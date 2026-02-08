Temutul traficant Ioan Clămparu, la un pas de moarte. Celebrul deținut ar fi fost intoxicat cu medicamente

Temutul traficant de carne vie Ioan Clămparu a fost internat de urgență la Spitalul Penitenciar Jilava, după ce un medic al Penitenciarului Aiud i-ar fi administrat un tratament greșit. Starea de sănătate a deținutului s-ar fi deteriorat din cauza unei doze prea mari de Atoris, medicament folosit pentru scăderea colesterolului, care poate provoca efecte severe, inclusiv probleme hepatice și pancreatice, dificultăți respiratorii și pierderi de memorie, arată Gândul.

Surse din Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) au declarat că, în cursul anului 2023, deținutul de la Penitenciarul Aiud a prezentat probleme de sănătate. Analizele medicale ar fi arătat un nivel foarte ridicat al colesterolului, iar medicul unității i-ar fi prescris tratamentul respectiv.

Ioan Clămparu, cunoscut în lumea interlopă drept „Cap de porc” sau „Ion de la Madrid”, a condus ani de zile piața prostituției în suburbiile capitalei spaniole, impunându-se chiar în fața bandelor albaneze și marocane.

Originar din Botoșani, Clămparu a făcut prima dată cunoștință cu penitenciarele înainte de 1989, când a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru omor.

După Revoluție, și-a mutat activitatea infracțională în Spania, unde a creat un grup de români violenți care i-au susținut interesele.

Condamnat la 30 de ani de detenție în Spania, Clămparu a fost adus în România în 2015, iar după recalificarea faptelor conform Codului penal românesc, pedeapsa i-a fost redusă la 25 de ani.

Internarea lui Ioan Clămparu la Spitalul Penitenciar Jilava a fost decisă ca urgență medicală, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid Medicii care l-au preluat au intervenit rapid pentru stabilizarea funcțiilor vitale și monitorizarea efectelor adverse, reușind să-l aducă într-o stare stabilă. În prezent, medicii spun că acesta nu se află în pericol, însă rămâne sub monitorizare.