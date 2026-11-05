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Incendiu devastator în New York. Şase persoane au murit, iar alte nouă au fost rănite

Incendiu devastator în New York. Şase persoane au murit, iar alte nouă au fost răniteincendiu. Sursa foto: Captură video
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Un incendiu puternic izbucnit joi dimineaţă într-o locuinţă din cartierul Sunset Park, Brooklyn, s-a soldat cu şase morţi şi nouă răniţi. Primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, s-a deplasat la locul tragediei şi a descris incendiul drept unul „devastator”, arată AFP.

Tragedie în New York: Şase persoane au murit într-un incendiu violent izbucnit într-o locuinţă din Brooklyn

Potrivit autorităţilor, pompierii au ajuns la adresa indicată în mai puţin de patru minute de la primirea apelului. Cu toate acestea, flăcările au provocat pierderi de vieţi omeneşti.

„Anunţ cu inima frântă că şase newyorkezii şi-au pierdut viaţa”, a declarat primarul, în faţa jurnaliştilor.

Imaginile surprinse de presa locală arată flăcări puternice care au cuprins mai multe ferestre ale casei terasate din Sunset Park, un cartier aflat la aproximativ opt kilometri de Manhattan.

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Patru dintre victime au murit înainte de sosirea echipajelor de intervenţie

Conform informaţiilor prezentate de Zohran Mamdani, patru persoane nu mai prezentau semne de viaţă la sosirea pompierilor, iar alte două au murit ulterior, la spital. Toate cele şase victime erau adulţi.

Alţi patru locuitori ai imobilului au fost răniţi. De asemenea, trei pompieri şi doi poliţişti au suferit răni uşoare în timpul intervenţiei.

Cauzele incendiului nu au fost stabilite

Primarul New Yorkului a declarat că este prea devreme pentru a stabili ce a provocat incendiul. Cauzele urmează să fie stabilite de anchetatorii serviciului de pompieri din New York (FDNY), care au început cercetările la faţa locului.

„Este vorba despre un incendiu devastator. Îi va trebui mult timp acestui cartier pentru doliul vecinilor pe care i-a pierdur în această (joi) dimineaţă”, a declarat el.

Tragedia are loc la doar o lună după un alt incendiu mortal produs în cartierul Bronx, unde patru persoane au murit într-un apartament. Ancheta de atunci a indicat că focul a fost provocat de bateria unei biciclete electrice.

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