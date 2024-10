Jador acuzat de agresiune și hărțuire. Descrierea pe care i-o face Zanni

Jador pozează într-un bărbat aflat în suferință după despărțirea de Oana Ciocan. Și-a făcut un tatuaj nou și i-a transmis, fostei iubite, că nu va înceta să lupte pentru dragostea ei.

Manelistul a reacționat după ce a văzut-o pe Oana Ciocan, fosta iubită, în compania alturi bărbat. A spus că. indiferent de situație, va lupta pentru dragostea ei. Dacă fanii manelistului sunt impresionați, fostul câștigător de la Survivor, Zanni, spune că este o prefăcătorie.

Câștigătorul Survivor All Stars nu crede în noua imagine, de bărbat decepționat în dragoste, a manelistului. O manevră ieftină, spune Zanni, prin care vrea să atragă atenția, în vreme ce adevărul ar fi cu totul altul. Adevăratul Jador este agresiv și hărțuitor, iar Oana ar fi fost victima sa. Pe de altă parte, se știe că cei doi nu sunt tocmai prietenii cei mai apropiați. Dimpotrivă, au avut dintotdeauna o relație tensionată.

În contextul scandalurile de agresiune sexuală din ultima vreme, din spațiul public, acuzațiile lui Zanni sunt foarte grave. Dacă lucrurile se vor confirma, n-ar fi exclus ca manelistul să fie chemat să dea declarații în fața autorităților legat de comportamentul său.

Zanni spune că acuzațiile sale au la bază lucruri pe care i le-a povestit fosta iubită a lui Jador, Oana Ciocan. Câștigătorul Survivor All Stars spune că manelistul ar fi fost agresiv, iar în spatele imaginii de îndrăgostiți pe care o afișau cei doi, în public, se petreceau multe drame.

Zanni folosește cuvinte dintre cele mai dure atunci când vorbește despre Jador, în contextul relației cu Oana Ciocan. Un individ agresiv, care își bătea iubita și care o ținea legată în casă. Aceasta în vreme ce, în public poza într-un personaj tandru și iubitor.

„Un gunoi”, concluzionează câștigătorul Survivor All Stars. În timp ce pozează într-un individ care suferă din dragoste, își ținea iubita prizonieră, „legată”, în casă.

Reacția lui Zanni și, mai ales, acuzațiile grave pe care le aduce, vin după un mesaj pe care Jador l-a adresat fostei iubite. Manelistul spune că despărțirea ar fi fost doar o pauză, iar nu finalul relației. El a povestit că și-a văzut iubita în compania unui alt bărbat. Dar, a mai spus, nu va înceta să lupte pentru dragostea ei.

„Adevărul este ca noi am fost împreună în tot acest timp pentru ca am vrut să ne bucurăm de iubire doar noi! Dar de ceva timp am decis să luăm o pauză însă în această pauză ea și-a găsit pe altcineva. Am văzut-o chiar eu la masă cu un băiat! Dar cu toate astea vreau să știi ca inima mea bate doar pentru tine și chiar dacă sunt blocat peste tot sper să vezi postarea și să știi ca nu voi înceta să lupt pentru dragostea ta!” , este mesajul transmis de Jador.