Horoscopul lui Dom’ Profesor,   20 ianuarie 2026. Discurile Dropa 

20 ianuarie

Pe 20 ianuarie s-au născut Federico Fellini, David Lynch, Eugene Sue, Aurel Ţicleanu, Ion Frunzetti, Vasile Băran.

Tradiţional, pe 20 ianuarie este Sf. Eftimie cel Mare. Eftimie, cel cu numele „veselie” toate supărările sfintelor Biserici le aducea întru veselie. „Numele şi l-a primit cu făgăduinţa de sus, căci, pe când părinţii lui se rugau să aibă fii, glas de sus a venit spunându-le să se bucure şi să fie cu voie bună” - Vieţile Sfinţilor, după Mineie, pagina 232.

Originar, creştinismul era o mişcare revoluţionară de tineret, veselă şi entuziastă. Chiar şi Iisus glumeşte câteodată, pildele cu albii colţi ai căţelului şi cu cămila care trebuia să treacă printr-o bortă de ac, dar şi altele, sunt ecouri ale înţelepciunii şi adevărului bucuros pe care îl mărturisea. Apoi iubirea, adevărul, dreptatea, cinstea, onoarea nu sunt deloc triste, ci înalţă omul şi îl fac bucuros şi optimist. Sigur, veselie, dar cu măsură!

Lupul Şchiop doarme pe cetină de brad, sau urmăreşte pe tinerii lupi în ritualul complicat al nunţii. Peste două-trei luni se vor naşte puii cei frumoşi, dar curajoşi, iar Lupul Şchiop trebuie să-i prezinte pe fiecare în parte Sfinţilor Andrei şi Petru. Numai ei ştiu să recunoască care dintre pui va fi un Lup de Foc, pentru că la început toţi puii sunt la fel.

Astăzi David Lynch ar fi împlinit 80 de ani. Dacă nu s-ar fi săvârșit din viață acum un an de zile.

A primit trei Oscaruri, dar nu asta este important pentru mine. Practicant al meditaţiei transcedentale a încercat să transmită, prin operele sale cinematografice, literare, muzicale, trăirile sale, experienţa lui suprarealistă. Mulţi chemaţi, puţini au înţeles operele sale.

„Dune”, realizat în 1984, un film-simbol care mi-a plăcut enorm, a fost, însă, o catastrofă financiară. Lumea nu a acceptat filmul elitist, plin de simboluri şi de trăiri ezoterice, în care cei mai nobili şi mai dispuşi la scrificiu câştigă, în cele din urmă. „Twin Peaks” şi apoi „Fire, walk with me” au fost mai comerciale, s-au bucurat de succes, cu toate că sunt plasate într-un univers suprarealist, cu trimiteri către multe teme misterioase, oculte, iniţiatice.

Scenarist şi regizor, s-a înconjurat de camermani cu acelaşi „unghi de vedere”, a viziunii lui. Muzica, muzica, din filmele lui este iniţiatică, să ne amintim de compoziţiile lui Angelo Badalamenti, o muzică misterioasă, melancolică, bolnavă, dar plină de promisiuni neonorate. Sau de tema profeţiei din „Dune”, muzica datorată altui iniţiat, Brian Eno. Iată: https://www.youtube.com/watch?v=JB9piNY5-Mc&list=RDJB9piNY5-Mc&start_radio=1.

Cuibărită în munții îndepărtați Bayan-Kara-Ula, din China, se desfășoară o poveste care estompează granițele dintre istorie și mit. Discurile Dropa, sau Pietrele Dropa, cum sunt adesea numite, au captivat imaginația încă de la presupusa lor descoperire, în 1938. Aceste misterioase discuri de piatră au fost dezgropate de profesorul Chi Pu Tei și echipa sa în timpul unei expediții arheologice în anii 1930. Ceea ce au găsit nu au fost doar artefacte, ci șoapte ale unei alte lumi.

Nu există dovezi care să susțină existența discurilor Dropa, despre care se presupune că ar fi descoperite în China și legate de o civilizație extraterestră antică.

