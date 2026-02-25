În ce cluburi se distra până dimineața Prințul Harry. Acum s-a aflat

De‑a lungul anilor, Prințul Harry a fost cunoscut nu doar pentru rolul său în familia regală britanică, ci și pentru viața sa socială intensă, în special perioadele în care a preferat petrecerile și cluburile de noapte ca mod de relaxare și distracție, potrivit The Standard.

Deși în ultimii ani și‑a schimbat stilul de viață, în perioada sa de tânăr adult Harry a frecventat numeroase cluburi exclusiviste atât din Londra, cât și din alte orașe renumite pentru viața lor de noapte.

Unul dintre cele mai cunoscute locuri asociate cu tinerețea lui Harry este clubul Mahiki din Londra, un local situat în zona West End renumit pentru cocktailurile sale tematice și atmosfera exclusivistă. Deschis în 2006 și devenit rapid un punct de atracție pentru celebrități, Mahiki a fost menționat de mai multe ori ca fiind frecventat de prinț în anii săi de petrecăreț, inclusiv la revenirea sa din serviciul militar.

În 2012, Harry a fost surprins de fotografi în clubul Amika din Kensington, unde a petrecut până spre dimineață. În acest club, el se distra cu un grup restrâns de prieteni. Surse locale au relatat că barul a înregistrat o cheltuială semnificativă la masa lui, iar prințul s‑a bucurat de muzică, dans și conversație, într‑o seară descrisă de martori ca fiind plină de voie bună.

Un alt loc londonez unde Harry a fost văzut în mod repetat este Le Salon din Mayfair, un club de noapte elegant și preferat al socialiștilor și al tinerilor aristocrați. În vara anului 2012, tabloidele britanice au relatat cum Harry și partenera sa de atunci, Cressida Bonas, au petrecut ore întregi în acest club, conducând discuțiile și dansul până la orele dimineții.

Deși mai degrabă un „private members’ club” decât un club de noapte pur, Soho House – cu locații faimoase inclusiv în Londra și Oxfordshire – reprezintă unul dintre locurile unde Harry a fost asociat social de‑a lungul anilor.

Fiind un spațiu preferat de profesioniști creativi, oameni din media și elitele tinere, Soho House a reprezentat pentru Harry o alternativă mai sofisticată de întâlnire și relaxare în oraș.

Viața de noapte a lui Harry s‑a extins și dincolo de Marea Britanie după ce s‑a mutat în Statele Unite. În Los Angeles, el și soția sa, Meghan Markle, au fost fotografiați la San Vicente Bungalows, un club privat renumit pentru exclusivitate și discreție.

Locația este considerată una dintre cele mai populare, cu un sistem de acces strict și liste de așteptare. Aici vin doar vedetele și milionarii.

Înainte de a se muta spre o viață mai liniștită și orientată spre responsabilități familiale și carieră în serviciul public, Harry a fost supranumit adesea „Prințul petrecăreț” în media britanică datorită aparițiilor sale frecvente în cluburi, festivaluri și petreceri exclusiviste din Londra și Ibiza.

Această perioadă a făcut parte dintr‑o imagine mai largă a tinereții sale, în care libertatea, distractivul și socializarea au jucat un rol proeminent.