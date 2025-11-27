Interdicția pentru motoarele termice, contestată vehement de industria auto europeană

Constructorii auto speră la un compromis pentru pachetul de măsuri pe care Bruxelles-ul îl pregătește, care ar putea tempera interdicția din 2035 asupra vânzării de vehicule noi cu motoare termice, potrivit Reuters.

Trecerea către vehicule electrice înregistrează un avans mai lent decât estimările inițiale, iar producătorii europeni se confruntă cu o concurență crescută din partea companiilor chineze. Ambele companii Volkswagen și Renault și-au stabilit obiective ambițioase, dar cererea pe piață se menține sub așteptările producătorilor.

Bruxelles pregătește un pachet de sprijin pentru industrie, unul dintre sectoarele economice importante ale UE, afectat de costuri ridicate la energie, tarife pentru exporturile către SUA și presiunea competitivă din Asia. Măsurile care urmăresc să ofere susținere producătorilor auto vor fi prezentate luna viitoare.

Grupurile germane și Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) au solicitat relaxarea regulilor care favorizează exclusiv vehiculele electrice sau pe hidrogen. Stellantis a avertizat asupra unui „declin ireversibil” în lipsa unui sprijin suplimentar din partea autorităților.

Regulamentul adoptat în martie 2023 prevede ca toate autovehiculele noi vândute în UE din 2035 să fie cu emisii zero. Industria a cerut concesii precum acceptarea carburanților CO₂-neutri, continuarea motoarelor cu ardere internă adaptate și menținerea hibrizilor plug-in sau a sistemelor „range extender”.

Cererea pentru mașini electrice a crescut în Europa, însă nu în ritmul așteptat de producători. Potrivit datelor ACEA, cota de piață a vehiculelor electrice pe baterii a ajuns la 16% în primele zece luni ale anului, față de 13% în aceeași perioadă a anului precedent.

Persistă însă obstacolele precum teama consumatorilor privind infrastructura de încărcare, costurile ridicate ale energiei electrice și diferențele între țările UE în privința rețelei de stații rapide. Pachetul pregătit de Comisia Europeană urmează să decidă dacă UE rămâne fermă asupra eliminării motoarelor termice în 2035 sau dacă va introduce compromisuri ce pot prelungi viaţa combustiei interne în Europa.