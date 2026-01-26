Horoscopul lui Dom’ Profesor, 27 ianuarie 2026. Florin Piersic 

Pe 27 ianuarie s-au născut Wolfgang Amadeus Mozart, Lewis Caroll, Elmore James, Nick Mason, Friedrich von Schelling, Ilya Ehrenberg, William Randolph Hearst Jr., Edouard Lalo, Vasile Grigore, Dan Sergiu Hanganu, Andrei Pavel, Narcisa Suciu, Florin Piersic.

În calendarul creștin-ortodox pe 27 ianuarie este Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur şi Sf. Marciana împărăteasa.

A treia zi a Filipilor de iarnă, 27 ianuarie, se ţine pentru sănătatea copiilor, mai ales a copiilor mici. Femeile, tinerele mame, mătură prin casă cu mătura învelită în cârpe. Se ţine mai ales pentru ca bolile copilăriei să fie uşoare şi „dulci”. Dacă ziua cade vineri, zi de post, se duc la biserică mici prăjituri făcute neapărat cu miere, ca să se îndulcească bolile copilăriei, să nu fie forme grave. Tinerele mame nu trebuie să se atingă de zahărul industrial, care tradiţional, este malefic, în timp ce mierea naturală este benefică!

În unele cărţi de magie şi alchimie, pe care le am în bibliotecă, retranscrise şi iarăşi scrise şi adaptate, zahărul industrial, cristalizat, este denumit „cristalul alb al morţii”, iar mierea naturală, produsul harnicelor albine, „dulcele luminii solare”! Mierea nu are pic de zahăr, este un produs natural, are doar glucoză şi fructoză. Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, dacă puteţi, să urmaţi sfatul lui Esculap, aşa cum se făcea în antichitate, să folosiţi pentru îndulcit numai mierea de albine. La cât zahăr se pune în toate, dar în toate produsele alimentare, este o precauţie necesară!

Toate aceste reguli, interdicţii, pedepse, sărbători, zei, apoi sfinţi, lupi, Filipi, aveau demult, la începutul istoriei, un singur scop: civilizarea europenilor. Civilizaţia se bazează pe reguli şi, mai ales, pe respectarea lor!

Istoricii sunt de acord asupra faptului că se poate vorbi despre „civilizaţia umană” actuală numai după anul 1780 înainte de Hristos, când a apărut, în Babilon, codul de legi al lui Hamurabbi, sau Hamurappi, 282 de legi, care, unele dintre ele, supravieţuiesc, adaptate, şi astăzi. Legea desparte sălbăticia de civilizaţie.

Bună, rea, legea ne-a făcut oameni. Sigur că unii sunt mai mult maimuţe, dar „dura lex, sed lex”, dacă este în interesul general, nu cine știe ce legi făcute la comanda unor grupuri de... maimuțe ticăloșite! Sunt multe legi proaste, făcute de maimuţe, de exemplu legea uciderii căţeilor, care consfinţeşte moartea ca o regulă, nu ca o excepţie nefericită. Legi făcute sub presiunea străzii şi a televiziunilor.

Că tot am vorbit de lucruri dulci, ce este mai dulce decât o poveste frumoasă! Să vă spun povestea lui Harap Alb? Nu, cred că o să o spună el singur, povestea vieţii lui Harap Alb în ţara spânilor.

Pe Harap Alb, adică pe Florin Piersic, acest Alain Delon al României, l-am văzut prima dată pe scenă în ”Înșiră-te mărgărite”, ba nu, în „Tragedia optimistă”, în anii 60’. La „Teatrul de Comedie” în spatele Poştei Române, astăzi Muzeul Naţional. Juca alături de Radu Beligan, într-o formă extraordinară, atunci şi de Marcela Rusu, aflată în vârful seducţiei artistice a unei femei frumoase şi inteligente, o actriţă fără pereche. Apoi l-am văzut în toate piesele şi filmele. Am fost, poate, cel mai fidel spectator. Când nu eram în ţară, făceam rost de înregistrarea filmului sau a piesei, dar nu pierdeam nimic.

Un mare, un actor uriaş, ultimul mare actor în viaţă, ULTIMUL UNICORN. Ce ciudat, ce întorsătură neaşteptată a vieţii: cât m-a impresionat acum peste șasezeci de ani, în „Tragedia optimistă”!

