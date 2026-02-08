Atenție la pisici. Ce spun studiile despre toxoplasmoză, comportament și riscul crescut de schizofrenie

Relația dintre oameni și pisici este una veche, intimă și, pentru milioane de persoane, profund afectivă. Pisica este animalul de companie asociat cu calmul, independența și confortul domestic. Cu toate acestea, în ultimele decenii, cercetarea științifică a readus în discuție o întrebare incomodă: poate conviețuirea cu pisicile avea consecințe asupra sănătății mintale? Mai precis, există dovezi că infecția cu Toxoplasma gondii, un parazit transmis frecvent prin intermediul pisicilor, este asociată cu un risc de două până la trei ori mai mare de schizofrenie.

Toxoplasmoza este o infecție cauzată de Toxoplasma gondii, un protozoar microscopic care are ca gazdă definitivă pisica. În intestinul felinelor, parazitul se reproduce sexual și elimină oochiști prin fecale. Odată ajunși în mediu, acești oochiști pot contamina solul, apa, legumele sau pot ajunge pe mâinile oamenilor.

Omul se poate infecta prin mai multe căi: curățarea litierei fără măsuri de igienă adecvate, consumul de carne insuficient gătită, spălarea deficitară a legumelor sau contactul cu solul contaminat. De cele mai multe ori, infecția este asimptomatică sau produce simptome ușoare, asemănătoare gripei. Tocmai această aparență benignă a făcut ca toxoplasmoza să fie mult timp subestimată.

Ceea ce a atras atenția cercetătorilor nu este faza acută a infecției, ci forma sa latentă. După infecția inițială, Toxoplasma gondii rămâne în organism sub formă de chisturi, localizate preferențial în creier și mușchi. Aceste chisturi pot persista toată viața.

Studii experimentale au arătat că parazitul poate influența neurotransmisia, în special metabolismul dopaminei, un neurotransmițător esențial în reglarea comportamentului, motivației și percepției realității. Dezechilibrele dopaminergice sunt, de altfel, centrale în explicațiile biologice ale schizofreniei.

Începând cu anii ’90, numeroase studii au investigat asocierea dintre toxoplasmoză și tulburările psihice. Meta-analize publicate în reviste de prestigiu arată că persoanele cu schizofrenie au o prevalență semnificativ mai mare a anticorpilor anti-Toxoplasma gondii comparativ cu populația generală.

Unele cercetări indică un risc de aproximativ două ori mai mare de a dezvolta schizofrenie la persoanele infectate, iar altele vorbesc chiar de un risc de trei ori mai mare, în funcție de momentul infectării și de contextul genetic. Studiile de cohortă sugerează că infecția în copilărie sau adolescență ar putea avea un impact mai mare decât cea dobândită la vârsta adultă.

Un studiu amplu realizat în Europa de Nord, bazat pe registre medicale și teste serologice, a arătat că nivelurile ridicate de anticorpi anti-toxoplasma preced debutul clinic al schizofreniei cu ani de zile. Această observație este esențială: ea sugerează că infecția nu este o consecință a bolii, ci un posibil factor de risc.

Dincolo de schizofrenie, toxoplasmoza latentă a fost asociată și cu modificări subtile de comportament. Studii psihologice au observat corelații între infecție și creșterea impulsivității, a asumării de riscuri și a timpului de reacție întârziat. Unele cercetări au legat toxoplasmoza de o incidență mai mare a accidentelor rutiere sau de schimbări în trăsăturile de personalitate.

Celebru este exemplul experimentelor pe rozătoare: șoarecii infectați își pierd aversiunea naturală față de mirosul de pisică, devenind mai ușor de capturat, un mecanism evolutiv care favorizează ciclul de viață al parazitului. La om, lucrurile sunt infinit mai complexe, dar ipoteza că parazitul ar putea influența subtil comportamentul nu mai este considerată excentrică.

Este esențial să evităm concluziile simpliste. Pisicile nu „provoacă” schizofrenia, iar majoritatea persoanelor care au avut sau au pisici nu vor dezvolta niciodată o tulburare psihică. Schizofrenia este o boală multifactorială, în care genetica, mediul, stresul, infecțiile și alți factori biologici se intersectează.

Toxoplasmoza este considerată un factor de risc, nu o cauză directă. Ea poate contribui la declanșarea bolii doar în anumite condiții, la persoane cu vulnerabilitate genetică sau expuse simultan altor factori de stres neurobiologic.

Organizații precum World Health Organization și centrele naționale de sănătate publică nu recomandă evitarea pisicilor, ci adoptarea unor măsuri simple de prevenție: spălarea mâinilor după manipularea litierei, folosirea mănușilor, curățarea zilnică a litierei (pentru a preveni sporularea oochiștilor), gătirea corectă a cărnii și spălarea atentă a legumelor.

Pentru femeile însărcinate, precauțiile sunt mai stricte, din cauza riscului de toxoplasmoză congenitală. În rest, conviețuirea cu pisicile este considerată sigură pentru populația generală.

Legătura dintre toxoplasmoză și sănătatea mintală ridică întrebări incomode despre interacțiunea dintre agenții infecțioși și creierul uman. Ea deschide o direcție de cercetare care depășește granițele psihiatriei clasice și invită la o abordare integrativă, în care biologia, mediul și comportamentul sunt analizate împreună.

Atenția la pisici nu înseamnă frică sau stigmatizare, ci informare. Într-o lume în care sănătatea mintală este tot mai prezentă pe agenda publică, înțelegerea factorilor de risc, inclusiv a celor aparent banali devine esențială. Toxoplasmoza nu transformă iubitorii de pisici în pacienți psihiatrici, dar ne reamintește că relația noastră cu mediul biologic este mai profundă și mai subtilă decât am fi tentați să credem.