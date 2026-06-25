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Interceptările DNA în care apare Denise Rifai. Discuțiile despre Dan Bittman care ar fi ajuns la procurori

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Interceptările DNA în care apare Denise Rifai. Discuțiile despre Dan Bittman care ar fi ajuns la procuroriDenise Rifai, Oase și Radu Ciucă. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

În ultimele zile, legătura prezentatoarei Denise Rifai cu dosarul în care este menționat Ciprian Ciucu a fost intens dezbătută în spațiul public. Interceptările și înregistrările realizate de procurorii DNA ar conține, pe lângă aspectele care vizează ancheta, și conversații atribuite jurnalistei despre Dan Alexa și Dan Bittman, potrivit unor surse citate de Cancan.

Denise Rifai, în atenția procurorilor

Conform acelorași surse, Denise Rifai ar fi fost monitorizată o perioadă îndelungată, iar discuțiile purtate cu Odeta Nestor ar fi vizat inclusiv situația unor investitori iordanieni care încercau să obțină autorizații de construire.

„Rifai a fost interceptată, filată și înregistrată ambiental o bună perioadă de timp, iar din discuțiile acesteia cu Odeta a rezultat lejeritatea cu care acestea planuiau cum să ajute oamenii de afaceri iordanieni în demersul lor de obținere a autorizațiilor de construire. Concret, cele două vehiculau diverse nume și comentau adesea situația de blocadă de la nivelul Primariei Sectorului 6”, conform sursei citate.

dan bittman

Sursa foto: Facebook

Discuții despre Dan Bittman și întâlniri discrete

Potrivit informațiilor care s-ar regăsi în dosarul aflat pe rolul instanței, Denise Rifai ar fi purtat inclusiv o discuție directă cu primarul Ciprian Ciucu, în care ar fi susținut că investitorii iordanieni aveau documentația completă necesară emiterii autorizației de construire, iar întârzierea procedurilor nu ar fi fost justificată.

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Potrivit surselor, interceptările ar cuprinde și numeroase conversații legate de viața jurnalistei. În aceste discuții ar apărea și numele lui Dan Bittman.

Ce ar fi povestit jurnalista

Denise Rifai le-ar fi povestit apropiaților despre întâlniri pe care le-ar fi avut cu artistul atât pe litoral, cât și în alte zone din țară. Aceleași surse susțin că prezentatoarea ar fi explicat inclusiv modul în care erau organizate întâlnirile pentru a evita atenția publicului.

Mai exact, cei doi s-ar fi cazat în același hotel, însă la etaje diferite, pentru a nu atrage suspiciuni.

Referiri la deplasări în Turcia

Interceptările ar conține și discuții despre călătoriile făcute de Denise Rifai în Turcia. Potrivit surselor, aceasta ar fi participat de mai multe ori la sesiuni de numerologie și ar fi vorbit deschis despre aceste experiențe în conversațiile cu persoane apropiate.

Sursele mai susțin că aceste discuții s-ar regăsi atât în înregistrările ambientale, cât și în convorbirile telefonice interceptate de procurorii DNA. Tehnica de supraveghere ar fi fost montată în autoturismul prezentatoarei.

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