Dar, la fel ca şi Harap Alb, Florin Piersic era un magnet pentru peripeţii, care de care mai... interesante! Am fost martor la două dintre ele. Prima, tot în anii 60’, la sfârșitul deceniului. Tata era pe atunci şeful muzeelor şi făcea parte din Consiliul de cultură şi artă. Mai era și supleant la Comisia Cinematografiei, pentru că așa se mâncau între ei oamenii noștri de cultură și artă cinematografică că nu au putut să numescă pe nimeni în fruntea lor, o perioadă.

Eu, după ce terminam cursurile la şcoală, la Politehnică, în Polizu, încă nu se terminaseră Grozăveștii, mă urcam în 31 şi ajungeam la Casa Scânteii, unde avea biroul tata în corpul central din dreapta, la etajul patru. Era un obicei al familiei ca fiul să-şi urmeze tatăl la muncă, ca să înveţe câte ceva, „să fure meseria”.

Stăteam cuminte în biroul tatei, ascultam cu luare aminte ce se vorbea acolo şi la ora 18, mergeam, pe jos, prin Parcul Herestrău, amândoi, spre casă. Locuiam în zonă, pe Aviator Ștefan Protopopescu. Blocul C-3, unde locuiau cei din ”cultură și artă”. Vorbeam mult, îl întrebam de una şi de alta.

O dată, când am ajuns la tata în birou, acolo erau cei doi prieteni ai lui, care veneau săptămânal la noi acasă, uneori şi mai des, regizorul Liviu Ciulei şi actorul Lazăr Vrabie.

Aduseseră cu ei un al treilea om de cultură, pe Ion Popescu-Gopo. Nu ştiu ce au vorbit, nu l-am întrebat pe tata. Dar, când am intrat, tata era în picioare, roşu la faţă şi transpirat şi vorbea la telefon: „Da, tovarăşe secretar general, sigur că ştiu, aveţi perfectă dreptate! Vă mulţumim din suflet că ne ajutaţi. Ştiţi cum este în artă, sunt mulţi invidioşi, mulţi geloşi, dar băiatul ăsta, Florin Piersic, este un înger, vă rugăm să daţi dispoziţie să-l lase în pace!” Probabil că Florin nu ştie nici în ziua de astăzi de boroboaţa în care intrase şi din care l-au scos cei care îl admirau şi aveau încredere în el.

A doua încurcătură a fost ceva mai recentă. Lucram amândoi pe parte de imagine a unei firme evreieşti. Care, într-o zi, a dispărut, fără urmă, lăsându-ne cu buza umflată şi cu mai multe zeci de mii de dolari pagubă. Eu i-am reclamat pe evrei lui Isaac Yaffe, un vechi prieten din Orient. Ştiam eu de ce, ”Mossad” scria pe Yaffe. Isaac a dat nişte telefoane, s-a certat cu unul şi cu altul pe limba lui şi apoi a oftat: „Măi Radule, măi, cine te-a pus să faci afaceri cu evreii? Iar despre Florin să ştii că-mi pare tare rău, este un înger!”

Să-i spunem, cu toții: LA MULȚI ANI !

În noaptea asta, ca omagiu, o să mă uit la unul, sau două, dintre filmele lui. Neapărat la „Liberation”, parcă seria a 4-a, un film sovietic de excepţie, din punctul meu de vedere şi al Academiei de filme. Cel mai bun documentar-artistic despre cel de al Doilea Război mondial, făcut în anul 1968. Florin Piersic are un rol frumos, cel al colonelului de commando SS Otto Skorzeny. Susţin că a fost cea mai bună „impersonalizare” a sa, cel mai bun rol din domeniul film. Îngerul devenise un vultur austriac, cu o privire de oţel şi cu maniere impecabile de ofiţer de elită. Florin a fost atât de Otto, încât parcă simţeam mirosul de unt, Skorzeny fiind un mare amator, din cauza unei copilării sărace, în care nu prea a mâncat unt.

Şi... lăsaţi-l să vorbească, pentru Numele lui Dumnezeu, îngerul are ce să spună! Dar, în ţara spânilor, a prostituţiei artei pe bani şi a „vedetelor” de şantan, a vulgarităţii şi a prostiei, poate că lui Harap Alb îi este interzis să mai spună ce ştie!

