Monden Imagini emoționante cu fiul actriței Anca Dinicu. Primii pași ai micuțului







Fiul actriței Anca Dinicu a luat-o de-a bușilea, iar tatăl copilului, Păun Georgian, a ținut să imortalizeze acest moment. Micuțul Radu Constantin, care a venit pe lume în noiembrie 2024, a fost surprins în timp ce făcea primii pași de explorare prin casă.

Baschetbalistul și-a încurajat fiul să nu se oprească, iar imaginile au devenit rapid virale printre urmăritorii cuplului. Pentru părinți, acest episod a adus emoții greu de descris, fiind una dintre primele mari reușite ale micuțului lor.

De când a devenit mamă, Anca Dinicu (35 de ani) a recunoscut că viața i s-a schimbat radical. Actrița a povestit că rolul de părinte i-a adus liniște și un alt fel de echilibru în relația de cuplu.

Actrița a povestit și despre primele zile alături de băiețel, atunci când nesiguranța s-a împletit cu emoția. „Totul, e o lume întreagă, e altceva. M-a surprins prima zi în care l-am pus în pătuț și mă uitam la el ca la extratereștri. «Acum eu ce fac? Cu ce încep?» Dar te obișnuiești foarte repede, vine natural”, a spus Anca Dinicu, explicând că instinctele materne au ajutat-o să se adapteze.

Actrița a spus că viața ei s-a schimbat și pe plan profesional de când a devenit mamă. Dacă înainte era mai selectivă în ceea ce privea proiectele, acum spune că energia și motivația sunt diferite.

„Înainte eram: «nu-mi trebuie neapărat... Lasă, că nu vreau să fac și proiectul ăsta». Acum sunt altfel. Mi-a dat alt zvâc. Alt drive”, a subliniat actrița.

Alături de partenerul său, Georgian Păun, Anca Dinicu trăiește fiecare etapă alături de fiul lor, Radu Constantin. Micuțul le-a consolidat legătura și i-a făcut mai atenți la felul în care își împart sarcinile de zi cu zi. Cei doi nu ezită să împărtășească momentele frumoase cu fanii de pe Instagram.