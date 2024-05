Monden Ana Porgras, accidentarea severă la Survivor All Stars. Zanni a fost primul ce i-a sărit în jajutor







Ultima ediție de la Survivor All Stars a fost cu ghinion pentru Faimoasa Ana Porgras, care a suferit o accidentare severă pe traseu în timpul unei probe.

Zanni a fost primul care a acționat când a văzut chinurile prin care trece concurenta și i-a sărit în ajutor, dar nu a putut face prea multe pentru că aceasta trebuia cărate pe brațe până la mal. Cei doi au fost extrem de apropiați în ultimul timp.

Ana Porgras, accidentare înainte de finala Survivor All Stars

Faimoasa s-a aliniat la start alături de Ștefi, însă, într-un moment de neatenție, Ana Porgras a lovit unul dintre obstacole și a căzut, ținându-se de picior și urlând de durere.

Pentru câteva momente, colegii de pe mal ale celor două nu au înțeles ce se întâmplă, însă atunci când au realizat, au alergat spre apă să îi vină în ajutor. Primul care a reacționat și s-a grăbit cât a putut să ajungă la Ana Porgras a fost Zanni.

Faimoasa trebuia dusă până pe mal pe brațe, așa că Iancu Sterp a intervenit și a îndeplinit el această misiune. Fratele lui Culiță Sterp a dus-o pe Ana Porgras la medici, iar aceasta a primit îngrijirile medicale necesare.

Faimoasa a suferit o entorsă severă

Ana Porgras a ajuns la spital, iar în urma investigațiilor s-a constatat că aceasta s-a ales cu o entorsă severă.

Prin urmare, din cauza acestui eveniment nefericit, Faimoasa nu va mai participa la competiții.

„În momentul ăsta ne-am oprit pentru că avem o accidentare. Din echipa căpitanului Zanni, Ana lupta pe traseu cu Ștefi… Ana are o entorsă severă. Este sub investigație. O să revenim cu amănunte. A fost direct trimisă la clinică. Este sub supravegherea doctorului”, a anunțat Daniel Pavel, după ce Ana Porgras a ajuns pe mâinile medicilor.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Survivor Romania (@survivorromania.oficial)

Acesta i-a transmis lui Zanni că trebuie să aleagă pe altcineva care să lupte pe traseu cu Ștefi, pentru că lupta trebuie dusă până la capăt, potrivit Cancan.