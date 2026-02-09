Monden

Cum a scăpat actorul George Tănase de un blestem. A fost la același maestru-spiritual ca și Gyuri Pascu

Comentează știrea
Cum a scăpat actorul George Tănase de un blestem. A fost la același maestru-spiritual ca și Gyuri PascuDetalii din culisele America Express. Sursa Foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Actorul George Tănase a povestit la un podcast că a avut de-a face, de-a lungul vieții sale și de blesteme. Ba chiar a scăpat de hepatită cu o tăietură sub limbă.

George Tănase din spital la vraci

Actorul a explicat că la un moment dat starea lui de sănătate nu era tocmai una bună. Drept urmare a început să meargă la doctori și nu numai.

”Am mers prin doctorii. M-am căutat m-am controlat, nu prea dădeau de cap, nu știu de ce. Eu nu sunt nici conspiraționist nici altceva. Doar că la un moment dat, ai mei fiind de la țară, cu argint viu, blesteme, ei chiar credeau. Iar la un moment dat am mers să mă taie sub limbă. Este o terapie medicinală care m-a vindecat de hepatită”, a povestit artistul.

Vindecat de același om care l-a ajutat și pe Gyuri Pascu

Dacă în materie de hepatită lucrurile s-au rezolvat, celelalte probleme de sănătate, rămăseseră în picioare. ”Mergeam la analize și nu ieșeau analizele bine. Am ajuns la un nene- maestru spiritual, la care fusese și Gyuri Pascu care a avut probleme de sănătate. Nu pot să neg ce mi s-a întâmplat mie, cum a fost și cu hepatita.

Cele mai grave accidentări de la Jocurile Olimpice. Mulți sportivi, la un pas de tragedie
Cele mai grave accidentări de la Jocurile Olimpice. Mulți sportivi, la un pas de tragedie
Gazele s-ar putea scumpi cu 15% față de anul trecut. Cum va fi afectată populația
Gazele s-ar putea scumpi cu 15% față de anul trecut. Cum va fi afectată populația

La mine tata a văzut argint viu mergând pe stradă. El care nu crede niciodată în lucruri din astea. Au venit vecinii au aruncat găleata cu apă să stingă, nu s-a stins, s-a făcut flacără mai mare”, a mai spus actorul.

Probleme de sănătate și nu numai

George Tănase a explicat că mai toată viața lui a fost deranjat de anumite chestiuni ce țin de sănătate. Dar acest lucru nu l-a oprit din drum. ”Eu am avut probleme de sănătate, dar mie mi-au dat grav. Că a fost colon că au fost altele, dar nu m-au oprit lucrurile astea”.

Ba mai mult, a ajuns și la psiholog. ”Am fost și pe psiholog, că știi cum e, copilăria la țară, e-n fișa postului să mergi apoi la psiholog. Am luat bătaie că așa scrie în fișa postului, dar asta a fost. Pandemia m-a dărâmat că nu aveam nici un spectacol și m-am apucat să citesc… Bacovia, nu a fost tocmai bine”, a mai povetsit artistul.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:24 - Cum a scăpat actorul George Tănase de un blestem. A fost la același maestru-spiritual ca și Gyuri Pascu
17:17 - Cele mai grave accidentări de la Jocurile Olimpice. Mulți sportivi, la un pas de tragedie
17:11 - Turcescu despre comportamentul USR și Sfinții Închisorilor
17:06 - Ministerul Finanțelor lansează o nouă rundă de valori mobiliare de stat. Cum poți obține dobânzi de peste 7%
16:53 - Gazele s-ar putea scumpi cu 15% față de anul trecut. Cum va fi afectată populația
16:47 - Cristiano Bergodi, primele explicații după scandalul de pomină făcut la derby-ul Clujului

HAI România!

Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Consiliul pentru pace și încă un război. Hai LIVE cu Turcescu
Consiliul pentru pace și încă un război. Hai LIVE cu Turcescu
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului

Proiecte speciale