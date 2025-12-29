Horoscopul lui Dom’ Profesor, 30 decembrie 2025. Libertatea cuvântului

Pe 30 decembrie s-au născut împăratul Titus, Rudyard Kipling, Ben Johnson, Ion Gorun, Maria Alexandru.

Nimic în calendar, doar Sfinţii de serviciu Leon, Anisia şi Teodora din Cezareea şi iar nimic în "Kalendar"!

Mulţumesc mult, mulţumesc din inimă, tuturor celor care îmi urează cele bune cu ocazia sărbătorilor de iarnă şi mă asigură că au găsit în scrierile mele o informaţie care le-a folosit, o atitudine care i-a luminat, o sugestie care le-a rezolvat problemele, au găsit starea de bine şi speranţă.

Stabilirea Anului Nou pare a fi total ilogică şi fără niciun suport religios sau cosmic, spiritual sau material. Nu se potriveşte cu nimic, nici în calendarul iulian, nici în cel gregorian. Şi nici în vechile calendare din antichitate.

Anul Nou a fost stabilit la trecerea secundei de la ora 24:00 din noaptea de 31 decembrie, ca o sărbătoare nouă, laică, eliberată de orice mit sau legendă!

În vechime anul începea cu echinocţiul de primăvară, sau cu solstiţiul de iarnă, deci 21 martie sau, respectiv, 22 decembrie. Şi astăzi popoare vechi şi dirijate de înţelepţi, precum evreii sau arienii (persanii, iranienii) respectă concordanţa dintre luni şi zodii. Oare de ce? De ce ei se bat pentru supremaţia regională şi, prin ricoşeu, a Lumii, iar noi suntem doar o amărâtă de colonie? Pentru că evreii, de exemplu, au avut întotdeauna conducători de excepţie, care au polarizat energia naţiei şi au creat condiţiile performanţei şi a excelenţei. Noi, nu!

Dar oare de ce mai toate evenimentele importante ale României moderne au fost legate de începutul unei zodii, 23 august, 24 ianuarie, 22 decembrie sau calchiate peste vechi semnificaţii: 1 decembrie, Anul Nou Dacic?

Şi aşa vă răspund şi la o întrebare, dragi lupi, padawani şi hobbiţi: "... de ce nu aţi pomenit nimic despre evenimentele din decembrie 1989?".

Răspunsul îl găsiţi în "Cronica însângerată a Bucureştiului în Revoluţie", 1990, paginile 45 şi 46 (paginile albumului nu sunt numerotate). Acolo sunt poze în care apar. Am participat la Revoluţie din noaptea de 21 spre 22 decembrie.

Chiar am crezut în Revoluţie! Apoi în cei 36 de ani care au trecut am aflat ceea ce nu ştiam şi am făcut conexiuni... mai mult, cu vreo patru ani lipsă când am fost în... lume, am trăit viaţa de zi de zi din România şi am fost martor la sărăcirea drastică a 19% din populaţie, a băjenirii sclavilor voluntari în Occident şi a colonizării ţării mele. La multe umilinţe şi nedreptăţi faţă de ţara şi poporul meu! Prezentate ca realizări...

Şi pentru că ştiu ceea ce ştiu, nu am solicitat niciodată calitatea de revoluţionar, cu diplomă, salariu privilegiat, terenuri, pensie mărită şi alte avantaje, la fel ca, la timpul lor, ilegaliştii comunişti. Sigur, cei care au murit (familiile lor) sau au fost răniţi, sau arestaţi şi molestaţi în Revoluţie sunt singurii care au dreptul la privilegii. Ceilalţi... nu!

Dacă vă uitaţi cu atenţie, lângă mine, în prima fotografie de la Revoluţie se găseşte o fată frumoasă, cu părul creţ: Teddy van Boer. O găsiți în Olanda...

Şi vă întreb la acest sfârşit de an, boieri dumneavoastră, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, chiar vreţi să ştiţi ceea ce ştiu eu? Nu vă serveşte la nimic şi aşa lumea este tristă şi disperată şi încearcă să se distreze cu orice preţ... ca să uite!

Odată şi odată o să vă spun adevărul, ce este cu afacerea aceea, sau cu cealaltă. Şi multe altele, la care am fost martor.

Până atunci, să mai risipim un mit. O obsesie jurnalistică: tezaurul României. În tratatul de prietenie dintre Republica Populară România şi URSS, semnat în anul 1948 este cuprins, parcă în anexa şase, nu mai ţin minte, am citit documentul respectiv când învăţam, eram ucenicul şi elevul lui Corneliu Mănescu, ei bine în tratatul respectiv este precizat că tezaurul României, aflat la Moscova, devine parte din datoria de război. Nu avem nimic de recuperat de la Moscova, decât dacă România este reconsiderată ca învingătoare în cel de al doilea război mondial, de partea aliaţilor, dacă ni se acordă calitatea de ţară cobeligerantă. Acţiune care are ca probabilitate zero absolut. Într-o scrisoare a Anei Pauker este pomenit acest episod, al cuprinderii tezaurului în datoria de război.

