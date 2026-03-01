Social

Cum scoatem sufletele din Iad. Metoda e la îndemâna tuturor, spune părintele Calistrat

Părintele Calistrat Chifan, critică oficializarea cuplurilor de același sex. Sursă foto: captură video
Părintele Calistrat a explicat că există o metodă, care nu e nici foarte complicată prin care sufletele pot să fie scoase din Iad. Iar ceea ce trebuie îndeplinit de către creștin este orânduiala pomenirii.

Părintele despre salvarea celor adormiți

Cei care au trecut la cele veșnice mai au o ocazie să fie salvați de către cei care îi moștenesc. ”Dacă cel adormit a dobândit de la Dumnezeu iertare și dezlegare, pentru fiecare parastas pe care tu l-ai făcut cu acea veșnică pomenire cu păhărelu de vin, colivă, colac sau prescure, tu primești sporul casei tale. De aceea îi pomenim pe ce adormiți”, a explicat preotul.

Despre blestemul de neam

De altfel, omul bisericii a dat explicații și privind blestemul de neam, dar și cum se poate scăpa de ele. ”Mai auzi pe câte unii că au impresia că au un blestem ceva pe neam.

Parastas

Parastas. Sursa foto: Arhiva EVZ

Este evident că ai un blestem pe neam. Ai moștenit pământ de la străbunici, casa de la părinți, ai mai moștenit și altceva. Nu i-ai pomenit, la biserică nu mergi, iar ei stau și suferă în Iad, dacă nu s-au mântuit și toate pică pe casa ta”, a mai spus acesta.

Soluția este la îndemâna tuturor

Așadar pentru a scăpa de acest blestem, dar și pentru a scoate sufletele din suferință, soluția este una singură. ”Deci cu un pahar de vin și cu o prescură sau cu un pumn de grâu fiert poți scoate din iad mii de suflete. Pentru că atunci când noi face Sfânta Liturghie și pomenirea celor adormiți.

Atunci când se face parastasul la sfârșitul Sfintei Liturghii, când se face dezlegarea rugăciunii personale, ca o făptură cerească ce ai fost alcătuit de Dumnezeu și apoi cealaltă cu ”ai dat sfinților apostoli prin învierea ta, darul de a lega și dezlega”, așa și noi când facem această dezlegare și îi pomenim ei au ajutor de la Dumnezeu”, a spus acesta.

