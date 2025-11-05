Influencerița care semăna cu Barbie, ucisă. Ce au descoperit autoritățile

Influencerița din Brazilia Barbara Jankvaski, cunoscută drept „Păpușa Barbie”, a murit la vârsta de 31 de ani, în circumstanțe încă neclare. Tânăra, care se remarcase prin numeroasele intervenții estetice și un stil de viață extrem de mediatizat, a fost găsită fără viață într-o locuință din cartierul Lapa, situat în partea de vest a orașului Sao Paulo.

Barbara și-a câștigat faima pe rețelele sociale datorită transformărilor fizice spectaculoase, cheltuind peste 50.000 de euro pentru a-și modifica aspectul și a obține un look apropiat de cel al unei păpuși. Porecla „Păpușa Barbie” i-a fost atribuită tocmai pentru aceste schimbări dramatice, iar tânăra se considera „o păpușă inumană”.

Deși avea zeci de mii de urmăritori, Barbara nu dăduse semne publice că ar fi avut probleme medicale sau alte dificultăți personale.

Potrivit declarațiilor făcute de proprietarul locuinței, un avocat de 51 de ani, Barbara ar fi fost plătită pentru servicii sexuale și cei doi ar fi consumat substanțe interzise.

„Am petrecut ziua împreună și ambele am consumat ceva, iar la un moment dat ea a adormit și nu s-a mai trezit”, ar fi spus bărbatul autorităților.

Informațiile inițiale arată că trupul tinerei prezenta urme și leziuni care ridică semne de întrebare: o rană la nivelul ochiului stâng și semne pe spate, detalii care au determinat poliția să trateze moartea ca pe un caz suspect.

Echipele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a o salva. Poliția din Sao Paulo a demarat o anchetă complexă, așteptând rezultatele autopsiei care ar putea clarifica cauzele decesului. Ancheta implică și audieri ale martorilor și verificarea înregistrărilor din zonă, în încercarea de a reconstrui ultimele ore din viața Barbarei.

Viața Barbarei Jankvaski a fost marcată de controverse și un stil de viață extrem. Ea a atras atenția publicului nu doar prin aspectul său, ci și prin declarațiile și comportamentul său excentric. Transformările corporale multiple, promovarea unui stil de viață extravagant și aparițiile sale constante în social media au făcut-o una dintre cele mai cunoscute și discutate influencerițe braziliene.

Investigația continuă, iar autoritățile braziliene promit să clarifice toate circumstanțele care au dus la moartea tinerei. Deocamdată, detaliile oficiale rămân limitate, însă cazul a atras deja atenția presei internaționale, fiind relatat de publicații din întreaga lume.