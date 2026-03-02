Zanni, confesiuni dureroare: O fată s-a comportat cu mine ca și cum eram cele mai rupte șosete

Edmond Zannidache a povestit la un podcast că în adolescența lui a fost victimă a femeilor din viața lui. Mai exact, unele dintre ele l-a tratat mai rău ca pe o pereche de șosete rupte.

Artistul a explicat faptul că atunci când era adolescent a suferit grozav din dragoste. ”M-am îndrăgostit și eu de fete. Dar rău, una după alta, ca prima iubire. Și -au bătut joc de mine ca de ultimele șosete găurite.

Nici la fotbal nu luai șosetele alea. Dar eram un copil nevinovat. Știi că oamenii râd când te fraierește o fată, că uite ce ți-a făcut. Dar iubirea e inocentă, e frumoasă și așa ar trebui să fim toți. Nu ar trebui să existe comparații între noi”, a spus Zanni.

Cântărețul a mai spus că în acest moment iubirea este departe de ceea ce ar trebui să fie. Oamenii se mint între ei legat de acest sentiment, pe care nimeni nu îl mai trăiește autentic. ”Și te uiți la o femeie ca la o jucărie sexuală și o schimbi cu alta, a doua zi, a treia zi, S-a normalizat atât de mult să schimbi partenerii, am niște oameni în lista de urmărire și îi schimbă ca pe șosete.

Dar ea e o fată mișto. E bună, e de treabă, are un job serios, dar s-a normalizat atât de mult să ne schimbăm ca pe ciorapi. Fata asta pune poze cu un bărbat și apoi șterge tot și apare cu un alt băiat. Se stinge iar, apoi altul”, a mai explicat artistul.

De altfel acesta a explicat că în acest moment i se pare că multe cupluri se mint legat de sentimentele lor. ”Am văzut pe cineva care a divorțat, și apoi a apărut cu altă persoană și aceleași texte. Dar unde e autenticitatea, Promisiunea că vom fi mereu împreună. Trăiți o minciună. Dacă e minciună nu e adevăr. De ce te bucuri de el? Trăiți o minciună de pe azi pe mâine”, a mai spus acesta.