Sper că este adevărat ceea ce cred eu, că fetele frumoase i-au ursit lui Florin să trăiască veşnic. Haideţi să verificăm împreună veşnicia, dacă este așa, încet, câte o zi, pe rând, pentru că după ziua de astăzi, vine cu siguranţă, mâine, în definitiv, o altă zi!

BERBEC

Ziua de azi aduce unora dintre nativii din Berbec o schimbare în bine: un posibil câştig de bani sau o veste neaşteptată, dar plăcută. Dar, mare atenţie la răceală şi la durerile de dinţi! Fără frică şi fără complexe poţi rezolva azi unele situaţii personale. Domeniul sentimental e bine aspectat. Vorbeşte, explică, motivează şi poţi avea succes! Este în afara regulilor obişnuite soluţia care îţi trebuie. La vremuri de criză, trebuie o soluţie de criză!

TAUR

Aspecte favorabile atît sub aspect economic cât şi sentimental. E bine să nu pleci la drum în nicio călătorie, excursie, deplasare, expediţie etc. Nu astăzi, te expui la pericole gratuite! Astăzi dai dovadă de un umor sănătos şi de o bună dispoziţie care te fac un companoin plăcut în anturaj. Acordă-ţi, totuşi, nişte pauze, menajează-te şi încercă să nu împrumuţi bani sau obiecte! Astăzi nu scoate nici un ban din buzunar. Cheltuielile facute astăzi poţi să le treci direct la pagube. Poţi să te expui în public. Fii, insa, extrem de scurt. O singura fraza este de ajuns şi evita decupajul din context.

GEMENI

Ai un talent deosebit să comunici. Eşti mai calm şi mai convingător decât de obicei, de aceea poţi să rezolvi azi unele lucrări complexe, întârziate, sau să aplanezi conflicte sentimentale. Astăzi noul aduce nefericire şi insucces. Evita sa incepi proiecte noi, sau sa răspunzi imediat la o provocare. Lasă pe mâine. Sau pe „alta data”. Astazi, daca cineva iti zimbeste inseamna ca vrea să-ţi vânda ceva. Excepţiile întăresc regula!

RAC

Posibile probleme în familie, sau cu prietenii, cu cei din jur. Nu trebuie să-ţi faci gânduri negative pentru orice. Încearcă, zâmbind, să găseşti interese comune, să formezi alianţe! Trebuie sa continui cu aceleasi metode verificate de pana acum, schimbarile repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele Zi favorabilă corespondenţei, comunicării. O veste bună de la un prieten.

LEU

Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică. Drumurile scurte, loco, sunt bine aspectate, de asemenea, micile schimbări, îmbunătăţirea, în inventarul obiectelor de la serviciu sau de acasă. Amână cu distincţie şi cu imperială bunăvoinţă orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei profesionale. Reflexele tale sunt bune astăzi. Totuşi, mare atenţie la posibilele accidente minore prin fier şi foc, mici tăieturi sau arsuri casnice!

FECIOARĂ

Se aproprie nişte termene, nervozitatea creşte. Fie că ai un obstacol de trecut, fie că e un prag în viaţă, sfatul meu e să te grăbeşti încet. Altfel pierzi din vedere amănunte importante! Jupiter te protejează şi îţi indică noroc! Astăzi, mai toată ziua ţi se dă dreptate. Tragi concluzia că nu ai pierdut timpul şi că experienţa contează! Domeniul sentimental e bine aspectat! Puterea ta de concentrare pare sa-ti joace feste, asa incat este bine sa diminuezi influenta Lunii prin odihna, alimente naturale şi puţin sport.

BALANŢĂ

Ai mare nevoie să-ţi “încarci bateriile”. Un tip de energie se obţine pe seama altui tip de energie. Relaxează-te, stai de vorbă cu persoane bune la suflet, evită “vampirii energetici”! Nu exagera cu efortul, mai ales fizic! Dacă vrei să dai zăpada, dacă ai zăpadă, ai mare grijă! La serviciu, sau acasă, te aşteaptă o mulţime de probleme, dar cu ordine şi răbdare, poţi să rezolvi o parte! Nu pleca la drum! Poţi, şi trebuie să faci mici schimbări în structurile tale, ordonează-ţi bugetul de venituri şi cheltuieli, „cash-flow”. Nu este prea devreme să incepi să-ti faci planuri de weekend, dar, trebuie sa iei in consideratie cu mult realism resursele proprii. Detaliile sunt mai importante, astăzi!

