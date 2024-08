Monden Zanni s-a apucat de afaceri. Este ultima șansă de-a face bani







București. Zanni a câștigat „Survivor All Stars” și a plecat acasă cu 100.000 de euro. Artistul beneficiază și de o compensație financiară pentru cele 20 de săptămâni petrecute în Republica Dominicană. Acesta a anunțat recent că vrea să își deschidă o afacere și că a investit tot premiul în ea.

Zanni se apucă de afaceri

Cu banii câștigat la Survivor, artistul și-a cumpărat un teren în Costinești, județul Constanța, unde vrea să construiască un complex de apartamente sau spații de cazare pentru turiștii care vizitează litoralul românesc. El a investit cei 100.000 de euro în acest proiect.

Cântărețul le-a arătat fanilor o imagine din ziua semnării contractului și o fotografie cu terenul achiziționat. „Aici sunt banii voștri. Teren la Costinești,” a scris Zanni pe Facebook.

În 2021, Zanni a folosit premiul de 50.000 de euro câștigat la „Survivor România” pentru a investi într-un apartament cu două camere. Apoi, el și-a cumpărat o casă cu curte și o mașină.

Zanni a crescut la orfelinat

Zanni, Edmond Zannidache, a fost părăsit de părinți și a crescut la orfelinat. Artistul a povestit că viața la orfelinat a fost foarte grea și că era bătut și pedepsit aproape mereu. El a spus că cea mai frumoasă zi din viața lui a fost când a împlinit 18 ani și a plecat din centrul de plasament.

Era bătut mereu

„Era ca o pușcărie – bătaie, pedepse încontinuu, nimeni nu vorbea cu noi. Am găsit un cămin de nefamiliști cu chirie, era 100 de lei pe lună. Era un cămin pentru șobolani, era o mizerie de nedescris. Am stat acolo doi ani de zile, singur. Atunci m-am cunoscut, am înțeles cine sunt, ce vreau de la mine, de la viață, ce doresc să fac”, a spus el.

El a fost frizer, artist tatuator, a vrut să devină DJ și a făcut chiar un curs de muzică. Acesta și-a făcut peste 100 de tatuaje pe corp și a decis să se axeze pe muzică. Cântărețul a fost ajutat o perioadă de timp de Alex Velea.