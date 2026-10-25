Horoscopul lui Dom’ Profesor,  26 octombrie 2026. Primul psihopat corporatist

26 octombrie

Pe 26 octombrie s-au născut François Mitterand, Hillary Rodham Clinton, Mohammed Reza Pahlavi, Dimitrie Cantemir, Dosoftei, Barbu Catargiu, Corina Chiriac, Vasile V. Vasilache, Dinu Tănase, Constantin C. Giurescu, Nicolae Furdui Iancu.

Sinaxar, pe 26 octombrie este Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir. Numit, popular, Sf. Dumitru. „Sf. Dumitru este al patrulea Sfânt făcut de Dumnezeu” (Pamfile).

"Dacă Sf. Gheorghe reprezintă convenţional deschiderea pământului şi sosirea primăverii, Sf. Dumitru este asociat cu moartea naturii, cu sosirea iernii şi a frigului. Ca şi omologul său este patronul păstorilor şi garantul soroacelor" (Olteanu, CPR, 2001, pagina 451).

Înainte vreme, se făceau în această zi a Sfântului noi învoieli pastorale şi agricole. "La Sângiorz se bat câinii, la Sâmedru se bat stăpânii" vorbă veche ce provine dintr-un univers al crescătorilor de oi. Primăvara, când se formează turmele, se bat căţeii, că nu se cunosc şi trebuie stabilită ierarhia. Toamna, când se împart oile, se bat stăpânii, pentru că nu se respectă contractele încheiate la Sf. Gheorghe. Şi lumea este şi sub influenţa tulburelului şi a vinarsului...

Sunt tot felul de obiceiuri, din vechea tradiţie: se tunde coama cailor până în trei ani, ca să aibă păr frumos şi des; nimeni nu se piaptănă, ca să-l păcălească pe Lupul Şchiop, să nu-i mai cunoască pe păcătoşi; usturoiul nu se mai seamănă, că este pagubă!

La Sâmedru se fac oamenii morţi moroi, vârcolaci, strigoi, ies din pământ şi năpăstuiesc pe cei vii - motiv european pe care-l găsim şi de Halloween, o săptămână mai târziu. De aceea se face o cruce cu creta pe uşa de la intrare şi se unge cu usturoi clanţa, sau se pun legături de usturoi la uşi şi ferestre să nu intre strigoii peste oameni, să nu se amestece morţii-vii, cu vii-morţi de beţi ce sunt!

Oracular, cum este vremea de Sâmedru, aşa va fi toată iarna. Dacă este frumos şi soare, toamna va fi lungă. Dacă este Lună plină de Sf. Dumitru, ceea ce anul acesta este Lună plină, pe 25-26, şi este senin, iarna va fi uşoară.

Mai sunt unele superstiţii ciobăneşti care privesc oile. Dacă o oaie neagră se trezeşte prima, va fi iarnă uşoară şi va fi grea dacă oaia este albă. Şi multe alte versiuni. Alba-neagra!

Sfântul Dumitru este un sfânt militar. Dacă vreţi să vedeţi ceva frumos, duceţi-vă la Mânăstirea „Ciolanul” înspre Munţii Buzăului, acolo este o absidă splendidă, pictată cu toţi sfinţii militari creştini. Mai sunt unele icoane superbe pictate de Gheorghe Tattarescu şi un exemplar rarissim din Biblia lui Coresi. Dar să nu-i deranjaţi pe călugări, acolo au un Şef Atotputernic, călugării doresc linişte şi înălţare spirituală, nu turism în pantaloni scurţi!

Sărbătoarea Sf. Dumitru este calchiată peste un vechi zeu geto-dacic, probabil cabir, Axieros, "cel vrednic". Varianta locală pentru Ares-Marte, zeul războiului în mitologia greco-romană, la o primă vedere. Dar lucrurile nu sunt aşa de simple... După cum aţi observat sunt trei zile în care se sărbătoreşte Sf. Dumitru: 25 octombrie Ajunul, pe 26 Martiriul, iar pe 27 Poitra lui Sf. Dumitru. Deci, cele trei zile caracteristice sărbătorilor vechi, foarte vechi, cu mii de ani înaintea creştinismului!

Iată un articol, interesant, semnat de Jack Currie și apărut în ”Nautilus”. Întitulat ”Primul psihopat corporatist”, iată:

În anul 1629, nava ”Batavia” a Companiei Olandeze a Indiilor Orientale a pornit spre Java, în Indiile de Est, dar nu a ajuns niciodată la destinația finală. În schimb, a eșuat pe Insulele Abrolhos, un lanț de insulițe în largul coastei de vest a Australiei. Aproximativ 200 de suflete au supraviețuit, dar au descoperit curând că le lipseau atât hrana, cât și apa proaspătă. Pentru a agrava problemele, ofițerii navei au plecat într-o barcă cu pânze îndreptată spre Java pentru a cere ajutor, lăsând în urmă un vid de putere.

Acel vid a fost umplut de Jeronimus Cornelisz, un tânăr comerciant aflat în prima sa călătorie, care își abandonase soția și copilul, iar domnia sa a fost barbară. Conform unui nou studiu de caz istoric publicat în ”Asian Journal of Business Ethics”, acesta purta și toate semnele distinctive ale psihopatiei corporatiste - probabil primul astfel de caz.

