Horoscop Horoscopul lui Dom' Profesor, 27 august 2025. Râsul lui Bergson







Pe 27 august s-au născut Maica Teresa, Georg Hegel, Yasser Arafat, Leon Leviţchi, Miron Nicolescu, Zigu Ornea.

Cuv. Pimen, Sf.Mc. Eutalia, Sf.Mc. Fanurie, Sf.Mc. Osie...

Uneori Istoria uită, Biserica are alte priorităţi, oamenii sunt nerecunoscători... Dacă astăzi Creştinismul este ceea ce este, acest lucru se datorează spiritului politic şi credinţei fără pată şi a muncii episcopului Osius (Osie) de Cordova, pe care îl pomenim astăzi. În acel timp politica era religie și religia era politică.

Alţii au luat mantia gloriei de pe umerii lui şi au purtat-o prin istorie. Pentru că el, Osius, este cel care a organizat şi dus la îndeplinire, cu râvnă şi cu har, dar cu multă modestie şi discreţie, marea sa realizare: Imperiul Roman nu mai prigoneşte creştinii, ba, mai mult, creştinismul, începând cu Marele Consiliu de la Niceea din anul 325 se poate spune că devine religie de stat.

Sunt legende şi scrieri istorice despre cum l-a slujit episcopul Osius pe Constantin cel Mare şi cum a reuşit ca dintr-o minoritate oprimată de 8-9% să aducă creştinii în situaţia să prevaleze, în câţiva ani, la un comod 65% din populaţia imperiului. Niciun roman, niciun film despre viaţa şi realizarile acestui bărbat, acest politician de excepţie...

Doamnelor și domnilor, istoria spune că la sfârșitul lunii august a avut loc celebra bătălie de la Termopile. Tradiţia iniţiatică precizează că la 27 august 480 înainte de Hristos a avut loc celebra bătălie dintre spartani şi persani la Termopile. Vezi AICI. Un subiect generos oglindit în multe opere de artă. Unele sunt exagerate, altele inexacte - aşa sunt operele de artă, filmele, cărţile, serialele tv. Ele nu oferă informaţii exacte, ci diverisment!

Într-un sketch din 1970 cu Monty Python, gazda unui concurs de jocuri siropos (John Cleese) îi pune unei concurente în vârstă (Terry Jones), irascibilă, rasistă și necooperantă, o întrebare ridicol de provocatoare. Schimbul de replici se desfășoară astfel:

Cleese: Ce mare adversar al dualismului cartezian se opune reducerii fenomenelor psihologice la stări fizice? Jones: Nu știu asta! Cleese: Ei bine, ghiciți. Jones: Henri Bergson. Cleese: Este răspunsul corect! Jones: Ooh, a fost noroc. Nici măcar n-am auzit de el!

Autorii erau bine versați în istoria filosofiei (și în obiceiurile de consum de alcool ale filosofilor occidentali). Prin urmare, nu le-a scăpat faptul că acest filosof francez era și autorul unui eseu popular care se concentra pe un fenomen pe care toți comedianții îl iau foarte în serios: râsul.

Înainte de Bergson, puțini filozofi se gândiseră prea mult la râs. Gânditorul presocratic Democrit a fost poreclit „filosoful râzător” pentru că a susținut veselia ca mod de viață. Cu toate acestea, știm mai multe despre gândurile sale despre atomism decât despre râs.

În mod similar, secțiunea din Poetica lui Aristotel care a tratat comedia nu a ajuns până la noi. Printre alți gânditori importanți care au oferit reflecții trecătoare, adesea lipsite de umor, despre umor se numără Thomas Hobbes și René Descartes, care credeau că râdem pentru că ne simțim superiori; Immanuel Kant și Arthur Schopenhauer, care au susținut că comedia provine dintr-un sentiment de incongruență; și Herbert Spencer și Sigmund Freud, care au sugerat că comedianții oferă o formă de alinare mult necesară (de la, respectiv, „energia nervoasă” și emoțiile reprimate).

Bergson nu a fost convins de aceste relatări. El credea că problema râsului merita mai mult decât câteva digresiuni bine formulate. Deși teoria sa a păstrat elemente ale teoriilor incongruenței și superiorității umorului, ea a deschis și perspective complet noi asupra problemei.

Monty Python puteau presupune în siguranță că numele lui Bergson ar părea deosebit de obscur pentru un public anglofon – sketch-ul se joacă cu incongruența bătrânei care smulge acest nume necunoscut din aer. Cu toate acestea, când a fost publicată lucrarea „Râsul lui Bergson: Un eseu despre sensul comicului” (1900), filosofia sa a fost discutată în majoritatea cercurilor intelectuale și, câțiva ani mai târziu, avea să devină unul dintre cei mai faimoși gânditori din lume.

