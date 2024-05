Monden Finala Survivor All Stars 2024. Cine a câștigat marele premiu







Finala Survivor All Stars. Andrei Ciobanu, Iancu Sterp și Zanni (Zannidache Edmond Hubert) au ajuns în finala Survivor All Stars 2024. Zannidache a câștigat trofeul și premiul de 100.000 de euro, după ce l-a învins pe Iancu Sterp în urma votului telespectatorilor.

Zanni a fost cel care a câștigat ultimul duel All Stars și s-a calificat direct în marea finală. Andrei Ciobanu și Iancu Sterp au intrat împreună în prima sesiune de votare în urma căreia Andrei a fost eliminat.

Andrei Ciobanu, eliminat de la Survivor All Stars

„Când am venit în această competiție, am zis că o să fiu sincer, real, cu bune și cu rele, mă deschid în fața oamenilor. Am avut o soartă foarte grea, un destin pe care nu mi l-am ales, dar am purtat-o cu demnitate până la final. Am învățat să iubesc și Faimoșii și am încercat să joc jocul corect, așa cum am putut eu. Cred eu că am reușit să o fac până la final. Copilul meu și logodnica mea mi-au zis că m-au recunoscut că am fost așa cum sunt eu acasă. Sunt alături de cei mai puternici concurenți. Survivor nu e doar o competiție sportivă, contează să reziști dorului de acasă, să ții competiția asta curat”, a spus și Andrei Ciobanu, cu puțin timp înainte de deschiderea liniilor de vot.

„Mă bucur pentru Iancu, va fi prietenul meu întotdeauna. Nu sunt dezamăgit că am plecat de acasă, eu sunt un câștigător. Sunt fericit, mă întorc la familia mea. Mulțumesc, Survivor All Stars pentru tot ce mi-a oferit și pentru că sunt ceea ce sunt datorită Survivor All Stars”, a spus Andrei Ciobanu, după ce a fost eliminat din emisiunea de la PRO TV.

Ce spune Zanni

Înainte de a câștiga marele premiu, Zanni a declarat că se simte cel mai sincer om care a apărut la televizor până acum și că speră că oamenii au empatizat cu el și că l-au votat. „Simt că dacă spun cu adevărat ce gândesc, sunt persecutat. Dacă ești sincer, oamenii te judecă. Simt că s-ar face o nedreptate dacă nu mi s-ar spune numele, pentru că am fost mereu cel mai bun sportiv de pe traseu. Sper că oamenii m-au votat. Simt că îmi explodează inima din piept. Mă consider cea mai reală persoană care a apărut la televizor”, a spus acesta.

Iancu Sterp a sperat la premiul Survivor All Stars

La rândul său, Iancu Sterp a spus că este un jucător demn și că merită să câștige marele premiu. El a declarat că a rezistat cel mai mult în competiție. „Îmi bubuie inima, mă și bâlbâi. Trăiesc o emoție pe care n-am mai trăit-o decât de câteva ori în viața mea. Sunt de părere că orice nume s-ar spune, ar fi corect pentru că am luptat demn până aici. Eu aș spune că Zanni a fost eliminat din concurs și a fost adus înapoi, iar eu rămân singurul concurent căruia nu i s-a stins flacăra Survivor”, a spus Iancu.