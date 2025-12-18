Industria britanică de oțel, în pragul colapsului. UE impune taxe care ar putea schimba totul

Industria siderurgică din Marea Britanie traversează o perioadă dificilă, iar perspectivele pentru începutul anului 2026 indică noi provocări.

Combinarea tarifelor recente impuse de Washington și Bruxelles a lăsat sectorul „la limita prăbușirii”, potrivit reprezentanților industriei. În plus, intrarea în vigoare a mecanismului european de ajustare la frontieră a emisiilor de carbon (CBAM) va aduce taxe suplimentare și proceduri administrative complexe pentru importatori.

Potrivit lui Frank Aaskov, director pentru politici de energie și schimbări climatice în cadrul UK Steel, „UE CBAM creează bariere pentru exporturile de oțel britanic către Europa și impune costuri și sarcini administrative suplimentare pentru producătorii noștri de oțel într-un moment în care comerțul global este tot mai turbulent”.

Deși pe termen lung companiile britanice vor fi scutite de taxe, în urma acordului semnat în mai între Londra și Bruxelles privind conectarea sistemelor de comercializare a emisiilor de carbon, implementarea efectivă a acestui sistem va dura.

Până atunci, producătorii de oțel britanici vor înregistra costuri mai mari pentru vânzările către UE, cel mai important partener de export.

Aaskov a explicat că „industria de oțel din Marea Britanie este în mare parte neprotejată, deoarece UE CBAM riscă să redirecționeze fluxurile de oțel departe de Europa și către piețe deschise, precum a noastră”, adăugând că această situație ar putea fi chiar mai gravă decât taxele CBAM în sine.

Guvernele de la Londra și Bruxelles au emis miercuri o declarație comună prin care se angajează să finalizeze negocierile până în 2026, în timp pentru un summit a cărui dată nu a fost încă stabilită. În același timp, industria britanică solicită măsuri urgente privind cote de import pentru a limita afluxul de produse străine redirecționate.

„Industria britanică de oțel riscă să fie afectată ireversibil și profund fără aceste măsuri”, a avertizat Aaskov. Corpul reprezentativ al industriei spera la un acord „de tranziție” care să protejeze întreprinderile britanice pe durata negocierilor, dar acesta nu a fost încheiat.

Comisarul european pentru Climă, Wopke Hoekstra, a declarat miercuri: „Nu scutim pe nimeni. Dar în momentul în care vom lega complet aceste piețe de carbon, este probabil să existe o scutire”.

El a adăugat că „prețul pe care [Marea Britanie] îl va plăti este de fapt minimal” și că aceasta este „una dintre realitățile modului în care funcționează sistemul”.

Un oficial al guvernului britanic a confirmat că „legarea sistemului ETS va elimina CBAM. Între timp, am informat întotdeauna companiile că trebuie să se pregătească pentru ianuarie”.

Industria britanică exportă 78% din producția sa de oțel către UE, totalizând 1,9 milioane de tone în 2024. În martie, producătorii au fost afectați de tarife de 25% impuse de administrația Trump în SUA.

În octombrie, sectorul a aflat că va fi vizat și de politica UE, care reduce cu jumătate cotele de import de oțel pentru a răspunde tarifului american și dumpingului chinez.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a spus:

„Salutăm propunerea UE, care oferă o ușurare imediată pentru sectorul energetic britanic. Prioritatea noastră rămâne finalizarea cât mai rapidă a acordului de conectare a piețelor de carbon, care va salva industria britanică de plata taxei pentru exporturi în valoare de 7 miliarde de lire sterline”.