De ce un filosof de o asemenea renume s-a abătut de la obsesiile sale filozofice mai tradiționale și mai serioase – natura timpului, memoria, percepția, liberul arbitru și problema minte-corp – pentru a se concentra pe studii de caz aparent frivole precum slapstick-ul, vodevilul și jocurile de cuvinte? Și ce se putea câștiga dintr-o astfel de analiză? Subiectul era unul delicat.

Râsul, scria Bergson, avea „talentul de a deruta orice efort, de a se strecura și a scăpa doar pentru a reapărea, o provocare obraznică lansată speculațiilor filosofice”. Era aproape ca și cum ar fi existat ceva nefiresc în a supune una dintre cele mai plăcute și omniprezente experiențe umane unor speculații filozofice seci. Oricine a trebuit vreodată să-și explice propria glumă știe că comedia nu poate supraviețui unui astfel de tip de analiză. După cum au spus autorii americani E. B. White și Katharine S. White în 1941:

”Umorul poate fi disecat, așa cum poate fi o broască, dar lucrul moare în acest proces, iar măruntaiele sunt descurajante pentru oricine, cu excepția minții pur științifice.”

Deși cartea sa despre râs nu este deloc o lectură amuzantă, Bergson nu a dorit să adopte atitudinea unui anatomist care observă măruntaiele moarte ale unei broaște. El credea că râsul ar trebui studiat ca „o ființă vie” și tratat „cu respectul cuvenit vieții”. Prin urmare, investigația sa semăna mai mult cu cea a unui zoolog de teren care observă broaște în sălbăticie:

Nu vom încerca să închidem spiritul comic într-o definiție… Ne vom limita la a-l urmări cum crește și se extinde.

Ca toți zoologii de teren buni, metaforici, Bergson și-a început studiul familiarizându-se cu habitatul natural al broaștei sale metaforice: cu alte cuvinte, condițiile în care râsul este cel mai probabil să apară și să prospere. Urmând această metodă, Bergson a ajuns la trei observații generale.

Prima, potrivit lui Bergson, a fost atât de „importantă” și „simplu” încât a fost surprins că nu a atras mai multă atenție din partea filosofilor: „Comicul nu există în afara limitelor strict umane ”. Când Bergson a scris aceste cuvinte, nu putea prevedea că, un secol mai târziu, prin puterea internetului, una dintre cele mai populare forme de comedie va fi oferită de propriile noastre animale de companie sub formă de videoclipuri virale, meme-uri și gif-uri. Dar, într-un fel, a anticipat-o în ceea ce a scris despre râsul îndreptat către non-umani:

”Poți râde de un animal, dar numai pentru că ai detectat la el o atitudine sau o expresie umană.”

Luați în considerare, de exemplu, senzația virală a Pisicii Morocănoase (acum, din păcate, decedată), vezi fotografia din titlu. Încruntarea ei perpetuă ne face să râdem pentru că este relativ umană. Esența comediei ei constă în faptul că este o pisică asemănătoare omului. Același lucru este valabil și pentru obiectele neînsuflețite care ne fac să râdem. Artistul american de vodevil Will Rogers a glumit odată: „O ceapă poate face oamenii să plângă, dar nu a existat niciodată o legumă care să-i poată face pe oameni să râdă”.

Apare internetul cu milioanele sale de conținut antropomorf despre legume, mai mult sau mai puțin sigur pentru muncă, pentru a-i demonstra că se înșală. Potrivit lui Bergson, este posibil să râzi de legume și de lucruri non-conștiente, dar numai cu condiția să fim capabili să detectăm omul din ele:

Poți râde de o pălărie, dar ceea ce râzi, în acest caz, nu este bucata de fetru sau de paie, ci forma pe care oamenii i-au dat-o – capriciul uman al cărui tipar a luat-o.

A doua observație a lui Bergson ar putea părea contraintuitivă pentru oricine a fost adus la lacrimi de un acces de hohot de râs incontrolabil: „Râsul nu are dușman mai mare decât emoția”. Dar ideea lui era că anumite stări emoționale - mila, melancolia, furia, frica etc. - ne fac dificil să găsim umorul în lucruri de care altfel am fi râs (chiar și legumele antropomorfe). Știm instinctiv că există situații în care este cel mai bine să ne abținem de la râs.

Cei care aleg să ignore aceste reguli nerostite sunt sancționați imediat, așa cum a învățat pe calea grea comedianul american Gilbert Gottfried. În timp ce majoritatea spectacolelor de comedie importante din SUA, difuzate la ore târzii, au oprit producția în săptămânile care au urmat atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, Gottfried a oferit un exemplu de manual al unei glume care a fost „prea devreme” în timpul unei emisiuni de comedie care a avut loc înainte de sfârșitul lunii:

”Trebuie să plec devreme în seara asta, am un zbor spre California. Nu pot obține un zbor direct – au spus că trebuie să mă opresc mai întâi la Empire State Building.”

