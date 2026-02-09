Cum a scăpat actorul George Tănase de un blestem. A fost la același maestru-spiritual ca și Gyuri Pascu

Actorul George Tănase a povestit la un podcast că a avut de-a face, de-a lungul vieții sale și de blesteme. Ba chiar a scăpat de hepatită cu o tăietură sub limbă.

Actorul a explicat că la un moment dat starea lui de sănătate nu era tocmai una bună. Drept urmare a început să meargă la doctori și nu numai.

”Am mers prin doctorii. M-am căutat m-am controlat, nu prea dădeau de cap, nu știu de ce. Eu nu sunt nici conspiraționist nici altceva. Doar că la un moment dat, ai mei fiind de la țară, cu argint viu, blesteme, ei chiar credeau. Iar la un moment dat am mers să mă taie sub limbă. Este o terapie medicinală care m-a vindecat de hepatită”, a povestit artistul.

Dacă în materie de hepatită lucrurile s-au rezolvat, celelalte probleme de sănătate, rămăseseră în picioare. ”Mergeam la analize și nu ieșeau analizele bine. Am ajuns la un nene- maestru spiritual, la care fusese și Gyuri Pascu care a avut probleme de sănătate. Nu pot să neg ce mi s-a întâmplat mie, cum a fost și cu hepatita.

La mine tata a văzut argint viu mergând pe stradă. El care nu crede niciodată în lucruri din astea. Au venit vecinii au aruncat găleata cu apă să stingă, nu s-a stins, s-a făcut flacără mai mare”, a mai spus actorul.

George Tănase a explicat că mai toată viața lui a fost deranjat de anumite chestiuni ce țin de sănătate. Dar acest lucru nu l-a oprit din drum. ”Eu am avut probleme de sănătate, dar mie mi-au dat grav. Că a fost colon că au fost altele, dar nu m-au oprit lucrurile astea”.

Ba mai mult, a ajuns și la psiholog. ”Am fost și pe psiholog, că știi cum e, copilăria la țară, e-n fișa postului să mergi apoi la psiholog. Am luat bătaie că așa scrie în fișa postului, dar asta a fost. Pandemia m-a dărâmat că nu aveam nici un spectacol și m-am apucat să citesc… Bacovia, nu a fost tocmai bine”, a mai povetsit artistul.