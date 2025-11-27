Înmatricularea mașinilor, complet digitalizată. Fără niciun drum la ghișeu

Înmatricularea unei mașini se va face doar online, fără ca solicitanții să mai treacă pe la ghișeele Direcției Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCIV) pentru obținerea datelor de conectare. Legea a fost adoptată de plenul Camerei Deputaților, care este for decizional.

Concret, după ce legea va fi promulgată de preşedinte, DGPCIV va avea obligaţia să asigure crearea conturilor de utilizator pe pagina proprie de internet şi să furnizeze cetăţenilor datele de acces, printr-un flux complet online. Înmatricularea vehiculelor a fost parțial digitalizată în 2024, dar oamenii erau obligați în continuare să meargă la ghișeu pentru a obține datele de acces. Procesul de înmatriculare presupune respectarea unor termene și depunerea unor documente specifice. În cazul unui vehicul nou, înmatricularea trebuie realizată în termen de 30 de zile de la achiziție.

Documentele pot fi depuse de proprietar sau de o persoană împuternicită prin procură notarială:

Cererea solicitantului;

Documentul care atestă dreptul de proprietate (original și copie);

Actul de identitate al solicitantului (original și copie, pentru persoane juridice documente care atestă dobândirea personalității juridice);

Dovada plății certificatului de înmatriculare (49 lei);

Copia contractului RCA în termen de valabilitate;

Cartea de identitate a vehiculului (original și copie);

Dovada plății pentru noile plăcuțe de înmatriculare (dacă este cazul);

Certificatul privind plata TVA pentru achizițiile intracomunitare (emis de ANAF, dacă este cazul);

Procură notarială (dacă documentele sunt depuse de altcineva decât proprietarul);

Pentru vehicule în leasing: extras din contractul de leasing și dovada declarării fiscale la organul fiscal local.

Pentru autoturisme deja înmatriculate în România sau în străinătate, procesul necesită documente suplimentare și verificări specifice:

Cererea solicitantului;

Documentul care atestă dreptul de proprietate (original și copie);

Actul de identitate al solicitantului (original);

Cartea de identitate a vehiculului (original);

Certificatul de autenticitate RAR;

Inspecția tehnică periodică valabilă;

Dovada plății certificatului de înmatriculare;

Dovada plății plăcuțelor de înmatriculare (dacă este cazul);

Copia contractului RCA în termen de valabilitate;

Procură notarială (dacă documentele sunt depuse de altcineva decât proprietarul).

Începând cu 1 decembrie 2024, vânzătorii de mașini second-hand trebuie să obțină certificatul RAR AutoPass, care include informații despre inspecțiile tehnice și reparațiile realizate la ateliere autorizate.

Achitarea taxelor și programarea online

Taxele pentru înmatriculare pot fi achitate online, prin platforma ghiseul.ro sau direct pe site-ul DGPCIV, unde solicitantul selectează tipul taxei și completează formularul cu datele personale. De asemenea, programarea pentru înmatricularea unui vehicul se face online, eliminând complet drumurile la ghișeu.