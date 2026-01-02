Horoscopul lui Dom’ Profesor, 3-4 decembrie 2026. Prima proprietate cu care ne naştem

Pe 3 ianuarie s-au născut Cicero, J.R.R. Tolkien, Mel Gibson, Sergio Leone, John Sturges, Victoria Principal, Michael Schumacher, Gabriel Dorobanţu, Gavrilă Balint, Ada Orleanu, Dan Chebac. Pe 4 ianuarie s-au născut Sir Isaac Newton, Jacob Grimm, Louis Braille, G.B. Pergolesi, William E. Colby, Nae Ionescu, Sextil Puşcariu, Petru Poni, Mihai Constantinescu.

De pe la sfârşitul neoliticului, triburile din Europa, fie că erau de vânători, crescători de animale sau de agricultori erau obligate de iarna grea, cu multă zăpadă, să-şi ducă viaţa în sat, în interiorul palisadei de lemn, întăritură care îi proteja cât de cât de atacurile duşmanilor sau ale fiarelor.

Este normal ca despărţirea de Anul Vechi să fie lungă şi dureroasă iar Noul An să învingă cu dificultate. Aşa se umplea timpul sătenilor, prizonieri ai iernii, în satul întărit, cu multe sărbători, cu cântece, dans şi petreceri care în mii de ani deveneau obiceiuri.

Această luptă dintre nou şi vechi începea la Ignat, cu sacrificii rituale, cu două zile înaintea solstiţiului de iarnă, ziua Lupului Şchiop şi ţinea timp de peste două săptămâni, până la Bobotează.

Astăzi, 3 ianuarie, este ziua „îngropării căpăţânii”. Nu se ştie de unde, probabil prin sincretism cu mitologia Nordului, în Maramureş şi la unii munteni, în diferite forme, apare legenda luptei dintre Lupul Şchiop şi veneticul, Marele Zimbru din stepa răsăriteană.

Lupul Şchiop nu era şchiop şi era foarte tânăr, era noul care venea, împreună cu o nouă religie monoteistă, o nouă organizare, o nouă eră. Zimbrul era bătrân ca vremea şi rău ca întunericul, avatarul Răului celui vechi.

Lupta dintre cele două gigantice arhetipuri a avut loc în Vrancea. Au stricat şi au bătătorit aşa de rău pământul, încât şi astăzi se mai cutremură rău de tot locul acela, din când în când, la curbura Carpaţilor! La început răutatea zimbrului prevala, iar mugetul lui infiorător a făcut înconjorul Pământului de trei ori. L-a lovit îngrozitor pe tânărul lup şi l-a ologit de o labă. De atunci i se spune Lupul Şchiop! Dar lupul nu a ezitat nicio clipă, avea de apărat oamenii pământului care se strânseseră în spatele lui, uitându-se cu groază la lupta sângeroasă. Cu o concentrare formidabilă îi sare în spate zimbrului din Răsărit şi dintr-o singură muşcătură, cu dinţii lui de aur, lupul îi desparte zimbrului căpăţâna de trup.

Înainte de război, sau ceva mai demult, băieţii umblau cu o căpăţână de bou prin sat strigând „Îl îngropăm pe Moş Vasile!” Ceea ce se întâmpla pe înserat, pe un deal, cu scripcar şi lăutari. Bărbaţii şi flăcăii cinsteau mai multe ceşcuţe de ţuică fiartă, pentru Lupul cel Şchiop, apărătorul oamenilor!

În România este o lege, sau mai multe, pentru restituirea proprietăţilor, în întregime. Prima proprietate cu care ne naştem este stăpânirea peste o tradiţie multimilenară, apartenenţa la un popor de excepţie, anatomia care ne permite să vorbim şi să trăim într-un anume fel, sângele vărsat ca să rămânem mereu şi mereu aici, unde ne sunt proprietăţile materiale şi obiceiurile noastre care sunt „ale noastre”, pentru că sunt vechile tradiţii şi uzanţe europene.

Aud că un Pristanda din Ruginoasa a interzis un vechi obicei al locului, folclor semnalat şi cules chiar de Vasile Alecsandri: bătaia cu ciomege a cetelor de mascaţi! Pristandale există peste tot, de aceea apare unul în opera universalului şi eternului Caragiale. Nu înțeleg de ce ”milițienii” sunt "scrofuloşi la datorie". Mai bine să-i strângă pe nenorociţii care mai aruncă şi astăzi cu petarde, că fac infarcturi la oameni şi înebunesc bietele animale. Ăsta nu este obicei, este infracţiune!

