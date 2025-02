Social Incendiu de proporții la un bloc cu șapte etaje. Mansarda, în flăcări. Foto







Incendiu de proporții, la un bloc cu şapte etaje şi mansardă, în Chiajna. Flăcările s-au extins la mansardă. La fața locului au sosit SMURD și echipe speciale de căutare și salvare.

Incendiu de proporții la un bloc

Un incendiu a avut loc vineri dimineață la un bloc cu șapte etaje și mansardă în Chiajna, județul Ilfov, iar pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. Flăcările s-au extins la mansardă, generând degajări de fum. Au fost formate echipe de căutare-salvare pentru a verifica apartamentele.

S-a intervenit pentru a stinge un incendiu izbucnit la un bloc de locuințe colective cu regimul de înălțime P + 7E + M, situat pe strada Rezervelor din Chiajna, Ilfov. În acest context, au fost mobilizate 10 autospeciale pentru stingerea incendiilor cu apă și spumă, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și două ambulanțe SMURD.

În prezent, incendiul se desfășoară cu flacără deschisă și produce fum la nivelul mansardei. Au fost formate echipe de căutare și salvare pentru a verifica spațiile interioare.

Un alt incendiu în Voluntari

„Pompierii de la ISU B-IF au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la o casă P+1+M, pe strada Erou Iancu Nicolae, localitatea Voluntari, județul Ilfov. Incendiul s-a manifestat la nivelul parterului cu flacără deschisă și degajări de fum pe o suprafață de aproximativ 20 mp.

În urma incendiului nu au rezultat victime. Pentru gestionarea situației de urgență am intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD și în sprijin, două echipaje din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență”, este mesajul transmis de ISU Bucureşti-Ilfov.

Între 26 și 27 februarie 2025, pompierii de la ISU B-IF au răspuns la 520 de situații de urgență în municipiul București și județul Ilfov. În această perioadă, am oferit primul ajutor calificat în 290 de cazuri, am intervenit pentru stingerea a 16 incendii, am desfășurat 11 misiuni de salvare și am realizat alte 203 intervenții în sprijinul comunității, mai arată comunicatul ISU Ilfov.