Discuţiile au fost reluate de partea română cu sovieticii în 1961 şi s-a obţinut retrocedarea arhivei de stat şi a o mică parte din tezaur, considerată a conţine probe istorice unice şi de neînlocuit ale naşterii poporului român. Am fost martor la acest eveniment, s-a întâmplat practic în casa mea, în anul 1963, când tatăl meu, arhivar şi istoric, pe atunci şeful muzeelor din România a fost însărcinat, împreună cu o întreagă delegaţie să sorteze şi să aducă în ţară arhiva de stat, depozitată în condiţii insalubre în subsolurile Kremlinului.

Mulţi proprietari de astăzi, care şi-au reconstituit dreptul pe date din arhivă, ar trebui să-i aprindă tatei o lumânare. S-a luptat din greu cu ruşii să repatrieze documente vechi de proprietăţi şi acte de vânzare-cumpărare. "Ce vă trebuie aceste acte burghezo-moşiereşti?" întrebau sovieticii. Tata le-a răspuns printr-o glumă."Patru sute de ani, am fost sub turci. Fiţi siguri că ei au firmane şi acte care îi îndreptăţesc la pămîntul nostru. Dacă noi nu demonstrăm continuitatea locuirii de către români şi continuitatea proprietăţii o să aveţi baze NATO turceşti pe Prut!" Ruşii, de atunci, au râs şi l-au lăsat să mai ia două camioane de documente. Acum au baze NATO pe Prut! Este bine, este rău... o să trăim și o să vedem! Poate că este doar o poveste, dar așa o știu eu. Dreptul la libertatea cuvântului!

Haideţi să lăsăm, deocamdată, lucrurile cum au căzut, am spus de multe ori fraza pe care am auzit-o, demult, de la Rege: "nu te poţi bate cu o floretă împotriva unei armate de topoare!"

Şi să nu uităm că pe 30 decembrie se împlinesc 78 de ani, o viaţă de om, de la abdicarea Regelui Mihai şi proclamarea republicii în România. Unii istorici postmodernişti o consideră o greşeală. Tragic Rege, Dumnezeu să-l odihnească! Era convins că rudele sale regale, învingătoare în conflictul mondial, o să-i sară în ajutor, o să menţină dinastia în România. Dar poţi să judeci cu datele de astăzi, pe cineva care a luat o decizie acum aproape 80 de ani? Ar fi o prostie...

Dar iată, că România poate deveni prima republică monarhică. Nu cunosc exemple similare de convieţuire a unei Case Regale cu o voce din ce în ce mai puternică şi clară şi a unei republici sociale semi-prezidenţiale.

Din nou, originalitate... adică amatorism! În România de la cel mai înalt nivel până la ultimul paznic de toaletă publică, respectivii responsabili habar nu au de ceea ce trebuie să facă, de "job description" de ROI şi ROF. Şi atunci, inventează, improvizează, pentru că românul este... poet! Unde este lucrul bine făcut? Sau poate este vechea vorbă "lucru bun, la nouă luni"! Mai discutăm, pentru că ştiu eu ce ştiu!

Dar să revenim la pasiunea mea, astrologia: în horoscopul pe zodii, care urmează, o să găsiţi şi sfaturi pentru Revelion, pentru că în noptea Anului Nou o să vă spun de-a dreptul cum o s-o duceţi în anul 2026, anul Calului Roșu, de Foc. Nimeni nu poate spune că o să fie un an bun, dar măcar o să treacă repede! Aveţi puţintică răbdare, vorba eternului Caragiale!

NOTĂ Am avut, ieri, în Prahova submontană o avarie de 14 ore de electricitate. Evident, a cazut și netul, ba și acoperirea mobilelor. Dacă vreodată se întâmplă să nu apară horoscopul meu, nu vă gândiți la ce este mai rău, probabil că este o altă avarie de curent. Vă mulțumesc pentru înțelegere.

BERBEC Eşti într-o perioadă empatică şi vulnerabil la amintiri. Însă, împăcarea sufletească care domneşte între Craciun şi Anul Nou trebuie să te facă astăzi să te simţi bine. Nu pleca la drum! Stelele spun să laşi încapaţânarea şi să te distrezi cât poti de Revelion, pentru ca 2026 iti va aduce noi prilejuri de afirmare. Revelionul aduce unora dintre nativii din Berbec o schimbare în bine. O veste bună desprea unii membrii ai familiei, veste de departe. Nu ai de ce să-ţi mai faci griji, totul este bine. Mare atenţie la băuturile reci, sau cu ghiaţă şi la durerile de dinţi, aşa, pentru echilibru!

