Profesorul de religie, Marian Maricaru, și ziaristul Cristian Curte, au fost invitații de marți ai lui Liviu Mihaiu, la podcastul Condamnați la cultură, difuzat pe evz.ro și canalul de YouTube Hai România.

Marian Maricaru a explicat perspectiva teologică asupra „materialului” cu care fiecare om pornește în viață. Acesta a subliniat faptul că, deși suntem diferiți, fiecare dintre noi poartă o responsabilitate unică în fața Divinității.

Profesorul de religie a explicat că Dumnezeu nu cere omului imposibilul, ci doar să valorifice potențialul care i-a fost oferit. Maricaru a clarificat faptul că inegalitatea aparentă a darurilor nu este un motiv de nemulțumire, ci un dat care trebuie acceptat cu smerenie și pragmatism.

„Dumnezeu lucrează cu materialul clientului într-un fel, dar tot el e cel care a dat materialul. Deci nu va cere mai mult decât a dat. Și arată o diferențiere în darurile pe care dă fiecăruia. Darurile sunt de la Dumnezeu. Nu-i putem cere lui socoteală de ce a dat un dar unuia sau altuia. Însă El ne poate cere nouă socoteală că primind darul nu îl înmulțim.

Nu-l înmulțim lucrând cu el, cu harul primit. Nu doar prin curățire, iluminare, îndumnezeire, ci și la un nivel foarte concret. Că astea sunt trei trepte, marele urcuș duhovnicesc”, a afirmat profesorul de religie.

Dincolo de ascensiunea spirituală abstractă, discuția s-a mutat spre latura aplicată a vieții religioase. Marian Maricaru a evidențiat faptul că spiritualitatea nu exclude abilitățile administrative, ci, în mod ideal, le integrează pentru binele comunității. Exemplul biblic al primilor diaconi a fost folosit pentru a ilustra nevoia de organizare în interiorul instituției ecleziale.

„Darul poate fi un pic mai practic, mai managerial. Te ocupi de probleme practice ale bisericii: asistența socială, de chestiunea economică. E nevoie și de toate aceste lucruri.

Vedem în Faptele Apostolilor, în capitolul 6, când aleg pe primii șapte diaconi, că aleg niște oameni care erau plini de Duhul Sfânt, dar care erau și apți pentru a face lucrarea aceasta, diaconie. Daconia, în limba greacă, înseamnă slujire. Slujirea săracilor, slujirea bolnavilor, slujirea văduvelor, pentru că, spune, nu se cuvine ca noi, apostolii, să ne să lăsăm deoparte rugăciunea profundă și cuvântul, propovăduirea cuvântului, pentru a ne ocupa de lucrurile acestea mai practice”, a explicat invitatul lui Liviu Mihaiu.

Analizând contextul actual, profesorul Maricaru a punctat o inversare de roluri care se produce adesea în structurile bisericești contemporane. Presiunea administrativă pe care o resimt astăzi ierarhii și preoții parohi poate altera, uneori, echilibrul dintre misiunea spirituală și cea organizatorică.

„În zilele noastre, însă, de multe ori, episcopul însuși trebuie să se ocupe, devine și un mare manager, parohul însuși trebuie să devină și un mare manager. Și s-ar putea ca diaconul să aibă mai mult timp de rugăciune”, a concluzionat Marian Maricaru.