Adevărații psihopați sunt relativ rari, reprezentând doar aproximativ unu la sută din populație. În afaceri, sunt ceva mai frecvenți (estimările conservatoare plasează incidența în jur de trei până la patru la sută).

Potrivit autorului studiului, Clive Boddy, un psihopat corporatist prezintă o combinație de diferite caracteristici detestabile: folosește un farmec superficial pentru a câștiga încredere, se înconjoară de loialiști, creează un climat de frică, seamănă discordie între rivali, elimină contestatarii, evită vina și urmărește puterea, banii și controlul mai presus de orice (vă sună familiar?).

Cornelisz, spune Boddy, a demonstrat toate caracteristicile psihopatiei corporative în timpul scurtei sale perioade criminale de autoproclamat „Căpitan General” al insulei. Planificând o revoltă chiar înainte de naufragiu, și-a consolidat rapid puterea, înlocuind orice alți oficiali legali cu propriii săi răzvrătiți. A cerut jurăminte de loialitate de la locotenenții săi proaspăt numiți în funcții, iar echipajul său a început să acumuleze resurse.

Cornelisz a început apoi să-și divizeze opoziția. L-a păcălit pe un potențial rival, un soldat olandez pe nume Wiebbe Hayes, să conducă o căutare împreună cu alți 20 de soldați de apă dulce pe insulele vecine. Deși Cornelisz a crezut evident de la bun început că misiunea era sortită eșecului, Hayes a localizat două surse de apă, a organizat vânători și în curând a adunat suficientă hrană pentru a asigura hrana întregului grup.

Din păcate, semnalele de fum trimise de Hayes grupului principal au rămas fără răspuns. Înapoi pe propria insulă, Cornelisz era ocupat să ucidă pe oricine îi percepea ca o amenințare la adresa puterii sale - peste 100 în total - și le presa pe puținele femei rămase să fie sclave sexuale. Potrivit lui Boddy, crima a fost justificată ca o modalitate de a conserva resursele, dar a funcționat ca o tactică de intimidare și un mijloc de a-i implica pe subordonații lui Cornelisz în crimele sale, „legați împreună de faptul că erau dincolo de orice răscumpărare și de lege”.

„Ceea ce face ca acest caz să fie remarcabil este faptul că, atunci când l-am analizat pe Cornelisz folosind un cadru modern de psihopatie managerială, el a prezentat toate caracteristicile majore asociate cu psihopații corporatiști”, a explicat Boddy într-un comunicat. „Aceeași strategie pe care o vedem astăzi în locurile de muncă toxice apare în acest caz din 1629. El a înlăturat adversarii, a recompensat loialiștii, a creat frică, a manipulat adepții și a urmărit puterea cu orice preț.”

Deci, cum a decurs acest experiment nenorocit de psihopatie corporativă?

Hayes a aflat despre barbarie de la supraviețuitori, a folosit epave de navă pentru a confecționa arme improvizate și a construit un mic fort pe vârful unui deal. Din acea fortificație a reușit să respingă cel puțin trei atacuri ale forțelor lui Cornelisz. Cornelisz a fost în cele din urmă capturat și torturat și executat când căpitanul navei s-a întors din Java, cu ajutoare.

„Poate cea mai frapantă constatare este că un alt lider care s-a confruntat cu aceleași circumstanțe a obținut rezultate complet diferite. Wiebbe Hayes a construit cooperarea, a descoperit noi resurse și a ținut oamenii în viață”, a spus Boddy. „Acesta a fost, practic, un experiment natural în leadership. Un grup a prosperat, în timp ce celălalt a căzut în crimă și abuz.”

E păcat că „primul psihopat corporatist” nu a fost și ultimul…

Orice asemănare cu politicienii români este o pură întâmplare! Sau, nu este...

Cu psihopați, sau nu, mâine este o altă zi, nu uitați, este important!

Zi de cumpărături, decretează stelele! Orice obiect cumpărat astăzi, fie ca este vorba de un autoturism, sau de o pereche de ciorapi, te pot bucura mult, mai ales sub raportul calitate-preţ! Un horoscop neutru, sigur, cu unele aspecte nefavorabile, in care singurul pericol este plictiseala. Păstrează-ţi umorul mai ales în relaţiile de familie. Eficace şi dinamic, astăzi ai carisma la maxim. Profită! Convinge-i pe cei care nu sunt de părerea ta ca tu ai dreptate!

TAUR

Este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti să cumperi obiecte de folosinţă îndelungată, în special electrocasnice. Cumpără cu încredere, negustoria este favorizată de Mercur, chiar retrograd! Ziua de azi este un bun prilej să cooperezi cu colegii, prietenii sau familia in realizarea unui proiect la care ţii foarte mult. Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate. Foloseşte ziua ca să pui ordine în afacerile tale administrative, facturile şi documentele.

