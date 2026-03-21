Incendiu puternic la o fabrică de cherestea din Bacău. A fost emis mesaj Ro-Alert

Incendiu. Sursa: Cammeraydave | Dreamstime.com
Un incendiu de proporții a izbucnit sâmbătă după-amiază la o unitate de prelucrare a lemnului din comuna Hemeiuș, județul Bacău, focul extinzându-se rapid și afectând mai multe hale industriale din incintă, a anunțat ISU Bacău.

Flăcările au cuprins trei hale ale fabricii de cherestea, suprafața afectată fiind estimată la aproximativ 2.000 – 2.500 de metri pătrați. La momentul sosirii echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat, cu degajări intense de fum și risc de extindere la alte construcții din apropiere.

Pentru gestionarea situației, autoritățile au mobilizat mai multe echipaje de pompieri, fiind trimise la fața locului cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de comandă și intervenție, precum și un echipaj medical SMURD. Forțele de intervenție au acționat simultan pentru limitarea propagării incendiului și protejarea zonelor neafectate.

Din cauza fumului dens și a riscului de afectare a populației din apropiere, a fost emis un mesaj RO-ALERT, prin care locuitorii din zonă au fost informați cu privire la incident și au fost sfătuiți să ia măsuri de precauție. Autoritățile au urmărit astfel reducerea expunerii populației la substanțele rezultate în urma arderii materialului lemnos și a structurilor industriale.

Ro Alert. Sursa foto: Arhiva EVZ

Reprezentanții ISU Bacău au precizat că intervenția este una complexă, în condițiile în care incendiul se manifestă pe o suprafață extinsă, iar materialele din interiorul halelor favorizează întreținerea focului. Echipajele de pompieri au lucrat pentru localizarea focarelor active și pentru împiedicarea extinderii flăcărilor către alte spații de depozitare sau construcții adiacente.

În paralel, echipele operative au asigurat perimetrul și au monitorizat permanent evoluția incendiului, în timp ce intervenția medicală a fost pregătită pentru eventuale situații de urgență. Până la acest moment, nu au fost raportate victime, însă evaluările continuă pe măsură ce echipele avansează în interiorul zonei afectate.

Autoritățile au spus că misiunea este în desfășurare și evoluează în funcție de condițiile din teren, inclusiv de intensitatea focului și de cantitatea mare de material combustibil aflată în interiorul halelor. Pompierii rămân mobilizați la fața locului pentru lichidarea completă a incendiului și pentru prevenirea reaprinderii focarelor.