Obiceiurile românilor sunt Legea Strămoşească, nu te joci cu aşa ceva! Aşa, dacă am da curs legii aplicate de Pristandale, ar trebui să fie interzisă aprinderea lumânărilor în biserici, ca fiind pericol de incendiu, să fie arestaţi imediat colindătorii pentru infracţiunea de vagabondaj şi cerşetorie, să se interzică convoaiele mortuare că încurcă circulaţia, să, să... dar nu mă duce capul, trebuie să fi Pristanda ca să interzici!

Să organizezi, să faci un simulacru de bătaie, să pui să se înfăşoare capetele bâtelor cu cârpe colorate, ca să fie spectacolul mai frumos, ca să se evite rănirea, ar fi fost o iniţiativă lăudabilă a Pristandalei din Ruginoasa. Dar nu, suntem într-un stat poliţienesc, unde se interzice şi se pândeşte ca să se dea amenzi, nu se gândeşte şi nu se previn problemele!

Eu, acum 36 de ani, scriam cu cretă pe ziduri: "Este interzis să interzici!" Se pare că Revoluţia la care am participat a fost o iluzie. Caragiale, Caragiale rămâne, permanent şi etern!

Dar, nu mă supăr, dragi lupi, padawani şi hobbiţi. Avem multe tradiţii şi obiceiuri, un folclor fabulos, contribuţia noastră românească la diversitatea europeană, nu pot ei, oricare ar fi "ei", să le interzică pe toate! Iată, pentru distracţia domniilor voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, un alt obicei din Ruginoasa, numit Malanca: https://www.youtube.com/watch?v=7VyBnyrOUOI

Am primit multă corespondență. Multe întrebări. De exemplu dacă îl cunosc pe domnul Serghei Mizil. Nu, nu îl cunosc. Este cu trei ani mai mic decât mine și el a învățat la Caragiale, eu la Liceul 24, fiind coleg de școală, era cu un an mai mic decât mine, cu Nicu Ceaușescu. În general copiii celor care contau învățau la Liceul 24, Caragiale și dr. Petru Groza. Foarte puțini se duceau în oraș, la Sf Sava. Am explicat altă dată cum am ajuns eu la Liceul 24 de la Cantemir, clasa specială de fizică. Eram un ”mercenar”, care trebuia sa aduca Liceului 24 un titlu Olimpic la fizica, Punct.

Dar, o discuție cu Corneliu Mănescu, mai târziu, m-a făcut să urmăresc traseul lui Serghei. Fără nicio îndoială, un talent autentic, putea să devina un mare pictor al neamului nostru. Un spirit boem, nonconformist, ceea ce era cea mai bună garanție a talentului. I s-au iertat multe, zâmbind, tocmai din cauză că era un artist: ”noaptea vesel, ziua trist!”. Păcat ca a trebuit să renunțe la artă, devenind un anost ”afacerist”. Repet, putea să devină un mare pictor al neamului nostru!

Eu am încercat să salvez artiștii plastici din România, împreună cu alți câțiva lucrători din comerțul exterior și diplomație. În anul 1991, împreună cu celebrul Akrab din Larnaca, Cipru, am stabilit o ”morișcă”. Noi furnizam pe gratis artistilor din România materiale si unelte, împreună cu comenzi din afară, în special din Marea Britanie, SUA și Canada. Reproducerile, în general se cereau reproduceri de mari dimensiuni, erau vândute repede ceea ce aducea unui artist cel puțin două mii de dolari. Partea noastră era reinvestită în materiale și unelte de pictură și sculptură, după ce se scădeau cheltuielile.

Dar, o catastrofă navală, cu pierderea totală a încărcăturii noastre, a pus capăt acestei încercări de salvare a artei în România, care nu a durat decât jumătate de an, firma ”Rainbow” și-a încetat activitatea.

Să nu uitați să închinați un pahar de... ceva în cinstea profesorului J.R.R. Tolkien !

O să vă mai povestesc, că am ce povesti, dar cu răbdare se trece marea, să nu uităm că mâine este o altă zi !

BERBEC Poţi să depăşeşti problema de astăzi prin răbdare şi o analiză de detaliu. După excesele de sărbători e cazul unei cure de stabilizare, ajustează regimul alimentar şi odihneşte-te mai mult. Configuraţia astrologică arată că perioada primului weekend din 2026 este aspectată favorabil – aşa încât poţi da dovadă de dinamism, aşa cum îţi place ţie. „Repede şi bine” este crezul tău în această zi şi interesele tale personale avansează în direcţia dorită „repede şi bine”. Atenţie la răceală, este în continuare foarte frig, la alergii şi la durerile de cap. Nu este nimic foarte serios, dar, Berbecii trebuie să-şi suplinească nevoia de ronţăială cu „ceva verde” – sau cu ceva vitamine!

