia în funcțiune.