Comediantul își amintea mai târziu: „Nu cred că cineva a pierdut un public mai mare decât mine în acel moment”. Bergson avea să spună că miza emoțională era prea mare pentru a permite „anestezia momentană a inimii” pe care o cere râsul. Pentru ca râsul să aibă loc, trebuie să ne schimbăm perspectiva astfel încât să ne aflăm în poziția de „spectator dezinteresat”.

„De ce sunt unghiurile obtuze atât de deprimate? Pentru că nu sunt niciodată drepte!”

Asta nu înseamnă că este imposibil să râzi în momentele dificile. În multe cazuri, umorul pare să servească drept mecanism de adaptare în fața tragediei sau a nenorocirii. În 1999, în timp ce era scos din casă pe o targă după ce un fan isteric l-a înjunghiat, fostul Beatle George Harrison l-a întrebat pe un angajat nou angajat: „Ce părere ai despre slujbă până acum?” Pe patul de moarte, Voltaire i-ar fi spus unui preot care îl îndemna să renunțe la Satana: „Nu este momentul să-ți faci noi dușmani!”. Urmând logica lui Bergson, poate că în unele cazuri umorul este cathartic tocmai pentru că ne obligă să privim lucrurile dintr-o perspectivă detașată.

În cele din urmă, punctul trei, râsul „pare să aibă nevoie de un ecou”, potrivit lui Bergson. Teoreticienii evoluționiști au emis ipoteze despre valoarea adaptivă a râsului, în special în contextul legăturilor sociale. Râsul ar fi putut apărea ca un semnal prelingvistic de siguranță sau apartenență în cadrul unui grup. Râsul și umorul continuă să joace un rol important în diversele noastre grupuri sociale. Majoritatea țărilor, regiunilor și orașelor au în comun un repertoriu larg de glume în detrimentul vecinilor lor. De exemplu, această glumă belgiană la adresa francezilor, cu adaptare și pentru țara noastră: „După ce Dumnezeu a creat Franța, a crezut că este cea mai frumoasă țară din lume. Oamenii urmau să devină geloși, așa că, pentru a face lucrurile corecte, a decis să-i creeze pe francezi”.

Glumele nu trebuie neapărat să fie naționaliste sau chiar derogatorii pentru a facilita legăturile sociale. Majoritatea prietenilor împărtășesc „glume interioare” care sunt menite să fie înțelese doar în contextul grupului lor social particular, așa cum se întâmplă cu anumite comunități reunite de o echipă de fotbal, opinii politice, sau cunoștințe de specialitate comune („De ce sunt unghiurile obtuze atât de deprimate? Pentru că nu sunt niciodată corecte”). Râsul nostru „este întotdeauna râsul unui grup”, așa cum spunea Bergson. Chiar și în acele cazuri în care râdem efectiv singuri, față de sau poate de noi înșine, râsul presupune întotdeauna un public, sau o comunitate imaginară.

Ce poate fi mai potrivit după această jumătate de eseu a lui Emily Herring, decât câteva episoade ”Seinfeld” sau ”Istoria Lumii” a lui Mel Brooks? Poate ”Inamicul public numărul 1” cu Fernandel? Bune întrebări !

Să fim siguri, și nu este nicio glumă, că mâine este o speranță nouă, doar este o altă zi!

BERBEC Deși uneori, pentru a evita conflictele inutile, poți preferi să eviți confruntările, de data aceasta ar fi bine să comunici. Partenerul tău va asculta părerea ta și tu pe a lui, veți găsi un numitor comun. Interacțiunile acestea pot rezolva chiar mai multe probleme decât credea. Un potențial litigiu ți-ar putea aduce unele griji financiare. Perioada care urmează poate fi oarecum tulbure din punct de vedere financiar, dar, din fericire, nu va dura mult timp.

TAUR Te poți afla în dubiu între nomadismul afectiv și dorința de stabilitate, inima ta ezită! Astăzi vei avea tot interesul să joci cartea celui serios și perseverent, deoarece energiile stabilizează sentimentele printr-o dorință de ancorare. Uită-ți de fricile inutile, fericirea te așteaptă! O mai bună înțelegere a funcționării financiare a acestei lumi îți va permite să îți rafinezi gândurile într-o direcție pozitivă, astăzi. Într-adevăr, fiind mai puțin impulsiv, mai atent, capeți o reflecție mai profundă și vei fi mai eficient în a-ți apăra interesele.