TAUR Fiind vorba despre nişte probleme financiare, poate de bani cheltuiţi fără scop, nu trebuie să înveninezi atmosfera! Fii plăcut, vorbeşte cu zâmbetul pe buze şi toată lumea o să fie de acord! În acest weekend trebuie să faci mai mult efort decât în mod obişnuit ca să realizezi ce ţi-ai propus. Din această cauză cele două zile par obositoare şi uşor agasante. Nostalgia ţi se strecoară şi în suflet, chiar dacă vremea şi vremurile sunt „doar o copie”. Aşa că o mică migrenă, ca o mică furtună în borcanul cu melancolie, este tot ce ţi se poate întâmpla, mai rău. Mai bine, poţi să fii plăcut şi prevenitor cu cei din familie care ţi se pare că cheltuiesc prea mult!

GEMENI Sâmbăta aceasta orice activitate îţi apare ca muncile lui Hercule. Dispunerea zodiacului te ajuta să aduci logica carteziană în propriile gânduri. Încerci să faci faţă unei oboseli cronice. Cu Mercur afectat, nativii din Gemeni au unele probleme. Unii dintre Gemeni au mai puţini bani decât au nevoie, alţii au probleme cu imaginea, iar o a treia categorie se luptă cu morile de vânt. Aşa că nu prea este pace sub măslini... sau sub ce vrei tu! Totuşi, norocul îţi zâmbeşte fad în acest weekend, pe o Lună în descreştere. Nu eşti avantajat în comunicare şi în imagine – domeniile în care excelezi, de fapt. Trebuie să eviţi cu diplomaţie discuţiile în contradictoriu ca să nu se transforme în reproşuri memorabile sau gafe anecdotice.

RAC Sâmbătă poţi să întâlneşti unele persoane pe care le asociezi cu perioade trecute din viaţa ta. Perioade plăcute sau sumbre, dar ceea ce te uimeşte este nepăsarea lor, lipsa lor de orice reacţie! În primul weekend din anul 2026 eşti mult mai influenţat, decât de obicei, de celesta ta patroană, Luna. Starea ta psihică este în rezonanţă cu fazele Lunii. Adică este în creştere, este de bine. Duminică ai o perioadă mai bună şi lucrurile par să se aranjeze. Nu te mai deranjează atât nepăsarea renegaţilor, pentru că a fost înlocuită cu alt motiv de disconfort!

LEU Sâmbătă este o zi plăcută în care te trezeşti târziu şi te culci devreme. Ai timp şi de distracţii, pe net, sau de vizite pe la prieteni. Seară neapărat culturală, cu o carte bună sau un film de artă! Este timp şi de muncă, dar şi de distracţie! Poţi să faci curăţenie şi ordine, aceasta numai sâmbătă, că duminică este sărbătoare mare şi nu este bine să munceşti, când gândurile tale ar trebui îndreptate în altă parte. Duminică poţi să te şi distrezi puţin. Veşti de departe, vezi pe reţele sau e-mail-ul, sau mai prozaica cutie de scrisori. Poţi, de asemenea să dai telefoane sau să vorbeşti pe Skype, sau să socializezi pe net – este o ocupaţie teribilă! Este cazul să devii mai practic(ă) şi ceva mai diplomat(ă), totodată; numai aşa poţi evita să fii vânat prin casă pentru diferite corvoade. Aspecte bune la sănătate. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes!

FECIOARĂ Astăzi, sâmbătă, nu te implica în discuţii cu semnele de foc. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. O zi de sâmbătă bună, care trece repede, ca orice lucru bun. Trebuie sa te relaxezi, mai ales pe seara şi să laşi treburile aşa zis urgente. Nimic nu este urgent când este vorba de odihna şi de sănătatea ta. Poate te duci la sală, poate alergi prin parc, poate o sauna, trebuie să eliberezi tensiunea şi oboseala acumulate de sărbători. O veste bună de la unul dintre membrii familiei. Duminică seara intri puţin în viteză şi laşi lenea pe mai târziu, pentru ca ai nevoie, dupa caz, de o rochita sau o camase călcată, pentru că mâine începi primă săptămână adevarată de lucru din 2026 şi vrei să porneşti, de luni, cu dreptul şi frumos îmbrăcat!