Mitul include o narațiune detaliată care implică un arheolog și profesor chinez care ar fi găsit și tradus pietrele, dar investigațiile nu arată nicio înregistrare a acestor persoane sau a pietrelor.

În ciuda poveștii interesante, pietrele Dropa sunt considerate o farsă, originile lor fiind urmărite în povești publicate în anii 1960, fără surse credibile sau susținere academică.

Să lămurim puțin: discurile Dropa (uneori numite Pietrele Dzopa) nu reprezintă o descoperire arheologică sau istorică reală. Ca să fie și mai clar, nu reprezintă o descoperire de niciun fel, pentru că nimeni nu a dovedit existența lor. Punct. Așadar, cei avertizați sunt cei care sunt preveniți: discutăm despre un lucru inventat, fără dovezi academice sau științifice. Asta înseamnă că, deși am putea vedea surse care susțin contrariul, aceste surse au o agendă separată de relatarea bazată pe dovezi. Dar, asta nu înseamnă că nu putem afla despre pietrele Dropa și despre povestea care s-a dezvoltat în jurul lor.

Totul începe în China, unde un arheolog chinez a descoperit niște peșteri care se pare că erau folosite ca un fel de cimitir pentru rămășițele unor ființe scunde, cu capete mari și ovale. Împreună cu corpurile, au fost găsite 716 discuri de piatră, cu caneluri spiralate.

Dar nu vă faceți griji: el a tradus textul. Acesta spunea povestea extrateretrilor Dropa , care s-au prăbușit cu nava spațială în regiune, acum 12.000 de ani și au încercat să supraviețuiască pe Pământ până când localnicii i-au vânat și i-au ucis. Din păcate, profesorul eroic a trebuit să demisioneze în dizgrație când nimeni nu l-a crezut, iar pietrele au fost transportate - poate în Rusia, poate nu - și au dispărut pentru totdeauna. Un grup de oameni de știință ruși a cerut să examineze discurile și, după solicitări repetate, mai multe discuri au fost trimiși la Moscova, se pare că au fost o sută. Analizele chimice au relevat prezența unor cantități mari de cobalt și alte substanțe metalice în obiecte. Oricine a fabricat discurile își dorea ca acestea să reziste.

Potrivit cercetătorului principal, Dr. Veaceslav, într-un interviu din 1964 acordat revistei sovietice de știință/propagandă Sputnik , oamenii de știință din echipa lui reușiseră să creeze un platan special pentru a „reda” artefactele. Se pare că acestea emiteau o vibrație neuniformă, ca și cum ar fi fost, la un moment dat, expuse la tensiuni extrem de mari. [sursa: Fitzpatrick-Matthews ].

Acum, rețineți că povestea pe care am spus-o aici este vagă și nespecifică; mitul complet oferă, de asemenea, nume și locuri atașate tuturor acestor oameni și discurilor pe care se presupune că le-au găsit. Dar marea problemă? Nu există absolut nicio dovadă că arheologul chinez, profesorul, sau discurile au existat vreodată. Punct. Fotografia de titlu este un disc Bi, din China antică, care nu are nicio legătură cu discurile Dropa.

Povestea a fost publicată de câteva ori (pe fragmente) în 1960, înainte de a fi tratată complet într-un articol din 1962 (într-o revistă germană pentru vegetarieni – locul potrivit pentru știri arheologice de ultimă oră!). Autorul a reușit să publice din nou povestea în 1964, dar de data aceasta, cel puțin, a apărut într-o revistă OZN. Ambele povești și-au atribuit sursa unei agenții de știri inventate. A fost republicată de acolo, iar legenda s-a dezvoltat [sursa: Fitzpatrick-Matthews ].

Niciunul dintre numele persoanelor nu a fost verificat: arheologul chinez nu a fost niciodată înregistrat nicăieri, iar profesorul chinez - și universitatea sa - păreau a fi făcute din umbre de fum. (De asemenea, rețineți că numele care i-a fost dat - Tsum Um Nui - nici măcar nu este un nume chinezesc real.) Există într-adevăr un grup indigen în Tibet numit Dropka, dar aceștia par a fi complet umani.

Deci, sunt discurile Dropa autentice?

