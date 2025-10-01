Impactul alegerilor parlamentare. Primarul de Iaşi vrea cetăţenia Republicii Moldova

Republica Moldova. Primarul municipiului Iași, România, Mihai Chirica, a anunţat că vrea să dobândească cetăţenia Republicii Moldova. Edilul și-a exprimat intenția de a deveni cetățean al celui de al doilea stat românesc după alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Rezultatul scrutinului l-a inspirat şi pe fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, căruia cetăţenia moldovenească i-a fost retrasă de ex-preşedintele pro-rus Igor Dodon.

Mihai Chirică a anunţat că deja a început să adune actele necesare pentru a solicita obținerea cetățeniei Republicii Moldova.

„Acum strâng acte, am și anunțat ieri, de altfel, către ambasadă, să-mi dea exact ce tip de formulare trebuie să completez. O să se ocupe o colegă de-a mea și invit cât mai mulți români de bună credință să facă acest demers”, a comunicat edilul.

Primarul de Iaşi a declarat că acest demers reprezintă o promisiune făcută oamenilor cu care s-a întâlnit în perioada premergătoare scrutinului.

„Eu sper să devin cetățean al Republicii Moldova, pentru că am promis în fața electoratului, a studenților, a tinerilor, a celor cu care m-am tot întâlnit în perioada anterioară alegerilor parlamentare că, dacă rezultatul este bun, îmi voi depune dosar pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova și mă voi simți mândru”, a declarat Mihai Chirica pentru Radio Iași.

Edilul de Iaşi a declarat că gestul său se înscrie într-un spirit de reciprocitate.

„În spirit de reciprocitate, ei, cu buletin și certificat de naștere moldovean, au devenit cetățeni ai României, eu, cu buletin și certificat de naștere românesc, să devin cetățean al Republicii Moldova. În felul acesta, avem, să spunem, o colaborare bilaterală și din perspectiva cetățeniilor, lucru care mă va onora și îmi voi face datoria față de ei și în calitate de cetățean, nu numai de patriot român care îi iubește și care ține la ei foarte mult”, a mai subliniat edilul.

Mihai Chirica a mai declarat că dorește să transmită un mesaj de sprijin pentru parcursul european al Republicii Moldova și de consolidare a legăturilor culturale, economice și politice dintre cele două maluri ale Prutului.

Şi fostul președinte al României, Traian Băsescu, a anunțat că va iniția demersurile necesare pentru a redobândi cetățenia Republicii Moldova.

Băsescu a precizat că a ales să nu solicite anterior redobândirea cetățeniei pentru a evita ca gestul său să fie interpretat în context electoral.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a devenit cetăţean al Republicii Moldova în noiembrie 2016, după ce a depus jurământul la Ambasada Republicii Moldova de la Bucureşti. Traian Băsescu a primit cetăţenia moldovenească prin decretul preşedintelui Nicolae Timofti, semnat la începutul lunii iunie a anului 2016. Igor Dodon i-a retras lui Băsescu cetăţenia, motvândcă ar fi obţinut-o ilegal.