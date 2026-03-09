Monden

Ce semn divin ar fi primit Zanni înainte să câștige Survivor

Ce semn divin ar fi primit Zanni înainte să câștige SurvivorZanni. Sursă foto: Facebook
Zanni a explicat la un podcast că el a primit un semn divin înainte să câștige Survivor All Stars. Mai exact a fost sunat de cineva care i-a spus fix acest lucru. Deși nu a crezut, și-a lăsat soarta în mâinile Domnului.

Ce semn a primit Zanni

Artistul a povestit faptul că la momentul Survivor All Stars a primit un telefon de la cineva. Această persoană i-a spus că va câștiga competiția. ”Dumnezeu mi-a zis deja că tu vei câștiga”, mi-a zis fata asta.

Și eu i-am zis: lasă-mă cu Dumnezeu, nu auzi că nu are cum să se întâmple asta? Matematic nu am cum să câștig. Se bagă Dumnezeu, se bagă o dată, dar de câte ori să se bage. Și am intrat în competiție și am câștigat”, a povestit acesta.

I-a cerut lui Dumnezeu să îi schimbe viața

Ba mai mult, artistul a avut îndrăzneala să îi ceară divinității să îi schimbe viața. Iar acest lucru s-a întâmplat, mai ales că fostul interpret a ales să se boteze și să îi urmeze lui Dumnezeu.

Zanni Survivor

Zanni. Sursa foto: Facebook

”Din nou nu am zis nimic, nu m-am gândit că e de la Dumnezeu, am și uitat ce a zis fata aia. Și am intrat în 2025, eu am vorbit continuu de Dumnezeu și am zis: Doamne dacă e schimbă-mi viața, Gata, recunosc, mă dau bătut”, a mai povestit Zanni.

”Dumnezeu vrea să te predai lui”

Acesta a mai argumentat că de fapt divinitatea vrea să-ți dea tot. Doar că noi avem falsul sentiment că putem controla lucruri. ”Asta vrea Dumnezeu să te predai lui, ca să ia el viața ta în control.

Nu să o ții tu ca moșul de 70 de ani care nu vrea să renunțe la o bucată de pământ, pe care nici nu mort nu l-ar vinde. El chiar și așa nu l-ar vinde”, a încheiat artistul.

