Politica Igor Grosu: Drumul nostru european este aproape complet. Republica Moldova va fi parte din UE până în 2030







Până în 2030, Republica Moldova va deveni o țară europeană cu acte în regulă. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu, în deschiderea ședinței plenare din data de 6 martie. Grosu a menționat că la trei ani de la depunerea cererii de aderare la UE, Republica Moldova a obținut mai multe rezultate, fiind deschise negocierile.

„Acum 3 ani, pe 3 martie 2022, a avut loc un eveniment important pentru viitorul țării noastre. Am depus cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a declarat Igor Grosu.

Grosu a subliniat importanța continuării procesului de integrare în Uniunea Europeană.

Igor Grosu: „Știm că nu suntem singuri și că avem prieteni

„La 3 ani distanță, noi, ca țară, am făcut pași hotărâți pe calea europeană. Eforturile noastre în acest sens au fost pe deplin răsplătite de statele membre ale Uniunii Europene. Am obținut statutul de țară candidată. Am convins statele membre ale Uniunii Europene să sprijine deschiderea negocierilor. Am început negocierile și suntem în plin proces de evaluare a legislației, care arată că suntem bine pregătiți. Iar o altă realizare importantă este votul în cadrul referendumului din toamna trecută, prin care moldovenii au spus că sunt europeni. Știm că mai este mult de muncit. Dar mai știm că nu suntem singuri și că avem prieteni. Până în 2030 vom deveni o țară europeană cu acte în regulă”, a mai spus Grosu.

De la cererea de aderare din martie 2022, Moldova a obținut statutul de țară candidată și a început negocierile cu UE

Amintim că în data de 3 martie 2022, Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. La 23 iunie 2022, Consiliul European a decis acordarea statutului de țară candidată Republicii Moldova, cu recomandarea ca autoritățile să continue reformele necesare.

La 8 noiembrie 2023, Comisia Europeană a publicat un raport de evaluare și a recomandat deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova. Iar pe 15 decembrie 2023, Consiliul European și liderii UE au aprobat oficial începerea negocierilor de aderare.

Pe 25 iunie 2024 a fost organizată prima Conferință interguvernamentală de aderare, unde liderii europeni și oficialii moldoveni au stabilit obiectivul aderării până în 2030.