Zanni a fost in iad cu Velea, Lino Golden și Jador. Ce l-a salvat din infern

Edmond Zannidache a povestit la un podcast faptul că a visat la un moment dat că a ajuns în Iad alături de foști colegi. Cu toți cei alături de care se afla în Infern era certat, drept urmare a trebuit să facă un sacrificiu să iasă de acolo.

Artistul a povestit că la un moment dat a avut un vis care l-a tulburat profund și care l-a îndreptat către decizii mai bune. ”Am visat că eram în Iad cu Velea, Gheboasă, Jador, Lino. Cu ăștia eram în Iad. Și era așa de greu de respirat aerul, eu încă nu citisem Biblia. Apoi m-am lămurit.

Și eram cu ei acolo și era atât de greu de respirat aerul, era un aer fierbinte și spurcat. Era un aer din ăla care coclea și când respiram ne ardea pe toți pe gât pe dinăuntru, dar nu muream. Era chinuitor”, a explicat Zanni.

Artistul a spus că acela a fost momentul când a decis să-și ceară iertare. ”Și era un moment de smerenie maximă când efectiv nu mai conta cine are dreptate dintre mine, Jador, Gheboasă și m-am dus la ei și le-am zis ”din cauza mea suntem aici”. De ce? Că eu am conștientizat că puteam să o las mai moale, dar eram prea bățos.

Sufeream atât de tare că nu mai conta cine are dreptate. Unii sunt atât de încăpățânați că nici în ultimul ceas nu conștientizează. Eu am zis direct: e numai vina mea. Când am zis asta sufletul meu s-a ridicat puțin. Și au ieșit aburii. Și a fost o revelație, că asta era soluția”, a argumentat interpretul.

Mai apoi, Zannidache a decis să citească Biblia și să caute calea lui Iisus. ”Și m-am dus la următorul și i-am zis același lucru. Iar m-am ridicat. Și scriptura zice: cine se va smeri va fi înălțat, eu atunci nu citisem biblia.

Cine vrea să fie cel mai mare, să fie cel mai mic. De ce? Pentru Hristos a venit ca unul care slujește. A venit să moară pentru noi și le-a spălat și picioarele mucenicilor. Dar eu nu citisem asta. Mie mi s-au deschis ochii când am citit Biblia”.