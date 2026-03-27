Înalta Curte, decizie finală în procesul de 3,12 milioane dolari dintre Sorin Ovidiu Vântu și Banca Română de Scont

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins definitiv recursul Băncii Române de Scont, în procesul privind pretenții de 3,12 milioane dolari formulate împotriva lui Sorin Ovidiu Vântu. Decizia închide un litigiu început în 2017.

În martie 2017, Banca Română de Scont S.A., aflată în faliment și reprezentată prin lichidatorul judiciar Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, l-a acționat în judecată pe omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu.

Prin cererea de chemare în judecată, instituția a solicitat instanței obligarea pârâtului la plata unor daune-interese compensatorii în cuantum de 3,12 milioane dolari. Solicitarea era întemeiată pe dispozițiile art. 998, art. 1000 alin. 3 și art. 1546 din Codul civil din 1865.

În același dosar, reclamanta a mai cerut plata beneficiului nerealizat, constând în dobânda legală aferentă echivalentului în lei al sumei de 3,12 milioane dolari, calculată de la data rămânerii definitive a hotărârii până la achitarea integrală a debitului.

De asemenea, banca a solicitat anularea unor documente și operațiuni bancare, pe care le-a considerat nelegale, susținând că acestea ar fi facilitat mecanisme financiare care ar fi condus la prejudicierea instituției.

În martie 2020, Secția a VI-a Civilă a Tribunalului București a respins pretențiile formulate de Banca Română de Scont. Instanța a reținut că, în cauză, nu a fost dovedită îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute de art. 998 din Codul civil din 1865 pentru atragerea răspunderii civile delictuale.

În motivare, judecătorii au arătat că, în succesiunea operațiunilor financiar-bancare și a relațiilor contractuale invocate, nu au fost identificate fapte ilicite imputabile pârâtului și nici documente false în sensul susținut de reclamantă. Totodată, instanța a reținut că nu a fost stabilită existența și întinderea unui prejudiciu.

Tribunalul a concluzionat că nu sunt întrunite condițiile răspunderii civile delictuale, motiv pentru care acțiunea a fost respinsă ca neîntemeiată.

Hotărârea Tribunalului București a fost atacată cu apel de partea reclamantă, însă Curtea de Apel București a respins calea de atac ca nefondată, menținând soluția primei instanțe.

Ulterior, dosarul a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție, care a dispus la un moment dat retrimiterea cauzei spre rejudecare la Curtea de Apel București.

După reluarea judecății, Curtea de Apel București a menținut aceeași soluție, respingând din nou apelul ca nefondat la mijlocul anului 2024.

La finalul lunii martie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a soluționat recursul formulat în cauză de Banca Română de Scont S.A., prin lichidator judiciar Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.

Instanța supremă a respins recursul, menținând hotărârile anterioare și punând capăt litigiului.

“Detalii soluţie: Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta-reclamantă Banca Română de Scont S.A., prin lichidator judiciar Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, împotriva încheierilor din 9 aprilie 2024, 21 mai 2024 şi 4 iunie 2024 şi a deciziei civile nr. 1024 din 18 iunie 2024, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă în dosarul nr. 11350/3/2017*, în contradictoriu cu intimatul-pârât Vîntu Ovidiu Sorin. Definitivă”, se arată în dispozitivul deciziei.

Prin această hotărâre, Înalta Curte a închis definitiv procedura judiciară privind pretențiile financiare de 3,12 milioane dolari formulate în acest dosar.