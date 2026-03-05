Monden

Zanni a fost in iad cu Velea, Lino Golden și Jador. Ce l-a salvat din infern

Zanni a fost in iad cu Velea, Lino Golden și Jador. Ce l-a salvat din infernZanni. Sursa foto: Facebook
Edmond Zannidache a povestit la un podcast faptul că a visat la un moment dat că a ajuns în Iad alături de foști colegi. Cu toți cei alături de care se afla în Infern era certat, drept urmare a trebuit să facă un sacrificiu să iasă de acolo.

Ce-a făcut Zanni să iasă din Iad

Artistul a povestit că la un moment dat a avut un vis care l-a tulburat profund și care l-a îndreptat către decizii mai bune. ”Am visat că eram în Iad cu Velea, Gheboasă, Jador, Lino. Cu ăștia eram în Iad. Și era așa de greu de respirat aerul, eu încă nu citisem Biblia. Apoi m-am lămurit.

Și eram cu ei acolo și era atât de greu de respirat aerul, era un aer fierbinte și spurcat. Era un aer din ăla care coclea și când respiram ne ardea pe toți pe gât pe dinăuntru, dar nu muream. Era chinuitor”, a explicat Zanni.

Și-a recunoscut greșeala

Artistul a spus că acela a fost momentul când a decis să-și ceară iertare. ”Și era un moment de smerenie maximă când efectiv nu mai conta cine are dreptate dintre mine, Jador, Gheboasă și m-am dus la ei și le-am zis ”din cauza mea suntem aici”. De ce? Că eu am conștientizat că puteam să o las mai moale, dar eram prea bățos.

Amenzi de până la 5.000 de lei pentru cei care culeg sau cumpără ghiocei. Autoritățile avertizează că floarea primăverii riscă să dispară
Trump vrea să se implice personal în alegerea viitorului lider al Iranului. Erdogan, mesaj legat de situația Iranului. Livetext

Sufeream atât de tare că nu mai conta cine are dreptate. Unii sunt atât de încăpățânați că nici în ultimul ceas nu conștientizează. Eu am zis direct: e numai vina mea. Când am zis asta sufletul meu s-a ridicat puțin. Și au ieșit aburii. Și a fost o revelație, că asta era soluția”, a argumentat interpretul.

A citit Biblia

Mai apoi, Zannidache a decis să citească Biblia și să caute calea lui Iisus. ”Și m-am dus la următorul și i-am zis același lucru. Iar m-am ridicat. Și scriptura zice: cine se va smeri va fi înălțat, eu atunci nu citisem biblia.

Cine vrea să fie cel mai mare, să fie cel mai mic. De ce? Pentru Hristos a venit ca unul care slujește. A venit să moară pentru noi și le-a spălat și picioarele mucenicilor. Dar eu nu citisem asta. Mie mi s-au deschis ochii când am citit Biblia”.

 

 

Războaie duse în numele religiei. Ce justificare au conflictele din Ucraina și Iran. Putin luptă cu Antihristul
Octavian Hoandră: Lipsa încrederii cauzează cele mai grave fracturi și dezamăgiri și duce la violență
Pentru cine bat clopotele Hai LIve cu Turcescu 6

Proiecte speciale