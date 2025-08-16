Social Inteligența artificială ar putea depista cancerul de laringe mai rapid decât metodele actuale







Cancerul de laringe ar putea fi diagnosticat mai devreme prin inteligență artificială, care analizează vocea pacienților și reduce necesitatea procedurilor invazive, arată un nou studiu.

Inteligenţa artificială (AI) ar putea revoluţiona modul în care este diagnosticat cancerul de laringe, arată un studiu publicat recent în revista Frontiers in Digital Health.

Cercetătorii americani au demonstrat că analiza unor scurte înregistrări vocale poate identifica anomalii ale corzilor vocale, de la noduli benigni la forme incipiente de cancer, oferind o alternativă rapidă, accesibilă şi mai puţin invazivă la metodele actuale de diagnostic.

Echipa de la Oregon Health and Science University (OHSU), condusă de Phillip Jenkins, a explicat că AI poate distinge biomarkeri vocali care semnalează modificări la nivelul corzilor vocale. Studiul a inclus analiza a peste 12.500 de înregistrări provenite de la 306 persoane din America de Nord. Specialiştii au descoperit prin noua tehnologie, tipare acustice subtile, precum schimbări în tonalitate, intensitate şi claritate armonică, ce pot indica prezenţa unor leziuni.

„Arătăm aici că am putea folosi biomarkeri vocali pentru a distinge vocile pacienţilor cu leziuni ale corzilor vocale de cele ale pacienţilor fără astfel de anomalii”, a declarat Jenkins. În prezent, cancerul de laringe este diagnosticat prin proceduri invazive, precum endoscopia nazală şi biopsiile, care necesită echipamente şi medici specializaţi, generând întârzieri în stabilirea unui diagnostic clar.

Cancerul de laringe afectează anual peste un milion de oameni la nivel mondial şi provoacă aproximativ 100.000 de decese, conform datelor Cancer Research UK. Deşi rata de supravieţuire pe cinci ani variază între 35% şi 78%, depistarea precoce creşte semnificativ şansele de tratament reuşit.

Unul dintre cele mai comune simptome este răguşeala persistentă, urmată de dificultăţi la înghiţire, dureri în gât sau prezenţa unor noduli. Studiul OHSU a arătat că la bărbaţi există diferenţe clare între vocile sănătoase şi cele afectate de leziuni, în timp ce la femei aceste diferenţe nu au fost la fel de evidente, aspect explicat prin dimensiunea redusă a eşantionului.

Experţii subliniază că metoda nu poate înlocui încă diagnosticul clinic, însă ar putea deveni un instrument complementar valoros. Următorul pas va fi testarea modelelor de AI pe seturi de date mai mari şi în medii clinice reale, potrivit Cancer Health.