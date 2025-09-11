Imagini emoționante cu fiul actriței Anca Dinicu. Primii pași ai micuțului
- Emma Cristescu
- 11 septembrie 2025, 10:26
Fiul actriței Anca Dinicu a luat-o de-a bușilea, iar tatăl copilului, Păun Georgian, a ținut să imortalizeze acest moment. Micuțul Radu Constantin, care a venit pe lume în noiembrie 2024, a fost surprins în timp ce făcea primii pași de explorare prin casă.
Imagini emoționante cu fiul actriței Anca Dinicu
Baschetbalistul și-a încurajat fiul să nu se oprească, iar imaginile au devenit rapid virale printre urmăritorii cuplului. Pentru părinți, acest episod a adus emoții greu de descris, fiind una dintre primele mari reușite ale micuțului lor.
De când a devenit mamă, Anca Dinicu (35 de ani) a recunoscut că viața i s-a schimbat radical. Actrița a povestit că rolul de părinte i-a adus liniște și un alt fel de echilibru în relația de cuplu.
„Ne-a unit mai ales prin chestia asta legată de cum ne împărțim treburile în casă, cum comunicăm. Poate că înainte eram mai vulcanică sau ridicam tonul. Acum m-am liniștit. Pentru că nu mai pot să fac asta, de exemplu, dacă e copilul în aceeași cameră, să ridic vocea”, a mărturisit ea.
Despre momentul în care a devenit mamă
Actrița a povestit și despre primele zile alături de băiețel, atunci când nesiguranța s-a împletit cu emoția. „Totul, e o lume întreagă, e altceva. M-a surprins prima zi în care l-am pus în pătuț și mă uitam la el ca la extratereștri. «Acum eu ce fac? Cu ce încep?» Dar te obișnuiești foarte repede, vine natural”, a spus Anca Dinicu, explicând că instinctele materne au ajutat-o să se adapteze.
Actrița a spus că viața ei s-a schimbat și pe plan profesional de când a devenit mamă. Dacă înainte era mai selectivă în ceea ce privea proiectele, acum spune că energia și motivația sunt diferite.
Viața Ancăi Dinicu s-a schimbat
„Înainte eram: «nu-mi trebuie neapărat... Lasă, că nu vreau să fac și proiectul ăsta». Acum sunt altfel. Mi-a dat alt zvâc. Alt drive”, a subliniat actrița.
Alături de partenerul său, Georgian Păun, Anca Dinicu trăiește fiecare etapă alături de fiul lor, Radu Constantin. Micuțul le-a consolidat legătura și i-a făcut mai atenți la felul în care își împart sarcinile de zi cu zi. Cei doi nu ezită să împărtășească momentele frumoase cu fanii de pe Instagram.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.