Organismul iţi cere alimente naturale, sucuri naturale din fructe, vitamine naturale, iar cei din jur iţi cer să fii tu însuţi, natural! Încearcă să fii mai cald, mai apropiat de cei dragi! Astăzi trebuie să fi tu însuţi, cu talentele şi păcatele tale originare. Nu este chiar aşa de rău, Gemenii cei veseli sunt în general bine apreciaţi de cei din jur. Tot astăzi trebuie să supraveghezi un pic tendinţa ta de a poseda lucruri, de a controla oamenii. Nu este elegant, deloc!

RAC

Sănătatea ta este bună, dar e bine să dai dovadă de prudenţă şi să eviţi umezeala şi curentul. Magnetismul personal este în creştere – poţi lămuri unele situaţii sentimentale mereu amânate! Trebuie să rezolvi neîntârziat problemele legate de moşteniri, testamente, asigurări, taxe şi impozite sau altele de acelaşi gen. Astăzi faci eforturi sa rămâi in termeni buni cu toată lumea, acasă sau la serviciu. Nu prea mai suporţi, ai nevoie de o schimbare!

Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să anulezi unele aspecte nefavorabile. In această zi de luni nu te poţi baza pe nici un ajutor: trebuie să rezolvi problemele singur! Cumpără astăzi, pentru că mâine, în nebunia asta organizată şi controlată a “crizei” nu vei mai putea. Inflaţia nu te iartă! Pauperizarea a sute de milioane de oameni este o politică evidentă în toată lumea. Iar tu eşti pe muche de cuţit, iar să fim drepţi, nu pentru prima sau ultima oară!

FECIOARĂ

Atenţie la ce spui şi mai ales cui spui, nativii din Fecioară fiind mari amatori de adevăruri fundamentale, dar uneori nu au tact sau diplomaţie. Trebuie să ai încredere în cei dragi! Tu ai face bine să nu te iei de colegii de la serviciu, sau, Doamne fereşte, chiar de şef! Nu vor să fie ajutaţi, nu vor adevărul, nu vor, nu! Stai şi zâmbeşte. Acasă te poţi lăuda cu ce ai făcut tu şi ai dres la serviciu şi cum ai salvat firma şi lumea întreagă. Imaginaţie trebuie să ai, doar eşti din zodia lui Mercur!

Ziua te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi, cu prietenii. O veste te ghidează în acest început de săptămână. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. La prânz, posibilă şi neaşteptată schimbare de program. Nu îţi plac lucrurile neaşteptate dar unele surprize pot fi plăcute. Seara plăcută, adică poţi să o faci plăcută! Poate la un film, poate la un spectacol, poate acasă în jurul unui ceai înmiresmat cu vorbe multe!

SCORPION

Din nou, pentru a câta oara, ai de făcut o alegere inţeleapta. In lipsa lui Solomon, sau a unui sfetnic de taină, dă cu banul! Este acelaşi lucru, pentru că dacă ai noroc, viaţa nu refuză! Dupa orele de la serviciu este bine să te duci undeva unde să faci puţin sport, te relaxezi şi vezi şi tu lumea ce mai face. Simţul tău ironic ţinut prea mult în frâu se răzbuna astăzi. Discuţii aprinse cu cineva de la care vrei să obţii ceva important.

Oboseala cronică te face sa refuzi invitaţia la ieşit în oraş, dar stelele te sfatuiesc să nu pierzi prilejurile de distracţie. Timpul trece şi distracţiile devin tot mai rare! Evita, astazi, discutiile cu membrii familiei, cu anturajul foarte apropiat sau cu partenerii de afaceri asupra proprietatilor comune. Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare cu energia ta caracteristică de centaur, semn de foc!

CAPRICORN

Ce poţi să faci cînd nu ai chef de nimic? Nu faci nimic, pentru că este doar luni, săptămâna este la început, te gândeşti că ai timp! Comoditatea şi traiul bun te caracterizează astăzi! Părinţii şi rudele apropiate nu sunt excelent aspectate. Există un viciu de comunicare între tine şi restul familiei, încearcă să le dai telefon şi să-i vizitezi pur şi simplu aşa, „că ţi s-a făcut dor de ei!”. O veste bună şi o adunare în famile, sau cu prietenii, în care ai un rol principal.

Ai ceva mai mult de lucru, la muncă, dimineaţa. Dar, din nou, te încearcă gândul că poţi să faci mai mult, că lucrurile nu avansează cum ar fi trebuit. Sigur, în domeniul sentimental! Nu trebuie să te blochezi sau să întârzii pentru lucrurile clare şi acceptate, în principiu. Aşa o să corespunzi pretenţiilor celor din jur. Poate cineva o să-ţi spună că eşti „cameleon”, dar drăguţul animal este singurul care a supravieţuit de multe milioane de ani. Singurul!

PEŞTI

Dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Astăzi încearcă să compui o imagine care să corespundă preferinţelor anturajului. În această zi de luni trebuie să placi celor din jur! Cum spune înţeleptul chinez, nu este folositor omului superior să se obosescă inutil ca să distrugă toate obstacolele întâlnite în cale, ci mai bine să le ocolească cu eleganţă şi cu iscusinţă. Important este să-ţi continui cursa, să mergi înainte, să nu te laşi abătut din drum!