GEMENI A sosit momentul să adopți o nouă atitudine față de ceilalți și să soluționezi toate neînțelegerile. Astfel, te poți baza pe aspectele pozitive ale momentului pentru a te infuza cu bună dispoziție și diplomație. Acest demers este pozitiv cu condiția să ieși din carapacea ta și să optezi pentru dialog. Totodată mai calm şi mai întreprinzător decât de obicei, poţi să rezolvi astăzi unele lucrări amânate sau să aplanezi disensiuni.

RAC Miercuri, ziua lui Mercur, câștigi bani rapid, perioada actuală fiind propice intrărilor de numerar, poți crește fără foarte mult efort. Pentru a obține avantaje, pui în practică tehnici de negociere, funcționează destul de bine! Se evidențiază sectorul relațional, în curând vor apărea oportunități. Dacă ai avut un proiect artistic în plan, așteaptă-te la ceva noutăți în acest domeniu. Ar putea să se concretizeze mai devreme decât te așteptai.

LEU Te afli la sfârșitul unui ciclu, vei putea, în sfârșit, să faci pași financiari fructuoși pentru viitorul tău. Simți nevoia să îți echilibrați cheltuielile. Acesta va fi un avantaj major pentru viitor. Demonstrezi o mare creativitate la nivel profesional și o mare consecvență în obiectivele tale. Ești liniștit și știi să-i consolezi și pe alții! Navighezi în ape calme, te simțiți apreciat și nu-ți trebuie nimic mai mult de atât!

FECIOARĂ Ai tendința de a te izola temporar, fără să cauți întâlniri sau interacțiuni sociale. Cu atât mai bine pentru că angajamentele, mai ales pe termen lung, nu sunt favorizate, este mai bine să așteptăm un moment mai realist și mai moderat, fie și doar în domeniul financiar. Nu lăsa nicio schimbare majoră să te tenteze, nu cumpăra sau vinde obiecte de valoare, nu face investiții și nu lua împrumuturi, mai amână puțin!

BALANŢĂ Miercuri te așteaptă mici plăceri și te bucuri să savurezi viața din plin, ce program frumos! Vrei să te simți bine, faci tot ce este necesar pentru a te simți mulțumit și rețetele funcționează! Astăzi, practic te hotărăști să nu-ți refuzi nimic! Te simţi cam ca un brazilian la carnaval: "fiesta, si - trabajo, no!" Ordine, disciplină? Mai bine bucurie și savoare!

SCORPION În căutarea unei noi activități profesionale, ești puțin prea relaxat pentru a fi luat în serios în acest moment. Dacă nu dai impresia că ești energic și hotărât, ai puține șanse să obții interviuri de angajare interesante, ține de tine să schimbi lucrurile. Acceptarea unui reproș meritat nu implică săvârșirea unei erori ireparabile. Dacă dorești să păstrezi anumite legături care ți se par importante, restabilește echilibrul rapid. Poți afirma ce te deranjează, fără sa-l sancționezi sau condamni pe celălalt.

SĂGETĂTOR Poți fi foarte mulțumit din punctul de vedere al confortului material și al liniștii financiare. Nu rămâi impasibil în fața unei oportunități de aur de a te îmbogăți, fie prin noi contacte pricepute, fie prin afacerea ta. Culegi ceea ce semeni. Modul remarcabil în care îi poți avea pe toți la dispoziție este uluitor. Capacitatea ta de a evolua într-un mediu profesional este cu siguranță rezultatul muncii și al educației tale.

CAPRICORN Astăzi se deschid noi uși în domeniul profesional. Ai ocazia să-ți atingi unul dintre obiectivele tale. Ziua este deosebit de intensă și stresantă, trebuie să rămâi într-o formă fizică bună pentru a-ți menține moralul sus și a face față evenimentelor. Ziua este favorabilă capricornilor aflați în domenii legate de ştiinţă, comunicații, tehnologie. Încearcă să îți regăsești resursele de ambiție care te caracterizează, de ceva vreme ești nemulțumit de evoluția ta!

VĂRSĂTOR Astăzi, conjunctura astrală generează un climat încurajator pentru efectuarea de studii sau pentru cursuri de recalificare profesională. De asemenea, este bine să comunici, să păstrezi prieteniile și să economisești, pentru a evolua într-un climat propice din punct de vedere financiar. Poţi să-ţi întreții unele relaţii sociale, în ideea că, cine știe când, te-ar putea ajuta, ar putea deveni profitabile!

PEŞTI Ai o perioadă de indecizie, în care hotărârile pot fi adevărate provocări. Abordezi viața amoroasă cu pasiune. Gata cu necazurile, ezitările. Decizând să te lansezi ca o rachetă, îți vei vedea existența în culori mai vesele, mai strălucitoare și mai distractive. Canicula nu le place semnelor de apă, ai mare grijă la nivelul de hidratare și să consumi suficiente fructe și legume proaspete!