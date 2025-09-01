Social Începutul școlii, povară pentru părinți. Nu ajung 600 de lei pentru rechizite







Mai sunt doar câteva zile până când elevii se vor întoarce în clase, iar părinții au început goana cumpărăturilor pentru începutul de an școlar. Caietele, stilourile, pixurile, ghiozdanele, penarele și echipamente sportive nu lipsesc de pe listele de cumpărături, iar bugetul alocat pentru coșul cu rechizite trebuie să fie unul generos.

Cheltuielile pentru rechizite sunt destul de mari în acest an. Marile magazine și librăriile vin cu diferite oferte pentru produsele dedicate elevilor, însă prețurile rămân destul de piperate. Dacă cei mici sunt încântați de culorile vii și de personajele lor favorite, părinții aleg în principal articole durabile și practice. Astfel, alegerea rechizitelor devine o adevărată provocare pentru cei care au copii mici.

Prețurile ghiozdanelor pornesc de la 65 de lei și pot depăși 400 de lei. De asemenea, un penar costă în jur de 45 de lei, iar prețul poate crește în cazul celor echipate cu pixuri, carioci și creioane. Un astfel de articol poate ajunge la 209 de lei.

Costurile sunt semnificative și în cazul celor care intră în clasa pregătitoare Prețurile caietelor de scriere variază între 12 și 15 lei. În cazul elevilor din clasele mici, părinții trebuie să cumpere și alte materiale.

De asemenea, prețul unui trening pornește de la 99 de lei și poate depăși 379 de lei. Există și părinți care cedează în fața cererilor venite din partea celor mici și ajung să cumpere articole de brand. Pentru un echipament sportiv semnat de un brand cunoscut, aceștia pot plăti în jur de 630 de lei.

„Nu ajung 600 de lei pentru rechizite. Mai sunt și manuale auxiliare de cumpărat, echipament sportiv și diferite materiale pe care pe folosesc elevii. Prețurile sunt mari peste tot”, ne-a spus un părinte.

În timp ce mulți părinți au început deja cumpărăturile, alții așteaptă recomandările profesorilor pentru a completa lista de rechizite. Cei care au primit tichete educaționale pe suport electronic, în valoare de 500 de lei, pot să le folosească până la 31 octombrie 2025, termenul de utilizare fiind prelungit recent.

În unele orașe, autoritățile locale vin în întâmpinarea părinților cu un mic ajutor. Este și cazul Primăriei Făgăraș, care le oferă elevilor din clasele pregătitoare pachete complete cu rechizite. Prin programul „Primul Ghiozdan”, aproximativ 350 de copii vor primi ghiozdane echipate cu creioane, carioci, radieră, riglă, blocuri de desen, caiete pentru diferite discipline, seturi de acuarele, pahar pentru pictură, hârtie glasată și mapă de plastic.

Fiecare pachet are o valoare de 170 de lei și a fost deja distribuit către toate unitățile de învățământ din municipiu. Programul urmărește să sprijine familiile în pregătirea copiilor pentru școală și să asigure acces egal la rechizite pentru toți elevii de clasa pregătitoare.