TAUR Zi bună pentru cumpărături şi vorbe de duh. Ai foarte multe planuri de Revelion. Prea multe pentru un singur om, aşa că mai gândeşte-te, trebuie să alegi varianta care îţi place mai mult! Revelionul acesta, de mîne seară, l-ai gândit ca o incununare a unei perioade, pentru ca esti sigur ca anul 2026 va fi mai bun pentru tine. Mici sau mai mari succese îţi lumineză sufletul. Ai mare nevoie de aceste confirmări ale valorii tale ca să-ţi întăreşti încrederea în forţele proprii. Mâine seară, de Revelion sunt favorizate vizitele şi întâlnirile cu prietenii şi rudele, reuniunile de familie. Vestea buna este ca problema care te preocupa de atâta timp se poate rezolva repede, iar vestea rea este că nu depinde de tine.

GEMENI Aştepţi nerăbdător Revelionul, aşa că drept repetiţie invită-ţi prietenii la "ceva bun", poate cartofi prăjiţi cu murături de casă! Conjunctura arată că domeniul prietenilor este favorizat. Mâine seară, de Revelion, sunt posibile din nou mici probleme în familie, cu prietenii, anturajul. Probleme de organizare, de timing etc. Trebuie să ajuţi un prieten sau o prietenă. Nu cu bani, nu în primul rând, ci cu solidaritate, o vorbă bună şi un sfat competent. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt. Dacă telefonul tău nu sună asta nu înseamnă că rudele tale, copii, părinţii te-au uitat. Toată lumea este ocupată să sărbătorească cât mai mult, sau mai bine, pentru că este cam speriată de anul ce va să vină.

RAC Cu Luna în conjunctură favorabilă, ai mai multă energie decât de obicei. Dar, mai încet, nu te grăbi, nu te repezi, graba strică treaba! Ziua se anunţă densă, dar şi cu surprize plăcute! Horoscopul foarte complex justifică opinia să te distrezi mâine seară cât poţi, pentru ca 2026 va fi un an hotărâtor pentru tine. Se apropie Anul Nou, iată, mai este doar o zi - stresul este în creşte, pentru tine este însă foarte important. Fie că este o „întâlnire” importantă, fie că ai un prag în viaţă, sau o reuniune de familie sfatul meu este să te grăbeşti încet în noaptea de Revelion. "Festina Lente" cum spuneau romanii, strămoşii unora dintre noi.

LEU Fii punctual, doar eşti regele junglei. Faptul că întârzii în această perioadă îi face pe unii să creadă că îi desconsideri. Dă explicaţii, oferă motive meteo, de exmplu, furtuna! 2025 a fost un an bun pentru tine. Ai avut şi necazuri, dar pe total nu ai de ce să te plângi. 2026 va fi un an şi mai bun! Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, căută să te distrezi şi să legi noi prietenii, odata pe an este noaptea in care nu se doarme şi se gândeşte de bine, visuri şi iluzii pentru o lume mai bună - Revelionul. Uită-te bine în jur. De obicei oamenii de calitate nu sar în ochi, nu sunt la modă şi bogaţi, dar strălucesc prin vorbe şi faptele bune. Atenţie la regimul alimentar şi la primul semn de oboseală!

FECIOARĂ Libertate, mult dorita libertate! Ai nevoie de puţină linişte şi de distanţă faţă de problemele altora. Astăzi realizezi că anul care vine ai mai mult de construit pentru viitorul tău. Mâine seară, în clipa Noului An ia în braţe pe omul pe care-l iubeşti, ca să-i aduci mult noroc. Pentru tine, Revelionul este o corvoada cu musafiri, deranj şi cheltuiala. Ti-ar placea să il petreci intr-un avion traversand fusele orare şi sarbatorind mereu şi mereu momentul dintre ani – doar de 24 de ori! Nu împrumuta bani sau obiecte, măcar în acestă perioadă a Anului Nou. O schimbare este necesară, dar mai trece ceva timp până să te hotărăşti. Dorinţa de a avea tot timpul pace şi armonie nu te lasă să iei măsuri mai radicale.

