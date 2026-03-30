Europa Liberă România se închide. Decizia vine după suspendarea finanțării americane

După opt ani de activitate, Europa Liberă România a anunțat într-un comunicat că își încheie activitatea. Decizia nu a fost generată de performanța editorială sau de relevanța publicației, ci de factori externi care au afectat finanțarea instituției.

Problemele financiare ale Europei Libere sunt vechi, dar s-au accentuat în martie 2025, când administrația americană a suspendat temporar finanțarea pentru Europa Liberă și Vocea Americii. Această măsură a condus la concedieri temporare, închiderea unor birouri și reduceri de personal, afectând stabilitatea redacțională.

Europa Liberă România a rămas un reper al jurnalismului profesionist în peisajul media autohton. În perioada ianuarie 2024 – martie 2026, articolele și investigațiile publicate de redacție au fost citate de peste 6.000 de ori, potrivit raportului mediaTRUST. Această cifră arată că publicația și-a păstrat relevanța și influența chiar și în ultimele luni de activitate.

Interviurile cu care a atras cititorii

În 2024, publicația a înregistrat 2.763 de citări și s-a situat pe locul patru în topul surselor online. Un moment important a fost în februarie, când un interviu cu generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major, a atras peste 400 de preluări după ce acesta a avertizat asupra pericolului extinderii agresiunii Rusiei în Ucraina.

Anul următor, Europa Liberă a urcat pe locul trei în clasamentul surselor online, cu aproape 3.000 de citări. Materialele care au generat cel mai mare interes au fost investigațiile despre corupție și riscuri economice pentru România, precum și dezvăluirile privind folosirea fondurilor de rezervă în condiții financiare dificile.

Interviurile cu oficiali de rang înalt, inclusiv premierul Ilie Bolojan, au continuat să atragă atenția cititorilor și presei, consolidând rolul publicației în informarea obiectivă.

Europa Liberă în primele luni ale anului 2026

În primele luni ale anului 2026, Europa Liberă a rămas o sursă frecvent citată, cu peste 300 de mențiuni în presă, nivel apropiat de cel înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent.

Conform raportului mediaTRUST, acest indicator arată că decizia de închidere nu a fost cauzată de pierderea impactului editorial sau a relevanței în rândul cititorilor, ci de circumstanțe externe care au determinat încheierea activității redacției.

