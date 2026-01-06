Incendiu într-un bloc cu 16 etaje din Chișinău. 32 de persoane, inclusiv doi minori, evacuate din cauza fumului

Republica Moldova. 32 de persoane, printre care și doi minori, au fost evacuate de pompieri în urma unui incendiu izbucnit în noaptea de 6 ianuarie, aproape de ora 01:00, într-un bloc de locuințe cu 16 niveluri situat pe strada Unirii Principatelor din municipiul Chișinău. Oamenii riscau să se intoxice cu fum, după ce flăcările au cuprins un apartament de la etajul trei al imobilului.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, la fața locului au intervenit de urgență trei echipe de pompieri și salvatori, imediat după ce flacăra a fost observată de locatari. Ajunși la intervenție, pompierii au stabilit că ardeau bunurile materiale dintr-o cameră a unui apartament, focul fiind însoțit de degajări intense de fum, care au afectat mai multe etaje ale blocului.

Salvatorii au evacuat din locuința afectată doi bărbați, proprietarul apartamentului, în vârstă de 60 de ani, și un alt bărbat de 36 de ani. Ambii au fost preluați de echipele medicale, după ce au suferit o intoxicație ușoară cu produsele de ardere. Potrivit IGSU, starea acestora nu a impus internarea de urgență, însă li s-au acordat îngrijiri medicale la fața locului.

În urma incendiului, alte victime nu au fost raportate, iar persoanele evacuate au fost adăpostite temporar până la finalizarea intervenției pompierilor și aerisirea spațiilor comune.

Pompierii au reușit lichidarea completă a incendiului către ora 01:30. Flăcările au distrus în totalitate bunurile materiale dintr-o cameră a apartamentului, cu o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați. Restul locuinței nu a fost afectat de foc, însă fumul dens a pătruns pe casa scării și în mai multe apartamente din bloc.

În urma cercetărilor preliminare efectuate la fața locului, specialiștii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au stabilit că incendiul s-ar fi produs, cel mai probabil, din cauza imprudenței în timpul fumatului în interiorul locuinței.

În acest context, IGSU îndeamnă cetățenii să respecte cu strictețe regulile antiincendiare, în special să evite fumatul în locuințe, să nu lase țigările aprinse nesupravegheate și să utilizeze cu responsabilitate sursele de aprindere. Salvatorii reamintesc că majoritatea incendiilor izbucnite în sezonul rece sunt cauzate de neglijență, iar respectarea regulilor de siguranță poate preveni tragedii.

Amintim că un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de 28 decembrie 2025 într-un complex locativ situat pe strada Măcieșilor nr. 19 din municipiul Chișinău, mobilizând un număr impresionant de salvatori și pompieri. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 00:37, iar primele informații indicau izbucnirea focului la acoperișul unui complex de locuințe de tip „town house”.

Eforturile susținute ale echipelor de intervenție au permis localizarea incendiului la ora 03:54. Potrivit autorităților, flăcările au afectat acoperișul a cinci locuințe din cadrul complexului, însă, datorită intervenției prompte, focul nu s-a extins către alte case sau zone adiacente.

Din fericire, în urma incendiului nu au fost înregistrate victime.