Nu! Trecem mai departe…

După cum vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, nimic nu pare a fi ceea ce este! Doar ziua de mâine, care, cu certitudine, este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 20 ianuarie 2026

Trebuie să încerci să schimbi modul tău de organizare a cheltuielilor, ca să faci ceva economie. Vitalitatea ta este în creştere, dispui de energie şi timpul îţi pare a fi prietenos. Poţi primi o veste sau o informaţie care iti face placere. Unii dintre Berbeci pot primi veşti bune de la părinţi, copii, sau de la rude, în legătură cu o aniversare, sau un eveniment. Pe lângă aspectele bune ai şi nişte cuadraturi care fac ca astăzi unele lucruri, puţine, să nu-ţi convină. La asta se adaugă şi o oboseală şi o stare de lehamite şi plictiseală existenţială, dar trece până seara!

Zi favorabilă implicării tale în rezolvarea unor probleme urgente. Implică-te personal, dar trebuie să ceri şi ajutor pentru că soluţiile unor probleme nu intră în competenţele tale. Horoscopul arată că trebuie sa ceri sfatul si sprijinul unui prieten experimentat, pentru că se pare că nu te poţi descurca singur. Mai bine mai târziu decât prea târziu sau niciodată! Lasă lucrurile să se întâmple. Este bine să amâni tot ce este nou şi neînceput, mai ales în a prima parte a zilei. Ar trebui să fie o zi liniştită, în care poţi înregistra realizări cu dinamică pozitivă, atât în mijloace financiare cât şi în trăiri existenţiale.

Proiectele tale sunt vaste şi necesită mijloace şi resurse excepţionale. Ai două posibilităţi. Primo, te descurci singur, dar te întinzi cât ţi-e plapuma. Secundo, iei asociaţi, parteneri! Poţi să-ţi satisfaci o mică, dar vinovată dorinţă, cum ar fi o ciocolată în plină cură de slăbire. Este cazul să te gândeşti dacă trebuie să munceşti foarte mult, pentru bani foarte puţini. Totodată, în afaceri, realizezi că este greu să ramâi obiectiv, mai ales în această perioadă de timp în care trecând alegerile prezidenţiale şi Anul Nou toţi işi scriu scenariile pentru viitor. O perioadă complexă, dar care perioadă nu este complicată?!

Acţiunile tale de azi nu sunt foarte populare, mai ales la serviciu. Încercă să păstrezi pacea socială prin zâmbete şi explicaţii, dar nu pierde prea mult timpul, pentru că ai mult de lucru! Azi armonia care îţi place atât de mult te ajuta să-ţi înţelegi mai exact propria personalitate şi calităţile. Este o zi de reflecţie în care e bine să te limitezi la activităţile obişnuite. La serviciu, în orice domeniu ai activa, astăzi nu este indicat să te laşi ghidat de simpatia pentru cutare sau cutare coleg. Fără să fii mitocan, poţi să refuzi cu multă graţie.

O zi densă, în care trebuie să duci la bun sfârşit un volum mare de lucrări. Cu toate că ai un randament bun, se pare că intri în criză de timp. Este, probabil, cea mai depresivă perioadă! Evită lucrurile importante, schimbările de strategie şi întâlnirile hotărâtoare. Ca direcţie principală a dezvoltării viitorului, configuraţia astrologică indică păstrarea unui „status quo” şi acumulări sigure, dar lente. În ziua în discuţie, urmăreşte cu atenţie banii pe care trebuie să-i încasezi, ca să nu ai întârzieri. Casa familiei şi a rudelor este mai slab aspectată, probabil mici probleme de rutină, dar fii atent la acest domeniu.

Astăzi trebuie să eviţi să faci declaraţii complete sau să discuţi mult. Modul tău de abordare nu este nici indicat, nici de succes. Eşti prea direct. Mai multă diplomaţie! Astăzi, ai inclinarea, din prea mare grija faţă de altii să nu le vezi defectele evidente. Mai mult, încerci să-i spali de păcate în mod nepermis şi păgubos. De aceea ai, câteodată, dezamagiri! O dimineaţă foarte dinamică, cu multe vorbe în ideea că se pot finaliza vechi proiecte şi idei. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate, chiar dacă crezi că eşti bine-merci.

