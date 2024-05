Zanni are probleme financiare. Finalistul de la Survivor România trece prin momente grele

Zanni trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar. Finalistul de la Survivor România All Stars depune eforturi pentru a rezista din punct de vedere profesional.

Cu toate că este favoritul marelui trofeu Survivor România, Zanni nu trece printr-o perioadă favorabilă din punct de vedere financiar. Actele vorbesc de la sinem având în vedere raportările financiare ale firmei sale.

Anul 2023 pare să fi fost destul de complicat pentru Zanni. A avut parte de schimbări importante, cum ar fi despărțirea de Alex Velea, care i-a fost atât protector, cât și mentor. De asemenea, a investit sume considerabile în casa pe care și-a achiziționat-o cu banii câștigați la Survivor România 2021 și într-o mașină nouă. Deși a avut și câteva apariții în concerte și a încercat să își continue cariera, lucrurile nu au evoluat așa cum și-ar fi dorit.

Cel puțin asta rezultă din rapoartele financiare pentru anul fiscal 2023. Mai precis, compania sa, Zanni Music, a publicat bilanțul financiar pentru ultimul an, iar rezultatele sunt mai sumbre ca niciodată, cu pierderi semnificative.

În 2021, când a câștigat Survivor, Zanni a avut un succes extraordinar și o cifră de afaceri de peste 140.000 de lei în doar câteva luni. Însă, pentru anul 2023, totalul încasărilor a fost de doar 80.000 de lei.

Și în ceea ce privește profitul, situația este chiar mai puțin favorabilă. Zanni a înregistrat pierderi de peste 35.000 de lei, adică peste 7.000 de euro. Aceasta în contrast cu situația de acum un an, când avea un profit net de peste 100.000 de lei, aproximativ 20.000 de euro.

Zanni se află acum în cursa pentru trofeul Survivor România All Stars. Înainte de a se putea bucura de marele premiu, trebuie să învingă pe Iancu Sterp și Andrei Ciobanu. Cel puțin victoria este garantată celui care primește cele mai multe voturi din partea telespectatorilor Pro TV.

Dacă va câștiga, Zanni cu siguranță va avea motive de bucurie. Marele premiu constă în 100.000 de euro, o sumă care ar putea contribui semnificativ la redresarea sa financiară. În plus, se adaugă și o sumă aproape la fel de generoasă câștigată pe parcursul lunilor petrecute în jungla din Republica Dominicană.

Între timp, Zanni, la fel ca și Iancu sau Andrei, depune toate eforturile posibile pentru a câștiga încrederea publicului. Mai mult, schimbările de comportament pe care toată lumea le-a remarcat în acest sezon sunt susceptibile să îi câștige simpatia publicului.

Cu o relație foarte strânsă cu majoritatea concurenților, Zanni reușește să își câștige o susținere considerabilă pentru finala Survivor România All Stars. Printre cei care îl susțin ca pe un câștigător se numără Faimoși precum Cătălin Zmărăndescu, Ana Porgras, Ștefania Stănilă și Cătălin Moroșanu, dar și alții din echipa sa.

Nici Războinicii nu îl privesc cu antipatie, deoarece este cunoscută relația sa cu Alexandra Duli, dar și prietenia pe care a dezvoltat-o cu Alex Velea, câștigătorul Survivor România 2022. Zanni nu a ezitat să evidențieze acest lucru în mesajele pe care le-a postat public pe conturile sale de socializare.

„Acum 3 ani nu puteam să văd puterea și ambiția unei femei… Acum 3 ani mă vedeam doar pe mine. Sezonul asta am iubit, am protejat, am riscat, însă tot partea dura este evidențiată la mine. Sezonul asta am văzut frăție în Ștefania Stănilă, sacrificiu în Ana Porgras, putere în Ștefania Ștefan, dulceață în Duli, iertare în Elena Marin, efort în Tonciu, curaj în Nemeș, acceptare în Lola, bucurie în Elena Ionescu, bunătate în Delea.

Sezonul asta am înțeles că un bărbat trebuie să protejeze. Dacă era Ștefania Ștefan cu mine în echipa, nu se atingea nimeni de ea. Dar așa a fost soarta, să fim adversari. Iubesc trecerea timpului și experiențele dure care m-au învățat să fiu bărbat. Iubesc tot ce mă-nconjoară și accept toate pietrele aruncate spre mine”, a transmis Zanni.