Economie

Instanța din Bruxelles judecă luni contestațiile privind blocarea conturilor ROMATSA pentru datoriile statului

Instanța din Bruxelles judecă luni contestațiile privind blocarea conturilor ROMATSA pentru datoriile statuluiRomatsa. Sursă foto: Facebook
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Tribunalul de primă instanță din Bruxelles analizează luni contestațiile formulate de ROMATSA și de statul român, prin Ministerul Finanțelor, împotriva popririi asigurătorii instituite asupra conturilor Administrației Române a Serviciilor de Trafic Aerian, la solicitarea Eurocontrol.

Conturile Romatsa, blocate pentru datoria spre Pfizer

Suma vizată este de 3,42 miliarde de lei, reprezentând principalul și dobânzile, la care se adaugă cheltuieli de recuperare de 18,5 milioane de euro.

Cele două dosare urmează să fie judecate de același complet. Potrivit unui reprezentant guvernamental, instanța va audia concluziile pe fond, urmând cel mai probabil să rămână în pronunțare asupra măsurii de sechestru asigurător.

Contestațiile vizează executarea silită inițiată în legătură cu litigiul dintre compania farmaceutică Pfizer și statul român.

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E a treia oară când sunt blocate conturiel ROMATSA

Regia ROMATSA a fost notificată de Eurocontrol la 30 iunie 2026 cu privire la instituirea popririi, deși, potrivit conducerii regiei, procedura privește obligațiile statului, nu activitatea administrației de trafic aerian.

ROMATSA solicită ridicarea măsurii până la finalizarea procesului dintre România și Pfizer. Ministerul Finanțelor a contestat, la rândul său, decizia instanței belgiene prin care este blocată plata sumelor datorate ROMATSA.

Sursa: arhiva EVZ

Este a treia situație în care conturile regiei sunt vizate prin mecanismul de colectare administrat de Eurocontrol, după cazurile din 2015 și 2019 legate de frații Viorel și Ioan Micula. Pentru gestionarea actualului dosar, ROMATSA a apelat la o casă de avocatură din Belgia care a asistat instituția și în litigiile anterioare.

România și Polonia, obligate să preia vaccinuri anti-COVID-19 în valoare totală de 1,9 miliarde de euro

La începutul lunii aprilie, o instanță belgiană a obligat România și Polonia să preia vaccinuri anti-COVID-19 în valoare totală de 1,9 miliarde de euro. Partea României este estimată la aproximativ 600 de milioane de euro.

Situația financiară și operațională a ROMATSA a ajuns anterior și în atenția Consiliului Suprem de Apărare a Țării. După suspendarea pentru 30 de zile a certificatului de furnizor de navigație aeriană de către Curtea de Apel București, CSAT a cerut identificarea soluțiilor pentru continuarea serviciilor, avertizând asupra riscurilor pentru securitatea spațiului aerian și misiunile NATO de pe flancul estic.

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