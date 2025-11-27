Social

Interdicția pentru motoarele termice, contestată vehement de industria auto europeană

Comentează știrea
Interdicția pentru motoarele termice, contestată vehement de industria auto europeanăSursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Constructorii auto speră la un compromis pentru pachetul de măsuri pe care Bruxelles-ul îl pregătește, care ar putea tempera interdicția din 2035 asupra vânzării de vehicule noi cu motoare termice, potrivit Reuters.

Constructorii auto europeni se confruntă cu un ritm lent al electrificării și concurența din China

Trecerea către vehicule electrice înregistrează un avans mai lent decât estimările inițiale, iar producătorii europeni se confruntă cu o concurență crescută din partea companiilor chineze. Ambele companii Volkswagen și Renault și-au stabilit obiective ambițioase, dar cererea pe piață se menține sub așteptările producătorilor.

Bruxelles pregătește un pachet de sprijin pentru industrie, unul dintre sectoarele economice importante ale UE, afectat de costuri ridicate la energie, tarife pentru exporturile către SUA și presiunea competitivă din Asia. Măsurile care urmăresc să ofere susținere producătorilor auto vor fi prezentate luna viitoare.

Producătorii auto cer relaxaea regulilor pentru tranziția către emisii zero

Grupurile germane și Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) au solicitat relaxarea regulilor care favorizează exclusiv vehiculele electrice sau pe hidrogen. Stellantis a avertizat asupra unui „declin ireversibil” în lipsa unui sprijin suplimentar din partea autorităților.

Trafic blocat pe Autostrada Soarelui. Un TIR a luat foc în zona stației de taxare Fetești
Trafic blocat pe Autostrada Soarelui. Un TIR a luat foc în zona stației de taxare Fetești
Cum se face celebra umplutură de curcan de Ziua Recunoștinței
Cum se face celebra umplutură de curcan de Ziua Recunoștinței
Parlamentul de la Bruxelles

Sursa foto: dreamstime.com

Regulamentul adoptat în martie 2023 prevede ca toate autovehiculele noi vândute în UE din 2035 să fie cu emisii zero. Industria a cerut concesii precum acceptarea carburanților CO₂-neutri, continuarea motoarelor cu ardere internă adaptate și menținerea hibrizilor plug-in sau a sistemelor „range extender”.

Creștere moderată a cererii pentru vehicule electrice în Europa

Cererea pentru mașini electrice a crescut în Europa, însă nu în ritmul așteptat de producători. Potrivit datelor ACEA, cota de piață a vehiculelor electrice pe baterii a ajuns la 16% în primele zece luni ale anului, față de 13% în aceeași perioadă a anului precedent.

Persistă însă obstacolele precum teama consumatorilor privind infrastructura de încărcare, costurile ridicate ale energiei electrice și diferențele între țările UE în privința rețelei de stații rapide. Pachetul pregătit de Comisia Europeană urmează să decidă dacă UE rămâne fermă asupra eliminării motoarelor termice în 2035 sau dacă va introduce compromisuri ce pot prelungi viaţa combustiei interne în Europa.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:29 - Trafic blocat pe Autostrada Soarelui. Un TIR a luat foc în zona stației de taxare Fetești
09:23 - Zi importantă la CSM, care își alege o nouă conducere
09:17 - Coliziune între un tren și un grup de muncitori în China. Mai multe persoane și-ai pierdut viața
09:10 - Arestări în cazul incendiului din Hong Kong, care a provocat cel puţin 40 de morţi. Primele concluzii ale anchetatorilor
09:02 - Cum se face celebra umplutură de curcan de Ziua Recunoștinței
08:56 - Fost președinte, condamnat la 14 ani de pușcărie pentru corupție. Mită de 676.000 de dolari

HAI România!

S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu
S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu
Români morţi în străinătate în înprejurări suspecte
Români morţi în străinătate în înprejurări suspecte
Planul de Pace "Trump", controverse. Revolta Ucrainei și rânjetul Kremlinului
Planul de Pace "Trump", controverse. Revolta Ucrainei și rânjetul Kremlinului

Proiecte speciale