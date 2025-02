Tragedie în Coreea de Sud. Un pod s-a prăbușit, sunt mai mulți morți

Patru persoane au decedat, iar alte şase au fost rănite în urma prăbuşirii unui pod pe un şantier de construcţie a unei autostrăzi, marţi, în Coreea de Sud, într-o zonă situată la sud de Seul.

Accidentul s-a produs la ora locală 9:49 a.m. (2:49, ora României) în Anseong, situat la aproximativ 70 km de Seul. Cinci structuri de beton de 50 de metri, care susţineau podul autostrăzii, s-au prăbuşit succesiv, după ce fuseseră ridicate pe poziţie de o macara.

Un oficial al serviciului de pompieri din Anseong, Ko Kyung-man, a raportat că patru persoane au decedat, inclusiv doi cetăţeni chinezi, iar şase au fost rănite, dintre care cinci se află în stare gravă. Printre cei cinci răniţi grav se numără un cetăţean chinez.

„Lucrau la instalarea unei punţi pe pod. Toţi cei 10 erau pe punte şi au căzut când s-a prăbuşit”, a precizat oficialul briefing televizat.

BREAKING: At least 3 construction workers killed, 5 injured after portion of highway overpass collapsed near Anseong, South Korea pic.twitter.com/7m0E8zktT4

— BNO News (@BNONews) February 25, 2025