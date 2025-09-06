Monden Inteligența artificială va reconstitui secvențele distruse din filmul The Magnificent Ambersons







O companie specializată în inteligență artificială își propune să reconstituie cele 43 de minute pierdute din filmul lui Orson Welles, „The Magnificent Ambersons”. Potrivit The Hollywood Reporter, platforma Showrunner va folosi instrumente de AI pentru a recrea secvențele eliminate și distruse de studioul RKO după lansarea filmului din 1942.

Edward Saatchi, CEO al studioului interactiv Fable, care gestionează platforma Showrunner, a declarat că Orson Welles a fost „cel mai mare povestitor din ultimii 200 de ani”. El a adăugat că, deși există o doză de scepticism în legătură cu influența AI asupra cinematografiei, scopul inițiativei este să arate modul în care tehnologia poate contribui pozitiv la arta povestirii.

„Mulţi oameni sunt sceptici, pe bună dreptate, cu privire la impactul AI asupra cinematografiei, dar sperăm că acest lucru le va da oamenilor o idee despre contribuţia pozitivă pe care AI o poate avea la povestire”, a afirmat el.

Showrunner va colabora cu regizorul Brian Rose, care lucrează încă din 2019 la o reconstrucție a secvențelor lipsă prin animație, precum și cu expertul în efecte vizuale Tom Clive.

Filmul „The Magnificent Ambersons”, realizat în 1942, este o adaptare a romanului lui Booth Tarkington despre declinul unei familii din Midwest și a fost realizat după succesul lui „Citizen Kane”.

După ce filmul a avut rezultate slabe, unele secvențe au fost tăiate, iar Welles și-a pierdut dreptul de a decide asupra editării finale. Negativele originale ale acestor secvențe au fost ulterior distruse pentru a face loc în arhive.

De-a lungul anilor, au fost făcute mai multe încercări de reconstrucție a filmului. În 2005, o versiune realizată pe baza fotografiilor a fost prezentată la Festivalul de Film de la Locarno, însă varianta completă nu a mai fost pusă la dispoziția publicului.

Saatchi a subliniat că Showrunner nu deține drepturile asupra filmului, așa că rezultatele proiectului vor fi destinate în principal scopurilor academice sau demonstrative.

„Scopul nostru nu este comercializarea celor 43 de minute lipsă, ci ca ele să existe din nou, după opt decenii în care oamenii s-au întrebat dacă acesta ar fi putut fi cel mai bun film al lui Welles în forma sa originală”, a spus el.