Conjunctura indică că un procent oarecare dintre Balanţe se află la un moment important din viaţă. Fii atent, gândeşte-te bine la ce faci, măsoară de zece ori şi taie o singură dată! Domeniile favorizate astăzi sunt cele ale familiei şi relaţiilor de amor, cele defavorizate privesc sectorul financiar, banii, adică. Adică cine are noroc la dragoste, nu are noroc la bani! Dar, evită astăzi discuţiile serioase şi strategice cu femeile. Cu un compliment bine plasat poţi schimba cursul discuţiei. Nu da curs propunerilor extravagante, odihneşte-te şi relaxează-te.

Pe plan afectiv, atitudinea celor din jurul tău e încurajatoare. Acest lucru îţi întăreşte încrederea în forţele proprii, cheia succesului. Nu te aventura în domenii străine, necunoscute. Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie. Astăzi lasă analizele sofisticate pe altă dată. Este bine sa eviti, daca poti, subiectele cu caracter emotiv. Lămureşte programul tău şi unele “răceli” cu partenerii. Fraza care „se poartă” este: “voi vă faceţi treaba voastră, eu mi-o fac pe a mea!”.

Viaţa ta e ca o cursă de formula unu. O mică neatenţie şi ai derapat în peisaj! Tensiunea în care trăieşti te oboseşte şi te uzează. Astăzi trebuie să-ţi oferi momente de pauză, de relaxare! Horoscopul arată că eşti singur, ca un drumeţ în calea lupilor. Dar, „nu mor caii, cînd vor câinii”! Soluţia este disimularea inteligentă. Nici oglinda în care te uiţi nu trebuie să ştie ce vei face mâine sau unde pleci poimâine. Mare atenţie la femei şi la prietenii intimi. Şi, mai multă odihnă...

Entropia, neînţelegerile se adună şi produc haos şi neplăceri în viaţa ta. Demult poveste cauţi o soluţie ca să omori balaurul neîmplinirilor tale, dar mereu îi creşte câte un cap, două! Atenţia îţi este atrasă de nevoia de a stabili şi/sau tranşa anumite chestiuni între tine şi un prieten. Configuraţia astrologică arată că ai toate şansele de reuşită, dar nu trebuie să întreci măsura, folosindu-te de influenţele favorabile. Ai, de asemenea, o dorinţă de a vorbi cu persoane care să ştie să te asculte şi să te înţeleagă. Nu trebuie, însă, să exagerezi cu destăinurile sau istorisirile mai ales către parteneri sau femei.

Mult zgomot pentru nimic, nu este piesa lui Shakespeare, ci viaţa ta de astăzi. Te uiţi, cu perplexitate şi dezgust cum se umflă şi se ambalează prostimea din jurul tău. Rabdă, cât poţi! Pentru tine este o perioadă complexă, dar care poate fi chiar monotonă. Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile cu persoane importante, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proiecte de viitor, proprietăţi sau posesiuni comune. Pe de altă parte carisma ta este în creştere şi poţi avea o serie de succese sentimentale.

Nimeni şi nimic nu te poate elibera, dacă nu vrei. Ziua de azi te pune pe gânduri. Trebuie să te hotărăşti dacă eşti încă unul din turma ierbivoarelor, sau un mândru prădător singuratic! Uneori o activitate ce pare foarte profitabila poate să atragă intervenţia unor persoane puternice, dar nemulţumite de ceea ce se întâmplă. Adică, pentru câţiva dolari în plus te căptuşeşti cu „posibili ostili” de mai multe milioane de dolari. Prudenţa, vigilenţa şi un dram de viclenie te pot scuti de necazuri în perioada menţionată. Poziţia Lunii şi a lui Mercur ne îndreptăţesc să spunem că este bine, ca în perioada zilei de astăzi, să asculţi cu atenţie şi să provoci partenerii, de afaceri, sau de amor, la discuţii. Poţi auzi multe lucruri relevante şi folositoare.