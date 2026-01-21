Politica

Întâlnire la BNR: Bolojan și Isărescu analizează Legea bugetului

Comentează știrea
Întâlnire la BNR: Bolojan și Isărescu analizează Legea bugetuluiIlie Bolojan. Sursă foto: gov.ro
Din cuprinsul articolului

Premierul Ilie Bolojan se află la sediul Băncii Naționale a României, unde poartă o discuție cu guvernatorul Mugur Isărescu. La întâlnire nu participă ministrul de Finanțe, a anunțat Guvernul.

Bolojan, discuție importantă cu Mugur Isărescu

Discuțiile sunt limitate la cei doi oficiali și se concentrează pe proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026, care se află în pregătire la nivel guvernamental și urmează să fie trimis Parlamentului pentru aprobare.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu

Sursa foto: Arhiva EVZ

Elaborarea bugetului din acest an se desfășoară cu întârziere, pe fondul reformelor aflate în pregătire. Guvernul urmează să adopte prin asumarea răspunderii reforma administrației publice, iar în paralel așteaptă decizia Curții Constituționale privind Legea pensiilor speciale ale magistraților, hotărâre așteptată pe 11 februarie.

Aceste elemente sunt considerate esențiale pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor statului.

România, investiție de 375 de milioane de euro în semiconductori
România, investiție de 375 de milioane de euro în semiconductori
Tzancă Uraganu supărat pe cei care i au făcut încuietorile. Casa manelistului e fortăreață chiar și pentru el
Tzancă Uraganu supărat pe cei care i au făcut încuietorile. Casa manelistului e fortăreață chiar și pentru el

Când va fi finalizată legea bugetului

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că legea bugetului de stat pe 2026 va fi finalizată până la sfârșitul lunii februarie și că forma finală a documentului va depinde de rezultatele reformei administrației publice.

Cseke Attila

Sursa foto: Facebook/Cseke Attila

„Este un pachet indispensabil pentru construcția bugetului. Ministerul Finanțelor a procedat corect, spunând că legea poate fi elaborată pe baza legislației și măsurilor actuale, urmând ca eventualele ajustări să fie incluse doar dacă sunt deja aplicabile”, a explicat Cseke.

Posibilitatea unui buget de austeritate

În ceea ce privește calendarul adoptării, ministrul a precizat că în coaliție s-a convenit asupra unui parcurs estimativ: proiectul legii bugetului și cel al bugetului asigurărilor sociale de stat ar urma să fie aprobate de Guvern și trimise Parlamentului între 20 și 27 februarie, marcând astfel sfârșitul lunii ca termen realist pentru finalizarea procedurilor.

Referitor la posibilitatea unui buget de austeritate, Cseke Attila a subliniat că nu este de așteptat o astfel de abordare. El a menționat că statul trebuie să continue să finanțeze proiectele prevăzute în cadrul PNRR și alte programe de investiții, în paralel cu menținerea salariilor și pensiilor la nivelul actual, ceea ce face improbabilă aplicarea unor măsuri de restricție severă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:51 - Maria Zaharova acuză Chișinăul de „românizare forțată” și pierderea suveranității: Maia Sandu a spus cu voce tare ade...
13:41 - România, investiție de 375 de milioane de euro în semiconductori
13:35 - CCR taie din atribuțiile șefului DIICOT. Procurorul șef nu mai poate opri activitatea polițiștilor judiciari după bun...
13:23 - Tzancă Uraganu supărat pe cei care i au făcut încuietorile. Casa manelistului e fortăreață chiar și pentru el
13:18 - Întâlnire la BNR: Bolojan și Isărescu analizează Legea bugetului
13:13 - David Beckham, despre atacul lui Brooklyn asupra familiei: Copiii mei au făcut greșeli pe social media

HAI România!

Turcescu, Funeriu, Mihaiu
Turcescu, Funeriu, Mihaiu
România nu mai există
România nu mai există
Nicușor nu umblă teleleu
Nicușor nu umblă teleleu

Proiecte speciale