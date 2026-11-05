Un incendiu puternic izbucnit joi dimineaţă într-o locuinţă din cartierul Sunset Park, Brooklyn, s-a soldat cu şase morţi şi nouă răniţi. Primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, s-a deplasat la locul tragediei şi a descris incendiul drept unul „devastator”, arată AFP.

Potrivit autorităţilor, pompierii au ajuns la adresa indicată în mai puţin de patru minute de la primirea apelului. Cu toate acestea, flăcările au provocat pierderi de vieţi omeneşti.

„Anunţ cu inima frântă că şase newyorkezii şi-au pierdut viaţa”, a declarat primarul, în faţa jurnaliştilor.

Imaginile surprinse de presa locală arată flăcări puternice care au cuprins mai multe ferestre ale casei terasate din Sunset Park, un cartier aflat la aproximativ opt kilometri de Manhattan.

Conform informaţiilor prezentate de Zohran Mamdani, patru persoane nu mai prezentau semne de viaţă la sosirea pompierilor, iar alte două au murit ulterior, la spital. Toate cele şase victime erau adulţi.

Mayor Zohran Mamdani, FDNY First Deputy Commissioner Daniel Flynn provide update on deadly 3-alarm fire in Brooklyn https://t.co/FDL6Tkk8Tn — FDNY (@FDNY) November 5, 2026

Alţi patru locuitori ai imobilului au fost răniţi. De asemenea, trei pompieri şi doi poliţişti au suferit răni uşoare în timpul intervenţiei.

Primarul New Yorkului a declarat că este prea devreme pentru a stabili ce a provocat incendiul. Cauzele urmează să fie stabilite de anchetatorii serviciului de pompieri din New York (FDNY), care au început cercetările la faţa locului.

„Este vorba despre un incendiu devastator. Îi va trebui mult timp acestui cartier pentru doliul vecinilor pe care i-a pierdur în această (joi) dimineaţă”, a declarat el.

Deadly Brooklyn house fire kills 6, leaves several injured including 3 firefighters https://t.co/dvJlhmigV8 pic.twitter.com/PMJf35CivG — New York Post (@nypost) November 5, 2026

Tragedia are loc la doar o lună după un alt incendiu mortal produs în cartierul Bronx, unde patru persoane au murit într-un apartament. Ancheta de atunci a indicat că focul a fost provocat de bateria unei biciclete electrice.