Justitie

Temutul traficant Ioan Clămparu, la un pas de moarte. Celebrul deținut ar fi fost intoxicat cu medicamente

Comentează știrea
Temutul traficant Ioan Clămparu, la un pas de moarte. Celebrul deținut ar fi fost intoxicat cu medicamenteIoan Clămparu. Sursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Temutul traficant de carne vie Ioan Clămparu a fost internat de urgență la Spitalul Penitenciar Jilava, după ce un medic al Penitenciarului Aiud i-ar fi administrat un tratament greșit. Starea de sănătate a deținutului s-ar fi deteriorat din cauza unei doze prea mari de Atoris, medicament folosit pentru scăderea colesterolului, care poate provoca efecte severe, inclusiv probleme hepatice și pancreatice, dificultăți respiratorii și pierderi de memorie, arată Gândul.

Ioan Clămparu, un nume care dă fiori. Starea lui de sănătate s-ar fi deteriorat încă din anul 2023

Surse din Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) au declarat că, în cursul anului 2023, deținutul de la Penitenciarul Aiud a prezentat probleme de sănătate. Analizele medicale ar fi arătat un nivel foarte ridicat al colesterolului, iar medicul unității i-ar fi prescris tratamentul respectiv.

Ioan Clămparu, cunoscut în lumea interlopă drept „Cap de porc” sau „Ion de la Madrid”, a condus ani de zile piața prostituției în suburbiile capitalei spaniole, impunându-se chiar în fața bandelor albaneze și marocane.

Originar din Botoșani, Clămparu a făcut prima dată cunoștință cu penitenciarele înainte de 1989, când a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru omor.

Cum se prepară Banana Bread, desertul specific american
Cum se prepară Banana Bread, desertul specific american
Anii lucrați în străinătate pot fi incluși în dosarul de pensie din România fără să aștepți confirmările prin poștă
Anii lucrați în străinătate pot fi incluși în dosarul de pensie din România fără să aștepți confirmările prin poștă
pacient

Pacient. Sursa foto: Freepik

Condamnat la 30 de ani de închisoare

După Revoluție, și-a mutat activitatea infracțională în Spania, unde a creat un grup de români violenți care i-au susținut interesele.

Condamnat la 30 de ani de detenție în Spania, Clămparu a fost adus în România în 2015, iar după recalificarea faptelor conform Codului penal românesc, pedeapsa i-a fost redusă la 25 de ani.

Ioan Clămparu a scăpat de pericol

Internarea lui Ioan Clămparu la Spitalul Penitenciar Jilava a fost decisă ca urgență medicală, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid Medicii care l-au preluat au intervenit rapid pentru stabilizarea funcțiilor vitale și monitorizarea efectelor adverse, reușind să-l aducă într-o stare stabilă. În prezent, medicii spun că acesta nu se află în pericol, însă rămâne sub monitorizare.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:59 - Cum se prepară Banana Bread, desertul specific american
08:52 - A murit solistul trupei 3 Doors Down. Brad Arnold, o voce care a definit rockul anilor 2000
08:43 - Temutul traficant Ioan Clămparu, la un pas de moarte. Celebrul deținut ar fi fost intoxicat cu medicamente
08:35 - Risc crescut de avalanșă în zonele în care se desfășoară Jocurile Olimpice de iarnă. Trei schiori au murit în ultimel...
08:26 - Cei trei funcționari de la Primăria Sectorului 5 au scăpat de arestul preventiv din lipsă de probe. Ce spune avocatul...
08:18 - Detalii exclusive despre o lovitură strategică în inima Rusiei. Dronele ucrainene "orbesc" apărarea antiaeriană a arm...

HAI România!

Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu

Proiecte speciale