Înainte de achiziția G4Media, Budeanu a încercat să cumpere o altă publicație

Achiziția G4Media de către Radu Budeanu continuă să genereze valuri în presa și lumea afacerilor din România. Relațiile de influență ale lui Budeanu se extind dincolo de zona politică, atingând și personaje-cheie din zona contractelor publice.

Un astfel de nume este Mihaela Neagu, cunoscută în spațiul public drept „Regina contractelor cu statul”. Aceasta a fost surprinsă în trecut la Congresul PSD, alături de liderul partidului Paul Stănescu, iar potrivit unei investigații realizate, Neagu ar fi încheiat peste 1.000 de contracte cu statul.

Mai mult, Pagina de Media a dezvăluit că între afacerile Mihaelei Neagu și grupul media al lui Radu Budeanu ar exista o colaborare ce s-a concretizat în urma unei campanii coordonate de firma Best Achiziții.

Aceasta ar fi avut ca scop eliminarea concurenței din supermarketuri pe segmentul zahărului importat din Ucraina. „Mihaela Neagu a achiziţionat în ultimii doi ani două fabrici de zahăr”, mai notează sursa citată, ceea ce confirmă implicarea sa directă în această piață.

Pentru a liniști temerile publice cu privire la influența editorială, noul proprietar Radu Budeanu a emis un comunicat în care afirmă că a semnat un „Acord privind independența editorială”.

Potrivit documentului, „politica editorială a publicațiilor este stabilită exclusiv de echipele redacționale”. Se mai menționează că „toate publicațiile din grupul G4Media își vor păstra echipele de conducere și independența editorială”, iar „fondatorii grupului, jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi, vor rămâne implicați activ în noua structură, asigurând continuitatea liniei editoriale și respectarea principiilor care au stat la baza construcției G4Media”.

În același acord se stipulează că „proprietarul are dreptul legitim de a se consulta cu aceștia”, dar fără a avea ultimul cuvânt în ceea ce privește conținutul jurnalistic, ceea ce ar urma să protejeze integritatea editorială a redacției în fața oricăror presiuni comerciale sau politice.

Reacțiile nu au întârziat să apară nici din partea unor jurnaliști și analiști media. Cristian Grosu, jurnalist la Curs de Guvernare, a comentat pe Facebook: „Urmăresc, ca orice jucător în piață, toată povestea asta cu preluarea G4Media de către Budeanu. Nu mă miră. Budeanu a încercat la un moment dat să preia și creanța la ZF (n.r. Ziarul Financiar). N-a reușit, a intrat în joc Șucu, din zona businessului așezat”. El a adăugat că „nu numele lui Budeanu lipsea din schemă, ci cel al CEO-ului de la Roșia Montană, care a aranjat tranzacția”.

Numele respectiv este Dragoș Tănase, fost CEO al Gabriel Resources și director în cadrul Roșia Montana Gold Corporation. Tănase a fost, conform lui Dan Tăpălagă, cel care a reprezentat G4Media în negocierile cu Budeanu.

Grosu a concluzionat sugestiv: „Mă refer, desigur, la numele publice rostite până acum, că vom vedea și altele atunci când vom cunoaște miza reală a acestei tranzacții”. Declarațiile sale alimentează speculațiile privind influențele și interesele din spatele unei tranzacții care ar putea schimba pe termen lung peisajul media din România.