BALANŢĂ Trebuie să dai dovadă de calm şi răbdare ca să echilibrezi unele aspecte nefavorabile. In orice caz, nu te poţi baza pe niciun ajutor: sâmbăta aceasta trebuie să rezolvi problemele singur! Nu este foarte bine să pleci la munte sau în călătorii de plăcere. Gandirea pozitivă şi arborarea unui zâmbet permanent te fac să obţii sprijin chiar de la persoanele care nu te plac aşa de mult. Spiritul de dreptate, doar balanţa este simbolul justiţiei, care te carcacterizează te face să iei o atitudine care este destul de discutată – aceasta duminică. Până la urmă, ori se uită, ori obţii „consensul”.

SCORPION Dimineaţa de astăzi, sâmbătă, te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi, cu anturajul. O veste, pe seară, te poate influenţa mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu exagera cu munca şi efortul, in general şi în special în treburile gospodăreşti, gen curăţenie după sărbători şi spălatul geamurilor, pentru ca stelele indică o supărătoare tendinţă către surmenaj şi depresie. Să-ţi spun un secret: sunt firme specializate care fac treaba de zece ori mai bine ca tine şi nici nu te costă mult. Învigătorii sunt nişte persoane abile şi tenace odihnite nu nişte nefericiţi crăcănaţi de muncă gospodărească. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu lăsa mass media să-ţi otrăvească viaţa cu ştiri negative şi filme violente. Duminică ai un prilej pe care nu trebuie să-l ratezi!

SĂGETĂTOR Astăzi, sâmbătă, eşti nemulţumit de propriile limite, de cele impuse de societate, de reguli ipocrite şi legi ciudate. Nu declara fatalist “asta-i situaţia”, ci gândeşte-te cum să fii într-adevăr liber! Mda, te înţeleg perfect, pentru că renegata asta de democraţie a noastră ne-a promis premiul suprem, libertatea, dar nu ne oferă mijloacele prin care să o atingem. Libertatea rămâne un concept filozofic în ţara securiştilor şi a membrilor de partid. Simţi o oarecare insecuritate sentimentală – atenţie, casa familiei este prost aspectată. Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă eşti ocupat. Timpul trece, copii cresc, oamenii se ofilesc, iată, momentul a trecut şi zgura părerilor de rău se adună în inimă.

CAPRICORN Sâmbătă, o zi calmă şi liniştită în care te recuperezi după tumultul sărbătorilor sau al călătoriilor. Faci planuri pe anotimpuri, în acest prim weekend din 2026. Drumurile nu sunt favorabile. Sănătatea îţi este bună, viaţa personală – aproape armonioasă, iar situaţia financiară nu îţi mai pare teribilă. Te simti excelent ceea ce este un motiv suficient sa ţii nasul pe sus. Înfumurarea şi aerele de primadonă îţi vor trece imediat când o să faci socoteala cât ai cheltuit şi ce datorii ai de achitat pentru perioada sărbătorilor şi a tot anului trecut, sau ce taxe şi impozite imense ai de plătit în 2026. În a doua parte a weekendului, duminică, stelele iţi sunt favorabile, mai ales in domeniul social, al acceptarii opiniilor tale, al relaţiilor umane şi mai puţin in cel material, mai ales dacă este vorba de bani.

VĂRSĂTOR Sâmbătă primeşti o mulţime de informaţii, de veşti. Trebuie să dai dovadă de organizare şi de tact şi să foloseşti datele care te avantajează în mod direct. Doar este vorba de domeniul sentimental! Este indicat să-ţi supraveghezi debitul verbal şi tonul vocii. Chiar ar fi bine să cenzurezi şi ceea ce spui. Ai de suferit din cauza vremii capricioase, dar şi din cauza încăpăţânării tale, că te îmbraci aiurea fără să ţii cont dacă afară este cald sau ger. Duminică este bine să te abţii de la orice proiect nou, de la orice nouă asociere. Eşti vulnerabilă, sau vulnerabil, din cauza unei iubiri mai vechi sau a unor amintiri care te obsedează.

PEŞTI Sâmbătă există o latură defensivă în zodia ta care se activează imediat ce apare o problemă. Ai un oarecare procent de noroc şi azi trebuie să acţionezi imediat, fără reţinere şi false prejudecăţi. Magnetismul personal este în creştere – poţi rezolva relativ uşor problemele sentimentale. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Duminică evită orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe proiecte noi, noi acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece, aproape cu siguranţă, vei fi dezamăgit de cei cărora le vei solicita ajutorul. Mai multe aspecte minore benefice arată că lucrurile pot merge şi mai bine. Nu-ţi face griji prea mari, viitorul pare că îţi este favorabil !