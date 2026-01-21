Întâlnire la BNR: Bolojan și Isărescu analizează Legea bugetului

Premierul Ilie Bolojan se află la sediul Băncii Naționale a României, unde poartă o discuție cu guvernatorul Mugur Isărescu. La întâlnire nu participă ministrul de Finanțe, a anunțat Guvernul.

Discuțiile sunt limitate la cei doi oficiali și se concentrează pe proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026, care se află în pregătire la nivel guvernamental și urmează să fie trimis Parlamentului pentru aprobare.

Elaborarea bugetului din acest an se desfășoară cu întârziere, pe fondul reformelor aflate în pregătire. Guvernul urmează să adopte prin asumarea răspunderii reforma administrației publice, iar în paralel așteaptă decizia Curții Constituționale privind Legea pensiilor speciale ale magistraților, hotărâre așteptată pe 11 februarie.

Aceste elemente sunt considerate esențiale pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor statului.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că legea bugetului de stat pe 2026 va fi finalizată până la sfârșitul lunii februarie și că forma finală a documentului va depinde de rezultatele reformei administrației publice.

„Este un pachet indispensabil pentru construcția bugetului. Ministerul Finanțelor a procedat corect, spunând că legea poate fi elaborată pe baza legislației și măsurilor actuale, urmând ca eventualele ajustări să fie incluse doar dacă sunt deja aplicabile”, a explicat Cseke.

În ceea ce privește calendarul adoptării, ministrul a precizat că în coaliție s-a convenit asupra unui parcurs estimativ: proiectul legii bugetului și cel al bugetului asigurărilor sociale de stat ar urma să fie aprobate de Guvern și trimise Parlamentului între 20 și 27 februarie, marcând astfel sfârșitul lunii ca termen realist pentru finalizarea procedurilor.

Referitor la posibilitatea unui buget de austeritate, Cseke Attila a subliniat că nu este de așteptat o astfel de abordare. El a menționat că statul trebuie să continue să finanțeze proiectele prevăzute în cadrul PNRR și alte programe de investiții, în paralel cu menținerea salariilor și pensiilor la nivelul actual, ceea ce face improbabilă aplicarea unor măsuri de restricție severă.