BALANŢĂ Astăzi, probabil că este o zi plăcută, dar trebuie să te concentrezi mai mult şi să fii atent la detaliile sociale. Febra de Anul Nou s-ar putea putea numi această zi. Nu pleca la drum! Mâine seară, de Revelion trebuie să te fereşti de mişcările bruşte. Drumurile nu sunt indicate, mai ales nu trebuie să te prindă Anul Nou pe drum. Anul care se sfârşeşte mâine a fost un succes financiar, şi nu prea, dar ai supravieţuit. Oricum, nu te plângi prea tare pentru ca viitorul iti apare în roz! Penultima zi a anului 2025 este favorabilă mai ales sub aspect sentimental. Dacă ai de convins de ceva, pe cineva, cumva din familie, sau din anturaj - astăzi este ziua. Sfatul meu este să nu pleci în nicio călătorie, excursie, deplasare, expediţie etc – nu este chiar o configuraţie favorabilă şi... este viscol!

SCORPION Ultima zi de marţi a anului 2025 dedic-o celor dragi, familiei, părinţilor, stai cu ei şi povesteşte-le, râdeţi împreună, la un pahar de vin fiert. Exagerează un pic, ca să le faci placere! Atenţe la frig şi la alunecatul pe gheaţă, unde este ghiaţă! Astăzi problemele Scorpionilor par să să devină mai serioase. Pentru că tu le consideri aşa. Dacă, într-adevăr, lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza si sinteza. Cel mai adese lucrurile sunt dezarmant de simple. Procesul acesta filozofic trebuie să dureze fix până te aşezi la masa de Revelion. Apoi – petrece!

SĂGETĂTOR Trebuie să-ţi revizuieşti părerile tale asupra multor lucruri. O "updatare" este mereu necesară şi astăzi este una dintre acele zile. Evoluezi, te schimbi, la fel ca cei din jurul tău! Eşti agitat şi obosit, prea solicitat de toate problemele ca să ai timp şi pentru tine. Dar, ca întotdeauna, ai emoţii inainte de Anul Nou. Ai terminat toate cumparaturile, dar si banii! O veste te face atent şi iti ofera un subiect de meditatie. Te simti bine! Nu forţa şi nu lua hotărîri importante mai ales în ceea ce înseamnă afacerile în familie, gen nu invita persoane necunoscute familiei. Atenţie mărită să nu pierzi sau să ratăceşti un obiect, cheile, sau Doamne fereşte – portofelul!

CAPRICORN Eşti, în continuare, binedispus! Să fim drepţi, anul 2025 nu a fost grozav, dar ai speranţe pentru anul ce vine. Fă-ţi planuri, strategii. Cine nu are planuri proprii, munceşte pentru altul! Urmează să faci mâine seară un Revelion memorabil şi trebuie să faci loc viitoarelor pete de vin roşu şi de maioneză! Veşti bune spre sfîrşitul zilei. Pănâ atunci atenţie la un vechi, sau mai nou reumatism sau pur şi simplu o durere de genuchi. Saturn, patronul Capricornilor, ar trebui să apere genuchii de îmbătrânire, dar uneori mai trimite câte o durere, aşa, ca să simţi timpul care trece, în acest caz că a mai trecut un an!

VĂRSĂTOR O mică criză de personalitate, autoritate? Oricum, cineva trebuia să ia poziţie şi să dea zăpada! Şi să facă cumpărăturile necesare pentru Revelion. Tu decizi, tu execuţi, asta da, democraţie! Lămureşte, în sfârşit, programul tău de Revelion şi unele neânţelegeri cu anturajul. Amână pentru la anul ce nu poţi rezolva. Invenţiile sau inovaţiile, tehnologiile de vârf atît de dragi nativilor zodiei, nu sunt întotdeuna recomandate. Nu încurca tehnologia cu sentimentele. Excesul de tehnică ruinează relaţiile dintre oamen. Foloseşte-ţi imaginaţia bogată, nu pentru a găsi motive şi justificări, ci ca să-ţi faci viaţa mai plină şi interesantă. Supravegheţi-vă vederea şi atenţie la drum, dacă pleci să faci Revelionul la ţară!

PEŞTI Astăzi eşti foarte lucid, raţional şi nu-ţi faci iluzii. O atitudine corectă ca să te bucuri de ceea ce a mai rămas din vacanţa de iarnă. Trebuie să respecţi standardele tale de viaţă! Un pic de melancolie, de amintiri, visuri pentru viitor, nevoia de prieteni în jurul tău, iţi dau forţa să faci ultimele cumpăraturi pentru un Revelion strălucitor de mâine seară. Neapărat, şampanie! Nu trebuie să te nemulţumescă faptul că mai toată săptămâna trecută nu prea ai înaintat cu activitatea ta – oricum a fost vacanţă - dar ti-ai propus nişte lucruri în anul 2025, mai precis la sfârşitul lui. Nu ai făcut mare lucru, să fim drepţi! Totuşi “drumul de o mie de leghe începe cu un pas” spune înţeleptul. Continuă încet, dar sigur. Atenţie la schimbările de temperatură şi presiune atmosferică şi mai ales fii atent la cu ce te încalţi!