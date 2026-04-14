Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Chișinău. O femeie cu arsuri, zeci de locatari evacuați. Foto

Republica Moldova. Un apartament dintr-un bloc de locuit din cartierul Telecentru din Chișinău a fost cuprins de flăcări. Incidentul a avut loc pe strada Sprâncenoaia 3/A, unde focul a izbucnit într-un apartament situat la etajul trei, extinzându-se rapid și punând în pericol locuințele din jur. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:10, iar la fața locului au fost direcționate imediat șapte echipe de pompieri și salvatori.

Ajunși la fața locului, salvatorii au constatat că incendiul se manifesta violent într-un apartament cu trei camere, cu degajări mari de fum. În scurt timp, pompierii au dispus evacuarea locatarilor din scara blocului, pentru a preveni intoxicațiile cu fum și extinderea pericolului.

În total, zece persoane, inclusiv un copil, au fost evacuate din etajele superioare ale clădirii. O femeie care se afla în apartamentul afectat a fost surprinsă de flăcări și a suferit arsuri, fiind preluată de echipajul medical de urgență și transportată la spital pentru îngrijiri specializate.

Autoritățile au confirmat că incendiul a fost localizat la ora 12:37, împiedicând extinderea acestuia la alte apartamente, iar focul a fost lichidat complet la ora 13:27.

Reprezentanții IGSU au subliniat că intervenția promptă a echipelor de salvatori a fost esențială pentru evitarea unei tragedii de proporții.

„Am intervenit imediat cu mai multe echipaje, deoarece incendiul se manifesta cu intensitate ridicată și exista riscul real de propagare rapidă către apartamentele vecine. Prioritatea noastră a fost salvarea vieților omenești, evacuarea locatarilor și limitarea extinderii focului. Datorită reacției rapide, am reușit să prevenim un scenariu mult mai grav, în condițiile în care fumul dens putea afecta întregul bloc”, au declarat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Și medicii de pe ambulanță au precizat că victima a fost stabilizată la fața locului înainte de a fi transportată la spital.

„Femeia prezenta arsuri de diferite grade și a fost preluată în stare conștientă. Am acordat primul ajutor la fața locului, după care a fost transportată la spital pentru tratament specializat și monitorizare continuă, având în vedere riscul de complicații asociate arsurilor”, au declarat reprezentanții Serviciului de Asistență Medicală Urgentă.

Primele informații sugerează că incendiul ar fi fost precedat de o posibilă explozie, însă această ipoteză urmează să fie verificată de specialiști.

Flăcările au distrus complet apartamentul afectat, cu o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. Cauzele exacte ale producerii incendiului urmează să fie stabilite de organele competente, care continuă investigațiile la fața locului.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să verifice instalațiile electrice și sursele de gaz, mai ales în blocurile vechi, unde riscul unor incidente similare este mai ridicat.