Heather Locklear și Lorenzo Lamas, cel mai nou cuplu de la Hollywood. Istoricul amoros al celor doi actori

Heather Locklear (64 de ani) și Lorenzo Lamas (68 de ani), două nume emblematice ale anilor ’80, formează un cuplu. Relația vine după despărțirea actriței de logodnicul Chris Heisser, în mai 2024, relatează foxnews.com.

Heather Locklear și Lorenzo Lamas, două figuri cunoscute ale televiziunii americane din anii ’80, formează un cuplu, potrivit informațiilor confirmate public. Un reprezentant al lui Lamas a declarat pentru E! News că cei doi au o relație.

Speculațiile privind relația lor au apărut după ce TMZ a publicat imagini cu cei doi petrecând împreună Revelionul în Las Vegas. Totuși, până în prezent, Locklear și Lamas nu au oferit un punct de vedere oficial.

Noua relație vine la scurt timp după o schimbare importantă în viața personală a actriței. În luna mai 2024, Heather Locklear a încheiat relația și logodna de cinci ani cu Chris Heisser.

Într-un interviu acordat publicației People în 2021, actrița declara că oficializarea relației nu reprezenta o prioritate. „Suntem împreună, ne iubim și ne susținem reciproc. Și, de fapt, asta este tot ce contează”, spunea Locklear la acel moment.

Viața personală a actriței a fost frecvent în atenția publicului, în paralel cu succesul său profesional. Ea a fost căsătorită cu Tommy Lee între 1986 și 1993, o relație puternic mediatizată în acea perioadă.

În 1994, Locklear s-a căsătorit cu Richie Sambora. Cei doi au avut o fiică, iar mariajul s-a încheiat în 2007. De-a lungul anilor, actrița a mai fost asociată cu alte nume din industrie, inclusiv cu actorul Jack Wagner, cu care a fost logodită.

Și Lorenzo Lamas are un trecut personal complex, marcat de mai multe căsătorii. Prima sa soție a fost Victoria Hilbert, în anii ’80, urmată de o căsătorie cu publicista Michele Cathy Smith.

Actorul s-a căsătorit ulterior cu Kathleen Kinmont în 1989. După divorț, a avut o relație cu Shauna Sand, cu care s-a căsătorit în 1996 și alături de care are trei fiice. Cei doi s-au despărțit la începutul anilor 2000.

În 2011, Lamas s-a căsătorit cu Shawna Craig, însă și această relație s-a încheiat prin divorț.

