Daniel Pavel, o decizie care-i schimbă viața. Prezentatorul emisiunii Survivor n-a mai stat pe gânduri

Ei bine, prezentatorului emisiunii Survivor Romania, Daniel Pavel, nu i-a rămas decât să o ceară în căsătorie pe frumoasa lui iubită. Zis și făcut.

Daniel Pavel, deși, a făcut marele anunț de curând, plănuie de ceva vreme să-și ceară partenera. Mai precis de când era în jungla Dominicană. A așteptat momentul oportun și și-a surprins iubita cu una dintre cele mai dificile întrebări ale vieții.

Ideea căsătoriei și-a făcut loc în mintea lui Daniel de pe vremea când acesta se afla în Republica Dominicană. Cam cinci luni de zile a avut la dispoziție prezentatorul Survivor pentru a pune la punct toate detaliile. A schițat planul și l-a pus în practică numaidecât.

În weekendul trecut, Daniel Pavel a avut o misiune imposibilă, dar a dus-o la bun sfârșit. Și-a scos iubita la ceea ce părea să fie o banală plimbare cu barca pe lac. În momentul în care au ajuns în locul unde cei doi și-au spus „Te iubesc pentru prima dată”, Daniel a grăit vestita întrebare. Răspunsul a fost în mod evident afirmativ.

„O scot la o plimbare de toamnă, neobișnuită tocmai prin firescul ei – barcă, pe un lac bucureștean de octombrie, noi care n-am stat în oraș o săptămână legată din ianuarie.

Dau la rame deh, marinarul e om și el și la momentul oportun cap compas cu relevment tribord la locul primei noastre întâlniri și scot cartoanele scrise în consiliu, în Dominicană… torpedo in the water of our heart.

Până să realizeze Anuța mea ce voiaj se pregătește deja are Cercul Iubirii pe deget. Asta a fost planul meu. Cum l-am implementat voi să-mi spuneți”, potrivit Cancan.