SCORPION

Atenţie la alergii. Astăzi problemele Scorpionilor par să să devină mai serioase. Pentru că tu le consideri aşa. Se apropie un termen şi se pare că nu ai strâns suficienţi bani. Planetele îţi rezervă o surpriză plăcută. O veste bună, sau o întâlnire cu o persoană deosebită, care te ajută! Este rândul tău să prevalezi, să te simţi bine şi să ai încredere în viitor! Zâmbeşte, vorbeşte puţin şi ascultă mai mult! Cu mai mult efort, ambiţie şi noroc o să ajungi unde iti doresti.

SĂGETĂTOR

Ce plăcut e să te laşi purtat de valurile vieţii, să ia decizii alţii pentru tine. Sigur, decidenţii trebuie să te iubească şi să-ţi ţină partea! Tatăl tău e patron? Dacă nu, ai o problemă... Stârneşti invidii şi gelozii! Destinul este din nou bun cu tine, ai şanse, ai noroc! Totul merge bine şi se pare că poate merge şi mai bine, evenimentele se deruleză după interesele tale! O zi plăcută, bine aspectată. Configuraţia planetelor iţi prezice relatii cordiale şi armonioase cu semnele de aer şi apa şi mai puţin favorabile cu zodiile de foc şi pamant. Chiar nu merită să te consumi pentru cineva care este superficial şi neserios!

CAPRICORN

Posibile surprize plăcute în cursul dimineţii. Cu siguranţă, găseşti multă satisfacţie în faptul că ajuţi un prieten, pe cineva drag. Poţi îndrepta convenabil o eroare financiară din trecut. Munca este astăzi pe primul plan. S-au încurcat o mulţime de lucruri la serviciu. Între tine şi reuşită mai este doar un obstacol, un prag de trecut. Concentrează-te! Complotezi pentru obţinerea de mai multă libertate, să scapi de unele obligaţii de serviciu, sau de promisiunile făcute într-o relaţie. Stelele te sfătuiesc să te odihneşti ceva mai mult azi, ba chiar să rupi ziua în două cu o siesta sud-americană, pentru ca te aşteaptă un rest de săptămănă agitată, densă şi prin urmare obositoare!

VĂRSĂTOR

Evită să te implici în orice activitate legată de autorităţi. Îţi cade pagubă, deci ai ceva de plătit, orice „afacere” cu statul este un dezastru, pentru un om cinstit şi cu bune intenţii! Astăzi trebuie să fii foarte iscusit şi diplomat, ca să nu fii încărcat cu sarcini suplimentare, la serviciu şi acasă. Dar zăpada (dacă ai) tot trebuie să o cureţi! Bineînţeles, nu pleca la drum! Un semn de foc te poate ajuta astăzi foarte mult. Ceva se intampla in anturajul tau. O intriga, un complot, ceva – şoapte în amurg şi întâlniri de cărvunari pe inserate. Este momentul sa pregăteşti contramasurile! Dacă nu cumva complotiştii se sfătuiesc în secret ce cadou sa-ţi ia de ziua ta de naştere... dar dacă nu este aşa?!

PEŞTI

Ce plăcut! Toţi din jurul tău îţi zâmbesc şi vorbesc frumos. Ţi-ai găsit tonusul, stăpânirea de sine şi cei din jurul tău simt lucrul acesta, că eşti un om de încredere pe care se pot baza! Dacă ai unele obligaţii, promisiuni de respectat, trebuie să te concentrezi ca să rezolvi astăzi. Sigur, dacă nu este vorba de drumuri! Nu te avantajează lucrurile serioase, grave, sobre! Speculatiile financiare sunt prost influenţate azi, aşa că nu este o idee prea buna să te duci la şeful tău ca să-i ceri o mărire de salariu. Nu te lua dupa cine stie ce aiureli din presă, sau de aiurea pe net, zodia ta este conservatoare şi respecta întotdeauna tradiţia. Ia lucrurile uşor şi cu mult calm!